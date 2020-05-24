«Излюбленная тема»: как США наращивают военный потенциал из-за «новых угроз» со стороны России и Китая

Соединённые Штаты должны разработать новую совместную доктрину ведения боевых действий для XXI века. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, серьёзную модернизацию претерпит американский флот, который получит большое количество надводных кораблей и субмарин. Необходимость изменений министр обороны объяснил «новыми угрозами» со стороны «стратегических конкурентов» США — России и Китая, которые «стремятся получить контроль над важными водными путями», такими как Южно-Китайское и Чёрное моря. Как отмечают эксперты, подобная аргументация стала для Вашингтона «излюбленной темой». Политологи напоминают, что постоянные разговоры об опасности, якобы исходящей от Москвы и Пекина, превратились в эффективный инструмент наращивания оборонных расходов.

США адаптируют свой военный потенциал к новым угрозам, исходящим со стороны России и Китая. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Стратегия национальной обороны направляет наши усилия по адаптации сил к среде безопасности, формируемой новыми угрозами со стороны наших стратегических конкурентов — Китая и России», — сказал министр обороны.

По его словам, «обе эти ревизионистские державы» модернизируют свои вооружённые силы и «стремятся получить контроль над важными водными путями», такими как Южно-Китайское и Чёрное моря, чтобы «налагать вето на решения в области экономики и безопасности малых государств».

«Сохранение американского военного превосходства особенно важно в свете угроз, создаваемых такими передовыми технологиями, как гиперзвуковые ракеты, искусственный интеллект и оружие космического базирования, которые в руках наших соперников позволят им составить конкуренцию нашим кораблям, нашим летательным аппаратам и другим совместным платформам», — отмечает министр обороны США.

Как утверждает Эспер, для противостояния противникам Соединённых Штатов на море Пентагон «ускоряет развитие средств следующего поколения» и проектирует будущий флот, который будет «более смертоносным, живучим, адаптируемым, не теряющим актуальность и более многочисленным».

Так, Марк Эспер рассказал, что обновлённые ВМС США будут характеризоваться «большим количеством надводных кораблей меньшего размера, легко или опционально укомплектованных экипажами, множеством подводных лодок и современным элементом стратегического сдерживания».

Ещё одним ответом на вызовы противников Вашингтона станет модернизация в сфере ведения боевых действий.

Глава Пентагона Марк Эспер

AFP

© Olivier Douliery

«Это также означает, что мы должны модернизировать наши методы ведения войны и разработать для этого новую совместную доктрину ведения боевых действий для XXI века, а также внедрить такие новые концепции, как распределённые морские операции и операции с использованием экспедиционных передовых баз», — подчеркнул Эспер.

«Ошибочно расценивается как угроза»

По мнению экспертов, делая такие заявления, глава Пентагона стремится «напомнить о военном доминировании США в мире» и «о способности Вашингтона контролировать основные морские пути».

«Неслучайно недавно США вывели в океан семь из 11 своих авианосцев. Такая мера была призвана показать американскую военную мощь и поддержать имидж Соединённых Штатов, который строится, в частности, на том, что страна позиционирует себя морской державой», — пояснил в беседе с RT декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

С его точки зрения, США абсолютно уверены в собственном праве «контролировать всю акваторию Мирового океана».

«В этом смысле Эспер не оригинален, об этом на протяжении многих лет напоминают в Пентагоне. В частности, речь часто идёт о том, что Вашингтону необходимо закрепиться в Чёрном и Южно-Китайском морях, чтобы оказывать дальнейшее давление на Москву и Пекин», — отметил аналитик.

Сидоров напомнил, что Чёрное море является стратегически важным для России, а Южно-Китайское — для Китая.

«США волнуют только свои интересы. Именно поэтому желание Москвы и Пекина обеспечить собственную безопасность ошибочно расценивается Вашингтоном как угроза и характеризуется как агрессивное поведение», — констатировал эксперт.

Традиционные обвинения

Напомним, Пентагон неоднократно объяснял необходимость наращивать свой военный потенциал «российской и китайской угрозами».

В середине ноября 2019 года Марк Эспер обозначил так называемый Индо-Тихоокеанский регион как «приоритетный театр военных действий». При этом в Минобороны США мотивировали такой подход потенциальной опасностью, исходящей от РФ и КНР.

«В фокусе Национальной оборонной стратегии США находится возвращение соперничества великих держав. Самые серьёзные угрозы исходят от Китая и России», — отмечается на сайте оборонного ведомства.

Пентагон

Reuters

© Jason Reed

Вызовом со стороны России и Китая американские военные объяснили и необходимость привлечения новых партнёров и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

В начале февраля 2020 года Министерство обороны США сообщило, что на боевое дежурство поставлены новейшие ядерные боеголовки малой мощности W76-2. В качестве обоснования такой меры в Пентагоне сослались на «Обзор ядерной политики» (Nuclear Posture Review, NPR), определяющий долгосрочную стратегию США в области ядерных вооружений, в котором Россия значится как «потенциальный противник».

Позже, 12 февраля, в Пентагоне сообщили, что министр обороны США отдаёт приказ «о развёртывании на континенте подразделений 1-й бригады содействия безопасности» в целях «повышения эффективности конкуренции с Китаем и Россией в Африке». Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства Алиссы Фарах.

«Российская угроза» фигурирует и в сценариях американских военных учений.

Так, Соединённые Штаты провели в конце февраля манёвры, легенда которых предполагала, что Россия применила ядерное оружие в Европе. Об этом говорится в стенограмме, опубликованной на сайте Пентагона. Уточняется, что во время учений военные отрабатывали передачу этой «информации» американским властям. После чего, согласно легенде, Вашингтон принял решение нанести по РФ ограниченный ядерный удар.

В МИД России осудили проведение таких учений. Как заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, подобные действия показывают готовность Вашингтона «идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия».

С угрозой, якобы исходящей от РФ, Пентагон связал и учения Defender Europe 2020. По словам Марка Эспера, одна из задач манёвров — изменить «плохое поведение» Москвы.

Тогда на заявление главы Минобороны США обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что «заставить изменить российский курс во внешней политике» у Соединённых Штатов «не получится».

К тому же 23 мая американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний из-за угроз, якобы исходящих от России и Китая. Ранее Вашингтон обвинял Москву и Пекин в проведении испытательных ядерных взрывов, однако не представил никаких доказательств. Оба государства категорически отвергли эти обвинения.

Танки США M1 Abrams

Reuters

© Ints Kalnins

Напомним, Россия неоднократно подчёркивала, что не ставит перед собой цели угрожать другим странам, и в частности США. Так, в ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что для России наращивание оборонного потенциала — «не повод для того, чтобы кому-то угрожать».

«Напротив, мы готовы сделать всё от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учётом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учётом растущих для нас угроз», — отметил глава государства.

«Чревато конфликтами»

Как отмечает Андрей Сидоров, «для Пентагона стало традицией» объяснять наращивание своей военной активности в разных регионах мира, а также развитие ВПК «пресловутыми угрозами» со стороны России и Китая.

«Пентагон вновь поднял свою излюбленную тему российской и китайской угроз, чтобы обосновать необходимость сохранения американского военного превосходства. США, разрабатывая свои программы и изыскивая для них финансирование, вынуждены это как-то мотивировать. Удобнее всего это делать, ссылаясь на опасность, якобы исходящую со стороны РФ и КНР, поскольку миф о таких угрозах в американском обществе Пентагон создал уже давно, а сейчас его поддерживает», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв придерживается схожего мнения.

«Эспер неслучайно так подробно говорит о планах развивать ВМФ. Такие программы очень затратные, и все они нуждаются в финансировании. При этом уже в октябре заканчивается финансовый год в США, и военным надо сформировать новые программы, представить их конгрессу и как-то обосновать выделение на них крупных сумм», — отметил аналитик.

Андрей Сидоров не исключил, что, говоря о необходимости модернизировать методы ведения войны, в частности внедрить практику операций «с использованием экспедиционных передовых баз», Эспер имеет в виду мобилизацию союзников США.

«Многие страны Европы, страны АТР не спешат делить с Вашингтоном бремя по обеспечению безопасности, несмотря на призывы того же Трампа, поскольку это неоправданно дорого и порой бессмысленно. В новую совместную доктрину ведения боевых действий могут входить уже озвученные главой Белого дома требования к союзникам увеличить расходы на оборону, закупать американское оружие и стандартизировать методы ведения операций», — предположил эксперт.

Сидоров также подчеркнул, что те планы по модернизации сферы вооружений и наращиванию военной силы США, о которых говорит Эспер, «могут привести к непредсказуемым последствиям».

«Такие действия в военной сфере не повышают стабильность системы мировой безопасности. Большое количество тех же американских судов, которые входят в Чёрное море, создают напряжённость вблизи российских границ, что чревато конфликтными ситуациями», — говорит Андрей Сидоров.

Военные США

Reuters

© Jeff Mitchell

Юрий Рогулёв, в свою очередь, напоминает, что США, заявляя о мнимых угрозах со стороны России и Китая, сами планомерно и целенаправленно выходят из международных соглашений в сфере безопасности.

«Мы стали свидетелями выхода Вашингтона из целого ряда соглашений — Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу. Следующим может оказаться договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Его действие заканчивается в феврале 2021 года, а США до сих пор не объявили о своей позиции относительно его продления, несмотря на готовность Москвы пролонгировать соглашение.