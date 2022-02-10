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Изменения в порядке учёта: в оперштабе Москвы заявили о включении данных экспресс-тестов в статистику по COVID-19

10 февраля 2022, 18:25  •  39 • В России
В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что суточный рост числа выявленных случаев коронавируса главным образом связан с введением изменений в порядок учёта. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля к ежедневному учёту случаев COVID-19 наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты проведённых в поликлиниках экспресс-тестов.
 
РИА Новости © Евгений Одиноков
 

В оперштабе Москвы заявили, что суточный рост заболеваемости главным образом связан с введением изменений в порядок учёта новых случаев COVID-19 на федеральном уровне.

В частности, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России, теперь, помимо ежедневного учёта случаев коронавирусной инфекции по результатам ПЦР-тестов, фиксируются данные о результатах проведённых в поликлиниках исследований на наличие антигена к возбудителю (экспресс-тестов).

В оперштабе подчеркнули, что при сохранении прежней методики учёта сегодня наблюдалось бы существенное падение заболеваемости. Кроме того, отмечается, что середина недели традиционно сопровождается подъёмом показателей в сводке заболеваемости, поскольку в понедельник и вторник жители зачастую обращаются в медицинские организации после выходных.

«Результаты тестов после обработки проб, взятых в понедельник и вторник, поступают к середине недели, и к этому моменту число новых случаев достигает своих пиковых значений. Аналогичная ситуация наблюдалась, например, на прошлой неделе», — говорится в сообщении оперштаба.

Наряду с этим в оперштабе рассказали, что врачи московских поликлиник провели более 4 тыс. телемедицинских консультаций пациентам с ОРВИ и COVID-19 за сутки. В общей сложности за телемедицинской консультацией по вопросам ОРВИ и COVID-19 к врачам поликлиник Москвы обратились уже более 45 тыс. раз.

https://t.me/COVID2019_official/4324

Статистика по коронавирусу

За прошедшие сутки в России госпитализированы 19 446 человек с коронавирусом, что на 3,63% меньше по сравнению с 9 февраля (20 178). Количество новых выявленных случаев COVID-19 достигло 197 076.

Полностью выздоровели 106 092 человека, скончался 701 пациент.

За всё время наблюдений в России выявлено 13 527 845 случаев коронавируса. Выздоровели 10 909 397 человек, число летальных исходов достигло 338 091.

В Москве за сутки госпитализированы 1374 человека. Выявлено 22 747 новых случаев заражения коронавирусом. На ИВЛ в столичных больницах находятся 629 человек.

Более 5 тыс. новых случаев заболевания за сутки также выявлено в Санкт-Петербурге (21 644), Московской области (7611), Красноярском крае (6631), Свердловской области (5510), Пермском крае (5302) и Нижегородской области (5120).

Иммунитет и штаммы

Доктор медицинских наук врач-инфекционист Николай Малышев высказался о формировании плато по заболеваемости коронавирусом. В интервью радио Sputnik он отметил, что количество выписанных после COVID-19 пациентов стало немного расти, но непосредственно до плато «пока далековато».

«Плато — это когда сколько заболело, столько и выписалось. Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнёт превышать число заболевших», — пояснил специалист.

Также на russian.rt.com Врач Пестерев высказался о вероятности повторного заболевания COVID-19

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов высказал мнение, что иммунитет, полученный в результате перенесённого варианта коронавируса «дельта», не защищает от заражения «омикроном».

«Он уже отличается очень сильно в том как раз регионе вирусной частицы, где сосредоточивается действие вакцинального иммунитета, защитных антител. Этот S-белок так изменился, что после «дельты» можно болеть «омикроном», а после «омикрона» можно болеть «дельтой», — цитирует Жемчугова ТАСС.

8 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказал предположение, что на текущей неделе Россия пройдёт пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса. По его словам, в РФПИ к концу февраля ожидают значительного снижения числа новых случаев заболевания.

Глава РФПИ добавил, что использование вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» позволило России справиться с омикрон-штаммом значительно лучше, чем большинству стран.

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