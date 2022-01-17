«Изменились эпидемиологические обстоятельства»: пункты про законопроект о QR-кодах уберут из президентских поручений

Из перечня президентских поручений, опубликованного на минувшей неделе, исключат пункты, связанные с законопроектом о введении ковид-сертификатов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он объяснил, что подобные задачи формируются и согласовываются по несколько недель, и с момента их обсуждения «изменились эпидемиологические обстоятельства» в связи с распространением штамма «омикрон». Представитель Кремля назвал аннулирование указанных поручений главы государства рабочей ситуацией. Песков также указал на отсутствие необходимости каких-то дополнительных указаний, касающихся действий властей регионов по борьбе с COVID-19, так как у глав субъектов РФ сохраняются особые полномочия. За минувшие сутки в России выявили 30 726 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало максимальным показателем с 10 декабря.

Два пункта из числа опубликованных 14 января поручений президента России, касающиеся доработки законопроекта о введении ковид-сертификатов, будут аннулированы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующие задачи был поставлены по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, прошедшего 17 декабря 2021 года. Песков объяснил, что подобные перечни поручений формируются и согласовываются в течение нескольких недель: «Подготовить-то подготовили, но с тех пор изменились обстоятельства».

«Вы помните, что в конце прошлой недели коллега Голикова... сказала, что правительство приняло решение отложить этот законопроект. Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства. Это было, в свою очередь, спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной «омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот эти первый-второй пункты, мы, конечно, будем убирать, аннулировать. Рабочая ситуация — действуем гибко, с учётом обстоятельств», — сказал Песков.

Упомянутые пункты касались необходимости учёта «всех возможных жизненных ситуаций» при реализации так называемого закона о QR-кодах и проведения оценки его влияния на деятельность различных сфер экономики, а правительству поручалось обеспечить готовность инфраструктуры и технологий, необходимых для реализации новых норм.

14 января вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о принятии решения отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах в общественных местах. В документ будет внесён ряд поправок.

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В России за минувшие сутки выявлено 30 726 новых случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2, более чем в 16% из них у инфицированных не было клинических проявлений. Также в стране полностью выздоровели 19 756 человек, 670 пациентов умерли.

Наибольшее число новых эпизодов зафиксировано в Москве (7529), Санкт-Петербурге (4132), Московской области (3388) и Краснодарском крае (718). Во всех остальных субъектах РФ количество новых случаев не превысило 540.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса достигло 10 834 260. С начала пандемии в России вылечился 9 878 371 человек, от осложнений умерли 321 990 пациентов.

Согласно данным Роспотребнадзора, за всё время в РФ было проведено более 246,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Под наблюдением медиков остаются более 939 тыс. человек.

Комментируя рост уровня заболеваемости, пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не видят необходимости в распространении каких-то дополнительных указаний, касающихся действий регионов в складывающейся ситуации. По словам Пескова, это излишне, поскольку и Владимир Путин, и члены правительства находятся в постоянном контакте с руководством субъектов РФ.

«Особые полномочия никто не отменял, поэтому все действуют, в первую очередь, с оглядкой на то, что происходит конкретно на земле, в конкретно взятом субъекте РФ. Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются», — заявил представитель Кремля.

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В свою очередь, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с РИА Новости отметил, что россиянам не стоит рассчитывать на быстрое завершение подъёма заболеваемости, потому что обычно этот период длится не менее месяца.

«Мы находимся в разных фазах инфекционного процесса эпидемического по сравнению с нашими зарубежными коллегами. Напомню, что в классике жанра фаза роста продолжается 30—45 дней минимум. Рост у нас начался со среды прошлой недели, поэтому надеяться на то, что мы по аналогии с зарубежными коллегами, не начав расти, завершим этот процесс, не представляется возможным. Действительно, и опасения самые серьёзные», — сказал специалист.

По прогнозу специалистов Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, Россия достигнет пиковых значений по числу заболевших COVID-19 в первую неделю февраля. Так, учёные ожидают, что 3—5 февраля суточный прирост новых случаев заболевания может превысить 85 тыс., после чего пойдёт на спад.

Александр Горелов также указал, что заболевание штаммом «омикрон» наиболее легко переносят те, кто был вакцинирован или недавно сделал повторную прививку. По его словам, «лёд недоверия» к вакцинации в России постепенно тает, но темпы прививочной кампании должны быть выше. По последним данным оперштаба (на 14 января), уровень коллективного иммунитета в стране равен 63,7%.

«В идеале мы должны были бы приблизиться к этому моменту к 80%, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Возможно, Всемирная организация здравоохранения сделает некие коррективы, и эта цифра будет повышена из-за того, что новый циркулирующий штамм обладает уникальными свойствами, а именно большей заразительной способностью», — пояснил Горелов.

В свою очередь, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал не относиться к «омикрону» как к «живой вакцине», поскольку таковым является любой штамм SARS-CoV-2, однако нельзя предсказать последствия от перенесённого «на ногах» заболевания.

«Никто не скажет, какие будут последствия такой «вакцинации», в отличие от вакцинации «Спутником», безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов», — приводит его слова ТАСС.