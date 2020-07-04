Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
"Масштабный сброс": Маневр России по госдолгу США восхитил аналитиков ...
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
Главная / Политика

"Измена": слившего в газету историю о сговоре России с талибами посадят в тюрьму

04 июля 2020, 20:00  •  66 • Политика
Фото: White Houses/www.globallookpress.com
Белый дом грозит предателю страшной карой
Распространение в СМИ неподтвержденных данных о сговоре России с афганскими боевиками – это преступление, за которое последует жесткое наказание. Об этом заявил глава президентской администрации США Марк Медоуз.
По его словам, представитель правительства США, распространивший информацию о том, что Россия якобы платила "Талибану" (запрещенная в РФ международная террористическая организация) за убийство американских солдат в Афганистане, а Дональд Трамп знал об этом но молчал, - это преступник, практически государственный изменник. Поэтому его нужно найти, судить и посадить в тюрьму.
"Мы полны решимости докопаться до сути", – пригрозил Медоуз.
В интервью Руди Джулиани он подтвердил, что ни Трампу, ни госсекретарю Майку Пенсу не приходили никакие отчеты разведки о подобных подозрениях в адрес России, пишет Newsweek.
Ранее издание The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники, что Белый дом проигнорировал сообщения об убийстве американских военнослужащих в Афганистане по указке Кремля. Противники Трампа тут же подхватили эту историю, раздувая международный скандал.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
04 июля 2020, 08:00
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
04 июля 2020, 03:00
Затравить не удалось - последнее слово осталось за ней: Терешкова обратилась к Путину
04 июля 2020, 01:00
"Американцы одержимы Россией": Байдена назвали "отсталым стариком" после его выпада в сторону Путина
04 июля 2020, 03:00
"Запрос обоснован": Голландский суд будет искать помощи у США в расследовании MH17
04 июля 2020, 06:00
"Тихая трагедия мира": Как радиация в России становится рычагом США. Баранец размотал "клубок"
04 июля 2020, 12:00
Лукашенко обратился к Трампу перед выборами
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июня 2020, 07:00
"Медведев боится": Новый поворот в голосовании по Конституции от Михеева
28 июня 2020, 12:00
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена картина трагедии
04 июля 2020, 03:00
Затравить не удалось - последнее слово осталось за ней: Терешкова обратилась к Путину
29 июня 2020, 13:00
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
29 июня 2020, 09:00
Михалков задал разоблачающий вопрос о будущем России: "Не вы ли участники этого госпереворота?"
28 июня 2020, 02:00
"Ира, у нас новая вводная от А.А.": Неизвестные "слили" план провокации от Навального и Ко
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.