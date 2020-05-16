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Изменить, разобраться, протестировать: Опубликован список новых поручений Путина

16 мая 2020, 17:55  •  58 • Политика
Президент России Владимир Путин обнародовал новый список поручений. Они касаются как правительства, так и властей в регионах. Все поручения связаны с эпидемией коронавируса.
Российский лидер поручил кабинету министров проанализировать ситуацию и решить, какую помощь следует оказать регионам, чтобы они поддержали своих жителей в условиях эпидемии.
До 1 июня в законы, регламентирующие спецдоплаты сотрудникам организаций социальной сферы, должны быть внесены изменения. Также следует добавить в законы пункт о повышении пособий по уходу за детьми.
Правительство и администрации регионов должны промониторить федеральные доплаты медицинским работникам, которые работают с инфицированными коронавирусной инфекцией. Причём плата за апрель должна быть обеспечена до 15 мая.
Президент поручил губернаторам обеспечить условия, при которых восстановится работа предприятий, относящихся к базовым отраслям. Причём эта работа должна будет производиться с соблюдением всех эпидемиологических норм.
В России до 25 мая должен быть решён вопрос об обещанных выплатах в 10 тысяч рублей на детей от 3 лет и до достижения 16-летия через отделения Пенсионного фонда и портал Госуслуг.
Среди поручений - наращивание объёмов тестирования жителей России на COVID-19.

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