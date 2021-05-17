Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"

Блогер из Крыма Игорь Корсаков показал в сетях, как сейчас выглядит Северо-Крымский канал. В комментариях украинцы изумились изменениям, а некоторые даже не поверили, заявив, что это "монтаж".

Крымский блогер Игорь Корсаков показал, как Северо-Крымский канал на территории полуострова снабжает артезианская вода. По его словам, это один из способов преодоления Россией водной блокады, организованной против полуострова.

Корсаков снял ролик, на котором был представлен заполненный водой Северо-Крымский канал, отметив, что такое произошло впервые с 2014 года, именно тогда Незалежная заблокировала поступление воды из Днепра на полуостров.

В комментарии пришли украинцы, которые выразили сомнения, что канал в самом деле наполнен. По их словам, это настоящий "монтаж", снятый в "павильонах Москвы".

"Быть не может такого в Крыму, это заказное видео и монтаж", - поддержал его другой житель Украины.