Измена родине. Гуайдо требует от США напасть на Венесуэлу

Расписавшись в неспособности заставить уйти венесуэльского президента Николаса Мадуро усилиями своих сторонников при «моральной» поддержке решивших услужить Вашингтону десятков стран мира, самозваный «временный президент» Хуан Гуайдо и Ко просят США о военном вмешательстве

Автор:

Латышев Сергей

Такая просьба будет «официально» сегодня озвучена на чрезвычайном саммите «Группы Лима» в колумбийской столице Богота. Участвующий в этом сомнительном форуме вице-президент США Майкл Пенс, как ожидается, попытается подбить послушные Вашингтону латиноамериканские страны вторгнуться в Венесуэлу.

В преддверии саммита самозванец Гуайдо заявил, что призовет мировое сообщество «не отказываться ни от каких вариантов» в борьбе за восстановление «демократии» в Венесуэле. Президент США Дональд Трамп, кстати, впервые заговорил со своими помощниками о вторжении в Венесуэлу ещё в 2017 году.

Представляющий Гуайдо в «Группе Лима» его «близкий соратник» Хулио Борхес заявил в воскресенье:

Мы будем требовать… применения силы против диктатуры Николаса Мадуро.

И сам Гуайдо поведал в своём Twitter, что развитие событий вынуждает его «официально попросить международное сообщество не исключать ни один вариант действий, которые помогли бы обеспечить свободу нашей родины». Между тем эти деятели вовсе не говорят от имени всей оппозиции, так как многие венесуэльцы, даже если они не поддерживают президента Мадуро, выступают против того, чтобы в их страну вторглись чужие армии с целью его смещения, чтобы на головы венесуэльцев падали бомбы и ракеты. Оппозиционеры поумнее понимают, что в этих условиях венесуэльских военных, даже если кто-то из них не симпатизирует президенту Мадуро сейчас, «агитировать» сместить его будет сложно – им придётся либо позорно сдаваться, либо воевать. И многие выберут последнее.

«Временный президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо стал изменником родины. Фото: www.globallookpress.com

Чего они бесятся?

«Решительность» американской марионетки Гуайдо объясняется, судя по всему, тем, что, покусившись на президентскую власть в Венесуэле, он уничтожил имевшуюся у него ранее относительную легитимность в качестве спикера оппозиционного президенту Мадуро парламента, появившегося в результате честных выборов, которые диктаторы не проводят.

Дело в том, что по закону спикер парламента, принявший на себя исполнение обязанностей президента, должен объявить новые выборы в течение 30 дней, которые уже истекли. Это означает, что попытка Гуайдо «законно» сместить Мадуро провалилась, и поэтому теперь ему ничего не остаётся, как стать государственным преступником в чистом виде, призывая другие страны вторгнуться в Венесуэлу.

Как хотят «уйти» Мадуро?

Сотня дезертиров из числа сотрудников сил безопасности в звании не выше майора – это, если верить западным СМИ, ведущим психологическую войну против Каракаса, всё, чего удалось добиться своими призывами к армии перейти на его сторону Гуайдо и Ко. Сами венесуэльские власти признают измену ничем не командовавшего генерала ВВС. И это всё.

Поэтому местные оппозиционеры и их американские кураторы организуют массовки с нападением своих сторонников на венесуэльских солдат и пограничников, отказывающихся пропускать в страну грузовики с псевдогуманитарной помощью, в надежде, что прольется кровь, что будут убитые, раненые и пострадавшие. И эти надежды уже сбылись: за несколько дней буйных протестов проплаченных оппозиционеров под фото- и телекамеры на приграничных КПП несколько человек погибли, свыше трёх сотен – пострадали, в основном от слезоточивого газа. Кто-то поджёг несколько фур, ни одной из которых не удалось, тем не менее, прорваться в Венесуэлу.

США относятся к венесуэльцам как с собакам, которых хотят приучить к новому хозяину кормлением из его рук. Фото: www.globallookpress.com

Тем не менее нужная «картинка» готова: жестокий антинародный режим убивает и намерен продолжать морить голодом собственных граждан (хотя это делает своими санкциями и эмбарго, не дающими Каракасу заработать деньги на закупку продовольствия, Вашингтон). Во имя свободы и демократии этому нужно положить конец. И если сил самих венесуэльцев не хватает, им следует помочь, и как можно быстрее. А раз призывов и увещеваний поскорее передать власть Гуайдо Мадуро не понимает, его нужно заставить сделать это любым путём, вплоть до военного.

Это… люди?

Приуроченная к вторжению мощная артподготовка в Вашингтоне, тон в которой задают советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео, вступает, похоже, в завершающую стадию.

«Дни Мадуро сочтены», – заявил в программе «Положение в стране» в воскресенье на канале CNN Помпео, который, как экс-глава ЦРУ, а также бывший танкист хорошо знает сразу несколько вариантов того, как следует поступать с врагами.

Для царящей в США антивенесуэльской атмосферы достаточно характерен поступок сенатора-республиканца от штата Флорида с кубинскими корнями Марко Рубио (оцените заодно моральный облик этого политикана), опубликовавшего на своей странице в Twitter фотографию окровавленного тела бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, времена правления которого ливийцы теперь оплакивают как потерянный рай.

В США открыто угрожают казнью не только президенту Мадуро, но и его супруге Силии Флорес. Фото: www.globallookpress.com

Когда этого кощунства Рубио показалось мало, он выложил в Twitter фото румынской четы Чаушеску во время их задержания и «суда» в декабре 1989 года, после чего их убили связанные с Западом организаторы госпереворота. Таким образом, американский сенатор, баллотировавшийся на президентский пост, угрожал казнью не только венесуэльскому президенту, но и его супруге Силии Флорес!

Могут перегнуть палку

Тем не менее Пенсу придётся сильно попотеть в Боготе в попытке сформировать коалицию латиноамериканских стран для вторжения в Венесуэлу с целью маскировки главной ударной силы – войск США, по типу того, как это удалось провернуть, например, Вашингтону в 1983 году в случае с Гренадой. Армия Венесуэлы сильна и хорошо вооружена – «легкой прогулки» ни у кого не получится. К тому же общественность латиноамериканских стран, даже если пока она в значительной степени критически относится к президенту Мадуро из-за его диктаторских замашек, перестанет поддерживать тех, кто попытается его свернуть таким образом. Янки припомнят тогда все два столетия интервенций в Латинскую Америку с их прискорбными для континента и его народов последствиями.

Подобная перспектива может расколоть с трудом сколоченную коалицию латиноамериканских стран, которые объединились для оказания давления на Венесуэлу. Военное решение страшит венесуэльских соседей, особенно Колумбию, ибо в случае начала в Венесуэле военных действий, а потом неизбежно и партизанской войны, новые миллионы венесуэльцев побегут именно к ним.

По мере того как надежды на скорое падение правительства Мадуро увядают, США, их союзникам и вассалам остается либо потерять лицо, либо решиться на вторжение в Венесуэлу. Разумеется, Евросоюз не пошлёт туда свои войска, разве что Британия поможет американцам своим спецназом. Однако очень сомнительно и то, что на это согласится пойти какая-нибудь латиноамериканская страна. Разве что португалоговорящая, считающая себя великой южноамериканской державой Бразилия, где у власти сейчас находится эксцентричный политик, которого называют «бразильским Трампом».

Как это будет?

Если американцам не удастся организовать мятеж в венесуэльской армии и военный переворот, а пока что у них это не получилось, хотя они сильно старались, им не останется ничего иного, как сделать ставку на своих коммандос и при негласной помощи или прямом участии спецназа ряда латиноамериканских стран, который не будет афишировать свою национальную принадлежность, начать против правительства Мадуро партизанскую войну. Они будут также снабжать оружием оппозиционеров, подкупать и настраивать против правительства индейские племена, сопровождая эту подрывную деятельность дальнейшими мерами по экономическому удушению страны, чтобы разжечь в ней гражданскую войну.

Ну а если и эта тактика не сработает, тогда американцы под предлогом предотвращения кровопролития могут решиться на полномасштабное вторжение. Поскольку Венесуэла находится у них, можно сказать, под боком, сделать это будет нетрудно, и новый Вьетнам в Западном полушарии они себе обеспечат, как и куда более серьёзные проблемы, чем сейчас, для всех латиноамериканских стран. Да и для ЕС тоже – тамошние гуманисты и пацифисты десять раз пожалеют, что фактически во всём потакали США. И лишь океан спасёт Европу от очередной волны беженцев. США создадут прецедент и для России – а почему бы и Москве в таком случае не назначить Дениса Пушилина президентом Украины и не помочь ему утвердиться в Киеве? Пожалуй, только такая угроза может заставить США трижды подумать, прежде чем начинать авантюру в Венесуэле.