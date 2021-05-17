Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
Украинский эксперт заявил о глубоком кризисе: "Дорога в Россию закрыта… мы ...
Главная / Политика

Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"

17 мая 2021, 03:05  •  95 • Политика
Блогер из Крыма Игорь Корсаков показал в сетях, как сейчас выглядит Северо-Крымский канал. В комментариях украинцы изумились изменениям, а некоторые даже не поверили, заявив, что это "монтаж".
Крымский блогер Игорь Корсаков показал, как Северо-Крымский канал на территории полуострова снабжает артезианская вода. По его словам, это один из способов преодоления Россией водной блокады, организованной против полуострова.
Корсаков снял ролик, на котором был представлен заполненный водой Северо-Крымский канал, отметив, что такое произошло впервые с 2014 года, именно тогда Незалежная заблокировала поступление воды из Днепра на полуостров.
В комментарии пришли украинцы, которые выразили сомнения, что канал в самом деле наполнен. По их словам, это настоящий "монтаж", снятый в "павильонах Москвы".
"Быть не может такого в Крыму, это заказное видео и монтаж", - поддержал его другой житель Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
16 мая 2021, 19:45
В Кремле ответили на просьбу о гражданстве экс-советницы Рейгана
16 мая 2021, 21:35
Земан назвал глупостью решение Москвы
16 мая 2021, 23:25
Американский подполковник "остановил" Украину словами Путина
16 мая 2021, 21:35
Экс-советница Рейгана нашла понимание в России: "Настоящий крик души"
16 мая 2021, 19:45
Бальбек счел словоблудием озвученные в Европе принципы отношений с РФ
16 мая 2021, 23:25
Без оглядки на США: Меркель попросила Россию ускорить запуск "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2021, 01:35
Евросоюз оказался в замешательстве из-за Белоруссии
12 мая 2021, 09:25
Савченко унизила солдат "самой сильной армии" Европы
14 мая 2021, 02:40
Медведев поставил Зеленскому "диагноз"
13 мая 2021, 04:40
В ЕС раскрыли "украинский план" России
11 мая 2021, 03:10
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
14 мая 2021, 00:50
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
10 мая 2021, 22:35
Главный козырь Путина: Каким русский парад Победы увидела Германия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.