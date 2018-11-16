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«Изменить конституцию и исправить ошибки 90х»: Соловьев назвал рецепт спасения России - видео

16 ноября 2018, 19:09  •  50 • Политика
Владимир Соловьев считает, что для спасения России достаточно сделать лишь 2 простых вещи - изменить конституцию и исправить ошибки 90х.
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, как можно изменить Россию к лучшему. По его мнению, всё, что нужно сделать, это внести изменения в Конституцию, а также исправить преступные ошибки 90х. Об этом заявил в эфире радиопередачи «Соловьев Live».
Соловьев поясняет, что в Конституцию необходимо вернуть статью об идеологии. А преступными ошибками прошлого, по мнению телеведущего, являются разрушение единой вертикали образования, здравоохранения и федерального подчинения. Также к ошибкам 90х Соловьёв относит залоговые аукционы.
Помимо этого телеведущий предлагает ввести налог на «принесённые ветром богатства» и «раздолбать всё ту чушь, которая называется современным образованием».
#соловьевlive мы говорим о том ,как изменить страну к лучшему, а ведь это так просто… pic.twitter.com/f0HrU2V0GQ
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 16 ноября 2018 г.

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