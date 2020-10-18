Измена Родине: Угрозы Коцу и Карнаухову вынудили Соловьёва задать "жёсткий вопрос" силовикам

Российский телеведущий Владимир Соловьёв заявил о поступающих угрозах в свой адрес, а также в адрес военкора Александра Коца и политолога Сергея Карнаухова. По словам ведущего, угрозы исходят от представителей диаспор Азербайджана и Армении.

Соловьёв напомнил, что он, а также Коц и Карнаухов - это граждане России и защищают интересы Российской Федерации так, как их видят. Не азербайджанские, не армянские, не турецкие, не иранские. Только интересы России, связанной договорными отношениями со странами ОДКБ.

"И что бы вы там ни пищали, ни визжали, ни стучали, ни ножичками там - этого не изменит", - подчеркнул Соловьёв.

Если правоохранительные органы России не могут защитить на российской территории Коца или Карнаухова, то к правоохранителям возникает вопрос: чьи интересы они защищают? Диаспор или российских граждан?

"Это жёсткий такой вопрос", - отметил Соловьёв.

Он добавил, что если ответ - диаспор, то это уже предмет для серьёзной чистки. А заодно по деньгам посмотреть, где какое лобби иностранных государств. И если выяснится, что деньги берут государственные чиновники, сразу заводить дела об измене Родине.