Изменения в Семейном кодексе: в Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей однополыми парами

Группа сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов, которыми предлагается запретить не только браки между лицами одного пола, но и между гражданами, ранее сменившими пол. Документом также предлагается запретить таким парам усыновлять детей. Также один из внесённых законопроектов предлагает сократить перечень оснований для изъятия детей из семьи и обозначить приоритетное право родственников на усыновление.

Группа сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов, которыми предлагается запретить на территории России не только браки между лицами одного пола, но и между гражданами, ранее сменившими пол. Авторами законопроекта выступили глава Временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.

Документом также предлагается запретить указанным парам усыновлять детей.

«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, и, соответственно, усыновление такими парами детей», — приводит ТАСС слова Елены Мизулиной.

Сенатор пояснила, что предложенные нововведения обусловлены новыми положениями Конституции РФ.

В частности, агентство приводит выдержку из пояснительной записки, где говорится, что статья Семейного кодекса в редакции законопроекта конкретизирует конституционное положение, определяя брак как «добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи, государственная регистрация заключения которого производится органами записи актов гражданского состояния». В то же время статья 14 кодекса дополняется положением о запрете брака между лицами одного пола.

Помимо этого, один из внесённых законопроектов предусматривает сокращение перечня оснований для изъятия детей из семьи. Как пояснила Мизулина, такая возможность будет основана только на решении суда о лишении или ограничении родительских прав.

«Отобрание ребенка (принудительное разлучение ребенка с родителями) будет осуществляться только при виновном поведении родителей на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав либо об их ограничении судебным приставом-исполнителем с участием органа опеки и лица, которому передается ребенок», — разъяснила сенатор.

По её словам, законопроект устанавливает перечень из 11 оснований для признания ребёнка оставшимся без попечения родителей, а также точный перечень документов, подтверждающих эти основания.

РИА Новости

© Евгений Биятов

Так, лишение родительских прав допускается по двум основаниям — вступление в законную силу обвинительного приговора суда, акта суда или постановления следователя о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям в отношении родителя, совершившего умышленное преступление против жизни или здоровья либо против половой неприкосновенности и половой свободы своих детей, второго родителя, супруга, против жизни или здоровья иного члена семьи и истечение установленного судом срока ограничения родительских прав, если до истечения указанного срока суд не примет решение об отмене ограничения родительских прав и возвращении ребенка родителю либо о продлении срока ограничения родительских прав.

Кроме того, в ситуации усыновления законопроект предусматривает приоритетное право семей родственников на данную процедуру. Также авторы инициативы предлагают закрепить требование обязательного совместного усыновления братьев и сестер. При этом прописывается, что органы опеки смогут отступить от этого требования, если дети не могут воспитываться вместе по состоянию здоровья. Однако усыновленные должны иметь право общаться со своими братьями и сестрами и знать, где они живут.

Наконец, законопроектом отмечается, что при принятии решения о передаче ребёнка под временную опеку власти будут обязаны учитывать его мнение в случае, если несовершеннолетний достиг возраста 10 лет.

Данные ситуации касаются, например, случаев задержания родителя или его экстренной госпитализации без сознания.

«В таких ситуациях ребенок передается родственникам, иным близким ребенку лицам на период отсутствия родителей, и только при отсутствии такой возможности — в специализированное учреждение, которое обязано незамедлительно вернуть ребёнка родителям по первому их требованию», — приводи РИА Новости заявление авторов законопроекта.

В случаях, когда родители по уважительной причине не могут выполнять свои обязанности, например из-за болезни или командировки, они смогут назначить ребенку любого опекуна, им нельзя будет в этом отказать.

Также, внесённым документом запрещено возвращать детей в детский дом спустя три года после усыновления.

Помимо этого, сотрудники органов опеки не смогут входить в жилье для проверки условий проживания ребенка без согласия жильцов.

Напомним, поправки к Конституции РФ, предложенные президентом России Владимиром Путиным, одобренные гражданами страны в ходе общероссийского голосования и вступившие в силу 4 июля, закрепляют понятие брака как союза мужчины и женщины.