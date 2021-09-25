«Изменение будет в сторону увеличения числа заболевших»: в России выявили более 22 тысяч случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России коронавирус SARS-CoV-2 был подтверждён у 22 041 человека, выздоровели 16 325 пациентов, 822 заболевших скончались. Количество ежесуточных летальных исходов от COVID-19 уже пять дней превышает отметку в 800 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова констатировала, что идёт прогнозируемый рост заболеваемости, связанный как с сезонными факторами, так и с тем, что прививку от коронавируса сделали недостаточное число россиян. Вместе с тем она подчеркнула, что среди заболевших штаммом «дельта» в России всего 2% приходится на вакцинированных.

За прошедшие сутки в России выявлен 22 041 случай заболевания коронавирусом, при этом полностью выздоровели 16 325 человек. Также зафиксировано 822 летальных исхода. Отметим, что в РФ уже пять дней подряд регистрируют более 800 смертей от коронавируса в сутки.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 7 398 415 случаев заражения SARS-CoV-2, из них выздоровели 6 590 933 человека. От осложнений, развившихся на фоне коронавируса и сопутствующих заболеваний, скончались 203 095 человек.

По данным Роспотребнадзора, за всё время выполнено свыше 189,3 млн тестов на коронавирус нового типа, в том числе 527 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,25 млн человек.

В Москве за минувшие сутки выявлено 3211 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — 1907, в Подмосковье — 1106. По данным столичного оперштаба, за сутки госпитализировано 828 человек, скончались 63 пациента. На аппаратах ИВЛ находятся 324 человека.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне назвала «осенней» текущую ситуацию с заболеваемостью COVID-19. По её словам, рост числа заболевших сезонными респираторными инфекциями и коронавирусом обусловлен тем, что многие россияне вернулись из отпусков, в связи с чем вновь собрались многие рабочие, студенческие и детские коллективы. Кроме того, в числе факторов роста главный санитарный врач России назвала понижение температуры.

«В дальнейшем, очевидно, изменение будет в сторону увеличения количества заболевших. Как всегда, в первую очередь, рост идёт в крупных мегаполисах», — отметила Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

По её словам, текущего количества вакцинированных от коронавируса в России недостаточно, чтобы остановить распространение болезни в стране. Специалист привела данные, согласно которым в стране насчитывается около 110—115 млн россиян из числа взрослого населения.

«Из них 47 млн, получивших одну дозу, — это же меньше половины. Это не 60%, это не 80%. Поэтому сегодня оснований говорить, что всё остановится, нет. У нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть», — подчеркнула Попова.

Вместе с тем она сообщила, что среди заболевших штаммом «дельта» в России всего 2% приходится на привитых: «Вакцина защищает от тяжёлого течения, от реанимации и от летального исхода... Из числа ежедневно погибающих в стране привитых практически нет».

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Глава Роспотребнадзора также сказала, что сейчас нет оснований для введения нового локдауна из-за роста числа заболевших коронавирусом. Она отметила, что основная проблема, которая стоит перед специалистами, — наладить функционирование экономики и сохранить качество жизни людей в условиях введённых ограничительных мер.

Попова констатировала, что появилась новая группа риска по гриппу, в которую входят переболевшие коронавирусной инфекцией. По её словам, коронавирус поражает разные органы и системы организма, поэтому переболевшим COVID-19 обязательно нужно привиться от гриппа. Но интервал между прививками от коронавируса и гриппа должен составлять минимум один месяц.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также высказал мнение, что рост заболеваемости коронавирусом в России может произойти из-за невакцинированных граждан.

«Предположительно, за счёт тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — приводит ТАСС его ответ на вопрос, за счёт каких категорий граждан в стране может произойти новая волна пандемии.

Между тем эксперты не исключают, что новый подъём заболеваемости COVID-19 может начаться из-за распространения штамма «дельта» в регионах. Такую точку зрения выразил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев.

«Предпосылки для новой волны COVID-19 уже есть. Я бы сказал, что в большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет, — сказал он в интервью радио Sputnik. — Вот в других регионах, в меньших городах такой серьёзной эпидемии не было. Я боюсь, что туда может попасть штамм «дельта» и мы увидим подъем статистики».