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«Изменница родины»: в Верховную раду поступило требование Генпрокуратуры Украины об аресте Савченко

16 марта 2018, 18:54  •  54 • Украина
В Раду поступило представление Генпрокуратуры Украины (ГПУ) о возбуждении уголовного дела против народного депутата Надежды Савченко и её аресте. Нардепа обвиняют в подготовке теракта и подстрекательстве к смене власти. Ранее Савченко внесли в базу данных сайта «Миротворец» как «пособницу террористов и изменницу родины». Депутат отрицает все обвинения и, в свою очередь, критикует официальный Киев за коррупцию и препятствование расследованию преступлений во время событий на Майдане. О новом витке противостояния политика и действующей власти — в материале RT.
 
globallookpress.com © Maxym Marusenko
 

Комитет Рады по вопросам регламента и организации работы подтвердил получение представления от Генпрокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности и аресте Надежды Савченко. Народный депутат обвиняется в преступлениях по ряду статей УК Украины, среди которых подготовка теракта и подстрекательство к государственному перевороту.

«Вчера (15 марта. — RT) вечером поступило представление. Комитет ещё не определился, когда будет рассматривать это представление. Ждём информацию от председателя Верховной рады о том, что направлено представление народному депутату Савченко, и потом комитет будет определяться, когда назначать дату заседания», — цитирует «Укринформ» руководителя секретариата комитета Марию Нехоцу.

Как отметил первый зампред комитета Владимир Арешонков, предварительно запрос от ГПУ может быть рассмотрен в среду, 21 марта. Однако к этому времени Надежда Савченко успеет предоставить письменные объяснения.

  • Генеральная прокуратура Украины
  • Facebook
  • © Генеральна прокуратура України

«После того как представление будет направлено народному депутату Савченко, у неё будет пять дней на то, чтобы предоставить письменные объяснения… Если Савченко получит сегодня все материалы, то до среды мы укладываемся в сроки, и тогда такое заседание комитета может состояться в среду», — приводит слова Арешонкова «Укринформ».

Отметим, что, помимо запроса в комитет, Генпрокуратура Украины направила в Раду материалы, которые «обосновывают указанные представления», — обвинения в создании террористической организации и действиях, направленных на свержение государственного строя.

Пополнила список

Между тем за народного депутата взялась не только Генпрокуратура, но и скандальный сайт «Миротворец», где появились личные данные Савченко с указанием домашнего адреса, а также «обоснования» для включения в известный список. Сообщается, что она, по версии портала, является «пособницей террористов и изменницей родины».

При этом в Раде предостерегли от травли Надежды Савченко. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, заявила, что дело активистки может иметь как внутренний, так и внешнеполитический резонанс. 

«Я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог с европейскими и американскими партнёрами. <…> Больший вред нашим заложникам, большую дискредитацию трудно и представить», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

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Политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий, в разговоре с RT пояснил, что внесение людей в списки «Миротворца» является незаконным. Представители этой организации считают любое обвинение, выдвинутое прокуратурой, состоявшимся решением суда, но это абсолютно разные вещи. 

«Внесение в базу сайта «Миротворец» — не государственная, а общественная инициатива, проявленная рядом организаций и физических лиц, которые считают, что генеральный прокурор уже до всякого суда и до расследования прав. Украине свойственны такие скачки: одни и те же люди могут сначала быть героями, а потом в одночасье признаваться предателями и изменниками. Но звание Героя Украины у Савченко никто не отнимал и не отменял его, а это высшая государственная награда», — рассказал эксперт.

  • Вручение Надежде Савченко ордена «Золотая Звезда» Героя Украины
  • © Пресс-служба президента Украины

При этом Надежда Савченко сама заявила о готовности вернуть президенту Петру Порошенко орден «Золотая Звезда» Героя Украины. В эфире украинского телеканала «1+1» она отметила, что вернёт награду с удовольствием, если встретится с украинским лидером, но к нему «не так легко попасть». Позже она также заявляла, что «бросит в лицо президенту эту звезду».

Савченко подтвердила, что пришла в Верховную раду с оружием

Напомним, что в мае 2016 года Порошенко вручил Савченко высшую государственную награду Украины за участие в военных действиях в Донбассе. Позднее она сообщила, что отказалась бы от звания, если бы не письма украинцев.

Дело Рубана

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана, в связи с подозрением в соучастии в подготовке государственного переворота на Украине. 8 марта главу украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Рубана задержали на КПП на линии разграничения в Донбассе. В его автомобиле был обнаружен арсенал оружия и боеприпасов, спрятанный в перевозимой мебели. Рубана обвинили в подготовке теракта и незаконном обращении с оружием, а также в ведении антиукраинской деятельности ещё с 2004 года. Несмотря на то что активист отверг все эти обвинения, Шевченковский районный суд Киева арестовал его на 60 суток.

14 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении направить в Верховную раду запрос о привлечении Савченко к ответственности, если она не явится на допрос в СБУ. Депутат Рады пришла для дачи показаний, предварительно проведя брифинг, на котором сделала ряд резких заявлений в адрес представителей нынешней власти. В частности, она обвинила лидеров «майдана» (включая спикера парламента Андрея Парубия и генпрокурора Юрия Луценко) в организации убийств в феврале 2014 года. По словам Савченко, власти мешают проведению расследования убийств во время событий на Майдане. Своё выступление депутат закончила призывами к новому перевороту и свержению киевских властей.

Позже генпрокурор Украины заявил, что следствие имеет «неопровержимые доказательства» того, что Савченко готовила теракт в здании Рады. После этого депутата исключили из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. В ответ она назвала Луценко «механизмом в руках Порошенко, который давит на депутатов». Активистка также заявила о недовольстве населения действующей властью, добавив, что на Украине «только ленивый не думал взорвать администрацию президента или парламент». 

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