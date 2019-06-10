«Изменение подходов к назначению наказаний»: разработана концепция нового КоАП России

На сайте правительства России представлена концепция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Среди предлагаемых мер — изменение величины штрафа в зависимости от уровня доходов нарушителя и его семьи. Также новая концепция КоАП предлагает расширить скидку на уплату штрафов. При этом отмечается, что документ в дальнейшем может видоизменяться. Новый КоАП должен будет вступить в силу 1 января 2021 года.

На сайте правительства РФ представлена концепция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Отмечается, что предыдущий КоАП был составлен в 2001 году и за прошедшие 17 лет в него было внесено более 4800 изменений. В связи с этим, как отмечается в документе, возникла необходимость систематизации всех поправок.

«Вносимые в КоАП изменения зачастую не носят системного характера, что приводит к нарушению единства правового регулирования сходных по своему содержанию общественных отношений, неурегулированности ряда ключевых для сферы административной ответственности общественных отношений и в конечном счёте негативным образом влияет на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц», — говорится в документе.

Отмечается также, что эффективность КоАП снижают и проблемы применения кодекса во время возбуждения и рассмотрения административных дел. Помимо этого в рабочей группе указали на «несовершенство действующих федеральных норм», которые разделяют компетенции РФ и её регионов.

«Нормы КоАП должны претерпеть такие изменения, которые будут соответствовать целям указанной реформы, что, несомненно, подразумевает как сокращение составов административных правонарушений, так и изменение подходов к назначению наказаний», — подчеркнули составители концепции.

Предлагается также сократить число нарушений, по которым арбитражный суд будет привлекать к административной ответственности.

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Категории тяжести

Среди конкретных шагов предлагается установить категории нарушений по степени тяжести их последствий.

«Например, административные правонарушения повышенной степени общественной вредности могут быть отнесены к категории грубых», — говорится в тексте.

В зависимости от таких категорий будет назначаться и наказание. Для них же будут разработаны и максимальные сроки давности, в которые можно привлекать к ответственности. По мнению рабочей группы, они не должны превышать срок давности для уголовных преступлений небольшой тяжести — два года.

Категории административных нарушений будут разделены не только по уровню тяжести, но и по их характеру — длящиеся, продолжаемые, однородные, неоднократные и повторные.

Стоит отметить, что в концепции предлагается установить зависимость величины штрафа от имущественного и финансового положения нарушителя и его семьи. При этом в том случае, если негативные последствия были предотвращены или ущерб был возмещён, штраф должен быть назначен минимальный или и вовсе заменён на предупреждение.

Предлагается ещё одно нововведение — скидка в 50% при оплате штрафа. Пока такая возможность существует только при нарушении правил дорожного движения. Однако такая скидка не будет действовать в том случае, если были совершены тяжкие правонарушения.

В новый КоАП предлагается внести также и правонарушения, которые посягают на общественный порядок и безопасность.

«В новую редакцию КоАП максимально полно должны быть включены составы административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, сферу благоустройства», — отмечается в концепции.

«Нужна систематизация»

Отмечается, что концепция формулирует лишь общие подходы и в дальнейшем они могут быть изменены при работе над самим кодексом.

«Настоящей концепцией не ставится задача ограничить дальнейшую дискуссию по вопросам реформы законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи с чем содержащиеся в ней подходы могут быть изменены в ходе работы над текстом нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в документе.

Это уже вторая попытка переработки КоАП, и она займёт продолжительное время, отметил в разговоре с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Пока систематизации нет, это концептуальный подход и общие черты будущей работы над КоАП. Попытка переработки Кодекса об административных правонарушениях уже вторая, но займёт очень много времени. Тем не менее совершенно правильно замечено, что требуется систематизация кодекса», — сказал он.

Лысаков подчеркнул, что работа над документом будет вестись также при помощи консультаций с научным сообществом.

«Нужна переработка текста, его регламентация. Это объёмная работа. Кодекс об административных правонарушениях — большой документ, и работа с ним требует консультаций с научным сообществом. Пока мы говорим только о концептуальном подходе, который имеет место со стороны правительства», — добавил депутат.

Предполагается, что новый КоАП вступит в силу 1 января 2021 года.