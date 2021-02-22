«Изложил концепцию будущих отношений с Россией»: как американский дипломат Кеннан повлиял на начало холодной войны

22 февраля 1946 года сотрудник посольства США в СССР Джордж Кеннан отправил в Вашингтон так называемую «длинную телеграмму», в которой изложил своё понимание политики «сдерживания» коммунизма. По оценкам историков, благодаря этому документу американский дипломат стал одним из идеологов холодной войны. Некоторые эксперты отмечают, что телеграмма, в которой СССР был представлен как угроза Западу, поспособствовала дальнейшему спаду в советско-американских отношениях. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал послание Кеннана «концепцией будущих отношений» с Россией.

22 февраля 1946 года американский дипломат Джордж Кеннан отправил из Москвы в Вашингтон «длинную телеграмму», сыгравшую определённую роль в обострении отношений Советского Союза и Соединённых Штатов.

Менее чем за год до этого, в апреле 1945-го, скончался президент США Франклин Рузвельт, при котором Москва и Вашингтон установили дипломатические отношения и стали союзниками по Антигитлеровской коалиции. Однако преемник Рузвельта на высшем государственном посту — Гарри Трумэн, занимавший до этого должность вице-президента, относился к сотрудничеству с СССР скептически.

Среди тех, кто проводил идеи противостояния США и Советского Союза, был и дипломат Джордж Кеннан. В 1930-е он несколько лет проработал в Советском Союзе, после чего возглавил российский сектор Госдепартамента. Кеннан был настроен антисоветски и призывал западные страны объединиться против Москвы, а в годы Второй мировой войны открыто критиковал идею создания Антигитлеровской коалиции. При этом в 1944-м он вернулся на работу в американское посольство в Стране Советов.

Франклин Рузвельт и Гарри Трумэн

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«Кеннан положительно воспринимал точку зрения лишь той части американской элиты, которая выступала за охлаждение отношений с СССР. Её разделял и Трумэн», — сказал в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Длинная телеграмма»

В конце 1945 — начале 1946 годов казначейство США запросило у американских дипломатов информацию о причинах нежелания Москвы присоединяться к международным финансовым структурам, в управлении которыми важную роль играл Вашингтон.

Кеннан взялся лично подготовить разъяснения по данному вопросу, и отправил в США 22 февраля 1946 года телеграмму длиной 8 тыс. слов, содержавшую не только ответ на запрос, но и развёрнутый комментарий относительно его видения будущего советско-американских отношений. В дальнейшем историки стали неофициально называть этот документ «длинная телеграмма».

Тематически послание было разделено на пять частей, в которых Кеннан давал свою оценку советскому послевоенному мировоззрению с точки зрения руководства СССР и населения страны в целом, объяснял, как взгляды политической элиты Союза могут повлиять на реальную политику, делал прогнозы относительно развития международной ситуации и давал властям США рекомендации по выстраиванию диалога с Советами.

При этом Кеннан обвинял СССР в экспансионизме, стремлении уменьшить влияние стран Запада на их колонии и нежелании мирно сосуществовать с капиталистическими государствами. Он негативно оценивал стремление Москвы укрепить положение СССР в мире и подозревал её в намерении развязать революционные восстания в капиталистических странах.

«У истоков маниакальной точки зрения Кремля на междуна­родные отношения лежит традиционное и инстинктивное для России чувство незащищённости», — утверждал Кеннан.

По его мнению, это чувство сформировалось сначала из-за соседства со «свирепыми кочевниками», а затем — с «могущественным» и «компетентным» Западом.

В телеграмме Кеннан попытался противопоставить советскую власть советскому же народу, который, по его оценке, «настроен дружелюбно по отношению к внешнему миру».

«Казалось бы, Кеннан делает здесь комплимент «русскому народу», подчеркивает его желание «жить в мире» и т.п. Но как это похоже на «комплименты» Виктории Нуланд украинскому народу в 2013—2014 во время «майдана», или комплименты различных государственных и общественных деятелей США, представителей американских посольств в Москве, Минске, Тбилиси, Бишкеке в адрес тех, кого они решили направить в сторону «демократии»,— так оценивает утверждение Кеннана научный директор РВИО Михаил Мягков.

Как он пишет в своём научном комментарии к телеграмме Кеннана, «тактика противопоставления «тоталитаризма», со стороны, и «народа», который якобы жаждет иностранной помощи в «освобождении», с другой, обозначились ещё задолго до официального начала холодной войны, крушения СССР, «цветных революций» и санкций к России».

Джордж Кеннан

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Коммунизм Кеннан сравнил с «болезнетворным паразитом». При этом угрозу для Запада он усматривал не только в ВКП(б). Проводниками политики Москвы он видел также зарубежные компартии и их рядовых членов, международные общественные организации, Русскую православную церковь, панславистские движения и даже либеральные СМИ.

Исходя из этих утверждений, американский дипломат предлагал проводить политику сдерживания СССР — в частности, путём демонстрации Советскому Союзу силы и перехвата у Москвы потенциальных союзников.

В США телеграмму Кеннана разослали членам правительства и высокопоставленным военным, также она разошлась по американским посольствам в различных странах. Кроме того, этот документ с подписью «X» появился и на страницах журнала Foreign Affairs.

Идеолог холодной войны

По словам Владимира Васильева, благодаря распространению «длинной телеграммы» Кеннан прекратился в одного из видных идеологов холодной войны.

«Кеннан полагал, что нужно подыграть Трумэну. Он исходил из того, что позиционирование СССР в качестве противника было очень важно для цементирования внутриполитической ситуации в США», — отметил Васильев.

По его мнению, основной идеей телеграммы было превращение Советского Союза в соперника Соединённых Штатов.

Аналогичной точки зрения придерживается и сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, Кеннан «пытался представить СССР как страну, которая угрожает самому существованию Запада».

По мнению части историков, именно телеграмма Кеннана стала отправной точкой в холодной войне. Однако с этим согласны не все.

«Холодная война наметилась уже в Потсдаме, где лидеры не смогли договориться между собой и передали своим министрам иностранных дел указания завершить диалог», — отметил в комментарии RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

В 1947 году Кеннан возглавил отдел планирования Государственного департамента США. Историки утверждают, что с его именем связан ряд подрывных операций, направленных против СССР. В 1952 году он был назначен послом США в Советском Союзе, но вскоре был объявлен персоной нон грата. В дальнейшем он занимался научно-педагогической деятельностью и был послом Соединённых Штатов в Югославии.

Американские войска в Европе

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© Ron Wolfson / Michael Ochs Archive

16 февраля 2021 года во время открытия специализированной «Библиотеки военного историка» при штаб-квартире Российского военно-исторического общества прошла презентация оригинала «длинной телеграммы» Кеннана, переданного библиотеке известным коллекционером Вадимом Задорожным.

Историческую роль этого документа в ходе своего выступления на мероприятии оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.