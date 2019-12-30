«Изменил не только роль России в мире, но и сам мир»: названы достижения Владимира Путина за 20 лет у власти

Россия за 20 лет пребывания Владимира Путина во власти существенно расширила своё влияние на мировой арене, заставив западные страны считаться с собой. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв. В свою очередь, председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов отметил, что политика Путина сохранила жизни многих людей. По мнению агентства Bloomberg, Россия смогла восстановить часть геополитической мощи, которой обладал Советский Союз. Эксперты отметили, что своими заявлениями СМИ США признают Путина одним из самых влиятельных международных лидеров.

Внешняя политика российского лидера Владимира Путина за последние 20 лет изменила не только роль России в мире, но и сам мир. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв.

Он отметил в комментарии РИА Новости, что Россия буквально заставила считаться с собой, причём на стадии, когда игнорирование Западом её интересов стало представлять серьёзную угрозу.

В то же время, по мнению председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова, политический курс современной России стал главным фактором большей устойчивости и большей справедливости в международных отношениях.

«Именно политика Владимира Путина, несмотря на всю активность оппонентов и противников, охладила некоторые горячие головы и сохранила жизни очень многих людей, остановила или сдержала угрозы у границ нашей страны и на дальних подступах», — заявил политик.

Ранее американское агентство Bloomberg в материале, посвящённом Владимиру Путину, отметило, что Россия за 20 лет его пребывания во власти смогла восстановить часть геополитической мощи, которой обладал Советский Союз.

Авторы статьи обращают внимание, что Путин укрепил связи с Китаем, воссоединил Крым с Россией, изменил ход войны в Сирии, продал передовые системы ПВО члену НАТО — Турции, а также заключил крупные оружейные и нефтяные сделки с Венесуэлой и Саудовской Аравией, ключевым американским союзником.

В материале отмечается, что Россия вновь стала значимой силой на Ближнем Востоке и впервые за долгое время расширяет влияние в Африке. Кремль возобновил военное сотрудничество с региональной державой — Египтом, а также с опустошённой войной Ливией.

По словам Константина Косачёва, российская дипломатия выгодно отличается от западного подхода, делящего Ближний Восток на своих и чужих. На этом фоне российская внешняя политика выглядит качественно иной, что создаёт ей авторитет в глазах даже враждующих сторон.

Вклад России в формирование институтов многополярного мира отметил и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его словам, в истории имя Владимира Путина будет связано прежде всего с завершением эпохи гегемонии в мировой политике стран Запада во главе с США. Миронов пояснил, что во второй половине ХХ века это доминирование было ограничено влиянием Советского Союза.

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов также отметил, что РФ за последние годы смогла построить новые глобальные международные платформы. По его словам, именно в последние 20 лет фактически сформировалась так называемая двадцатка, где авторитет России крайне высок.

«Возьмём саммит с африканскими странами — все африканские государства были представлены на высшем уровне на встрече с нашим президентом. Это огромный вес политический России, который мы сейчас имеем на Тихоокеанском направлении — такого тоже, в общем, не было даже во времена Советского Союза», — сказал Климов.

РИА Новости

© Сергей Величкин

По мнению Bloomberg, способность Путина и дальше расширять российское присутствие в мире наиболее примечательна тем, что достигается это на средства довольно скромного бюджета. Отмечается, что выстроенная им экономика составляет менее 8% от объёма экономики США, чьи оборонные расходы более чем вдвое превышают весь российский бюджет.

Также агентство подчёркивает, что Путин провозгласил своего рода победу РФ в негласной гонке вооружений с США, заявив, что Россия первой в мире поставила на вооружение гиперзвуковое оружие, которое, по словам российского лидера, способно поражать цели на других континентах.

Напомним, 24 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин сообщил, что Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений. Он подчеркнул, что ни у кого больше в мире нет гиперзвукового оружия, и назвал такую ситуацию в новейшей истории страны уникальной.

«Догоняют нас», — заявил Путин, уточнив, что доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%.

Американское агентство также отметило, что Путин «доминировал» на саммите «нормандской четвёрки» в Париже, где присутствовал вместе с коллегами из Германии, Франции и Украины Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

Руководитель политической экспертной группы Константин Калачёв в разговоре с RT подчеркнул, что 20-летнее пребывание Владимира Путина у власти не могло выпасть из внимания американских СМИ.

«Тот факт, что достижениями считают восстановление влияния, увеличение России, укрепление влияния на Ближнем Востоке, тоже логично и правильно. Интереснее то, что они считают, что Путину удаётся задавать тон на саммитах «нормандской четвёрки». Фактически они подтверждают в нём одного из самых влиятельных международных лидеров», — сказал эксперт.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT отметил, что американские СМИ в целом зациклены на Владимире Путине.

«Тем не менее думаю, что Bloomberg сделал это с определённой целью. В издании решили создать образ влиятельного оппонента, даже врага, для США. И для этого они решили произвести впечатление на американцев, что Россия не только вышла из-под контроля США, но и становится влиятельным соперником», — пояснил он.

Мухин добавил, что подобные действия оправдывают значительные расходы на оборону и агрессивные действия в адрес России на международной арене.