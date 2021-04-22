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«Измеряются не месяцами, а неделями»: в МИД высказались о возможных сроках одобрения «Спутника V» в ВОЗ

22 апреля 2021, 13:25  •  116 • В России
В ближайшие недели список вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных ситуациях, может пополнить российский препарат «Спутник V». Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам встречи в Женеве с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом. По его словам, подобное решение ещё раз подтвердит эффективность отечественной разработки против COVID-19 и повысит её востребованность в мире. Вместе с тем РФПИ заключил первое соглашение о производстве «Спутника V» в регионе Ближнего Востока и Северной Африки — с египетской фармацевтической компанией Minapharm.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения в ближайшие недели. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин по итогам встречи в Женеве с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

«Мы с ним говорили о возможности такого решения сразу после завершения работы двух миссий, одна из которых уже сейчас находится в России, а вторая приедет в мае. Соответственно, если всё это быстро делать, я думаю, что можно говорить о сроках, которые измеряются не месяцами, а неделями», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, российская вакцина может быть включена в список вакцин, одобренных ВОЗ для использования в экстренных ситуациях.

«Это, конечно, будет серьёзное подтверждение правильности, нужности и эффективности нашей вакцины. Вы знаете, что мы уже заключили соглашения с более чем 60 странами, и ещё с десятками стран договорились о локальном производстве нашей вакцины. Я думаю, что после того, как мы проведём такую спецификацию с ВОЗ, востребованность нашей вакцины будет очень весомой в мире», — пояснил замглавы МИД.

Вместе с тем Вершинин заметил, что после одобрения ВОЗ Россия готова предоставить «Спутник V» для вакцинации от COVID-19 сотрудников Организации объединенных наций. По словам дипломата, Москва заинтересована в том, чтобы помочь работникам ООН и обезопасить их работу.

«Естественно, ооновские представители опираются на существующие правила и регламентации. Но после того, как наши вакцины окажутся в списке одобренных ВОЗ и, кстати говоря, европейским регулятором, я думаю, что это всё может произойти очень быстро. И мы будем готовы представить свою вакцину, тем более что речь не идёт о больших количествах», — добавил он.

Напомним, в конце сентября 2020 года Владимир Путин в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН предложил предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН.

Помимо этого, 22 апреля Российский фонд прямых инвестиций и египетская фармацевтическая компания Minapharm договорились о производстве в Египте свыше 40 млн доз вакцины «Спутник V» в год. Запуск ожидается в III квартале 2021 года.

«Партнёрство с Minapharm стало первым соглашением для производства вакцины «Спутник V» в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. РФПИ создал партнёрства с ведущими фармацевтическими производителями для выпуска препарата в ряде государств, при этом число стран, зарегистрировавших вакцину, достигло 61. «Спутник V» является высокоэффективной вакциной, которая пользуется доверием регуляторов по всему миру и вносит большой вклад в борьбу с коронавирусом», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В России за минувшие 24 часа выявили 8996 новых случаев коронавируса. Были выписаны 8934 пациента, 397 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 736 121. Выздоровели 4 361 807 человек, скончались 107 103.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2704), Санкт-Петербурге (682) и Московской области (590).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 126,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 513 тыс. человек.

Третья волна коронавирусной инфекции в России пройдёт с гораздо более низкими показателями заболеваемости, чем первые две. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.

«Третья волна, вероятно, будет — ни одной стране не удалось её избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск. Но у нас пока ситуация значительно более благоприятная. По всем нашим оценкам, третья волна должна быть значительно ниже, чем то, что мы видели даже осенью, я уже не говорю о весне прошлого года», — цитирует его телеканал РБК.

По его мнению, на данный момент Россия вышла на «хороший уровень» по темпу вакцинации, чему также способствует распространение информации о прививочной кампании.

«И если мы до 1 сентября сумеем вакцинировать порядка 60—70 млн человек, это будет очень хороший темп. Это означает, что у нас хорошие шансы пройти осень спокойно», — сказал Греф.

16 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России численность привившихся от коронавируса граждан «существенно больше» 8 млн.

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