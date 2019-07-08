Изменники Родины: Предложивший телемост Россия - Украина телеканал загоняют под статью

О возбуждении уголовного дела в своем Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, производство было зарегистрировано в связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским "подсанкционным каналом".

Дело квалифицировано по статье "Покушение на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", уточнил Луценко.

"Причастные - от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс - вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов", - заключил генпрокурор.

Российская журналистка Юлия Витязева в своем Twitter написала, что у нее "вообще нет слов". "Нацистская страна", - поддержал ее в комментариях Slav. "Ну вот мы и увидели "настоящих украинцев". Лаять из-за забора - это все, на что они способны. Как пообщаться - так зассали. Знают, что сказать будет нечего. Россия кругом права", - написал Виктор Абакумов.