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Изменники Родины: Предложивший телемост Россия - Украина телеканал загоняют под статью
08 июля 2019, 17:54 • 11 • В мире
Генпрокуратура Украины возбудила дело о покушении на госизмену по факту попытки телеканала NewsOne провести телемост с Россией. Сотрудники канала и его владелец вызваны на допрос.
О возбуждении уголовного дела в своем Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, производство было зарегистрировано в связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским "подсанкционным каналом".
Дело квалифицировано по статье "Покушение на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", уточнил Луценко.
"Причастные - от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс - вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов", - заключил генпрокурор.
Российская журналистка Юлия Витязева в своем Twitter написала, что у нее "вообще нет слов". "Нацистская страна", - поддержал ее в комментариях Slav. "Ну вот мы и увидели "настоящих украинцев". Лаять из-за забора - это все, на что они способны. Как пообщаться - так зассали. Знают, что сказать будет нечего. Россия кругом права", - написал Виктор Абакумов.
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