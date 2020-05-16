Изменить, разобраться, протестировать: Опубликован список новых поручений Путина

Российский лидер поручил кабинету министров проанализировать ситуацию и решить, какую помощь следует оказать регионам, чтобы они поддержали своих жителей в условиях эпидемии.

До 1 июня в законы, регламентирующие спецдоплаты сотрудникам организаций социальной сферы, должны быть внесены изменения. Также следует добавить в законы пункт о повышении пособий по уходу за детьми.

Правительство и администрации регионов должны промониторить федеральные доплаты медицинским работникам, которые работают с инфицированными коронавирусной инфекцией. Причём плата за апрель должна быть обеспечена до 15 мая.

Президент поручил губернаторам обеспечить условия, при которых восстановится работа предприятий, относящихся к базовым отраслям. Причём эта работа должна будет производиться с соблюдением всех эпидемиологических норм.

В России до 25 мая должен быть решён вопрос об обещанных выплатах в 10 тысяч рублей на детей от 3 лет и до достижения 16-летия через отделения Пенсионного фонда и портал Госуслуг.

Среди поручений - наращивание объёмов тестирования жителей России на COVID-19.