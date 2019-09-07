«Изначально их не считали серьёзными и важными»: в правящем блоке Германии пожаловались на ущерб от санкций России

Германия несёт значительные потери, в первую очередь в сельскохозяйственном секторе, от введённых в ответ на европейские ограничительные меры контрсанкций России, заявил глава партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг. Политик надеется, что ситуация изменится, и призывает к сближению с Москвой. Как отмечают эксперты, немецкие фермеры несут убытки из-за отсутствия доступа к российскому рынку, которому европейцы так и не сумели найти замены.

Представители политического истеблишмента Германии в очередной раз высказались за отмену антироссийских санкций. С заявлением на этот счёт в газете Rheinische Post выступил руководитель ХДС в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг.

По его словам, если финансовые рестрикции Европейского союза против Москвы не сильно вредят экономике ФРГ, то ответные меры, принимаемые российской стороной, наносят значительный ущерб.

«Санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, особенно в области сельского хозяйства», — пояснил Моринг.

Он отметил, что жители восточной части ФРГ ожидают нормализации отношений между странами, поскольку здесь выстроены более тесные связи с Россией, чем на западе Германии.

«Самое важное — поддерживать диалог с Россией. Все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе Минских соглашений», — добавил глава ХДС в Тюрингии.

В заявлении немецкого политика нет ничего удивительного, поскольку в восточных землях все позитивно относятся к восстановлению связей с Россией, подчеркнул эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Что касается российских контрсанкций: когда Россия вводила их, все считали, что в этом нет ничего серьёзного и важного. Однако дело в том, что сельское хозяйство, в отличие от тех санкций, что были введены против России, — это безвозвратные потери. Запад просто не смог заместить российский рынок, никакого близкого по объёмам больше нет. Да, это не такие деньги, которые могут уронить немецкую экономику, но это ежегодные потери €3—4 млрд плюс недополученная прибыль, которая формировалась за счёт торгового сотрудничества», — пояснил собеседник RT.

Наряду с этим он указал на стандартную западную позицию относительно якобы причастности России к выполнению минских договорённостей. По его словам, на Западе в этом вопросе занимаются подменой понятий.

Немецкий бизнес несёт серьёзные потери от санкционного противостояния между ЕС и Россией, констатирует директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

«Заявления заявлениями, но, когда встаёт вопрос давления США на немецкие власти, с одной стороны, и давления бизнеса на немецкие власти — с другой, побеждает обычно американская сторона. То есть у них больше ресурсов и средств воздействия», — отметил эксперт в беседе с RT.

Позиция ФРГ

Ранее с призывами к отмене санкций и более активному сотрудничеству выступали многие немецкие политики. Среди них премьер-министры федеральных земель Мекленбург — Передняя Померания, Северный Рейн — Вестфалия, Нижняя Саксония, депутат бундестага Штефан Койтер, член берлинской палаты депутатов, политик из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

О необходимости сближения также говорили председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-министр юстиции ФРГ Ханс-Йохен Фогель, а также глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер.

При этом 69% жителей Германии хотели бы расширения связей с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованного американским исследовательским центром Pew Research Center и немецким Фондом Кёрбера в ноябре 2018 года.

Между тем канцлер Германии Ангела Меркель, покидающая свой пост в 2021 году, подчеркнула, что вопрос снятия антироссийских санкций завязан на реализацию Минских соглашений. При этом сама Меркель, по её словам, всегда выступала и будет выступать за добрые отношения с Россией.

«Необходимость реализации Минских соглашений связана с тем, что возможности кооперации (с Россией. — RT) до сих пор не такие, какими бы мы хотели их видеть», — сказала немецкий лидер в августе.

Между тем российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что Москва не является субъектом Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, а выступает в этом формате в качестве посредника. При этом ответственность за невыполнение минских договорённостей в первую очередь несёт Украина.

Санкционные отношения

Напомним, что 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» в ответ на санкции Запада против РФ. В этот же день вступило в силу эмбарго на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ограничения коснулись колбасы, мяса, овощей, фруктов, морепродуктов, рыбы, а также сыров и другой молочной продукции.

24 июня глава государства продлил продэмбарго до конца 2020-го в ответ на недружественные действия Брюсселя, за несколько дней до этого пролонгировавшего санкции в отношении Москвы.

Согласно экспертным данным, в связи с введением подобных ограничений Россия недополучила около $50 млрд, тогда как ЕС потерял $240 млрд.

Reuters

© Fabrizio Bensch

По оценкам Минсельхоза РФ, запрет на поставки западных товаров и работа по импортозамещению на рынке сельскохозяйственной продукции привели к тому, что Россия с 2014 года превысила показатели продовольственной безопасности внутреннего рынка по зерну, сахару, растительному маслу, картофелю, мясу и мясопродуктам.

Успехи российской агропромышленности также отметили в Соединённых Штатах. Согласно августовскому отчёту службы сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США, объём внутреннего сельхозпроизводства России увеличился на 30% за последние пять лет.