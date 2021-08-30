Излом Америки: почему США покинули Афганистан

Самый актуальный вопрос на сегодняшний день носит риторический характер: почему США решили покинуть Афганистан? Многие политологи и эксперты утверждают, что выход США из Афганистана — это декаданс американской геополитики. Директор Центра исламских исследований Кавказа Шота Апхаидзе считает, что сейчас Вашингтон использует особую стратегию, в основе которой лежит теория гегемонистской стабильности, согласно которой нестабильность бьёт по всему региону, когда гегемонистское государство отказывается от своего присутствия или намеренно выводит свои силы.

Сегодня весь мир ошарашен происходящими политическими событиями вокруг Афганистана. Международное сообщество пытается разгадать квест с движением «Талибан»* (ДТ) и найти выход из сложившегося положения, которое в очередной раз устроили американские «архитекторы демократии».

Самый актуальный вопрос на сегодняшний день носит риторический характер: почему США решили покинуть Афганистан? Многие политологи и эксперты утверждают, что выход США из Афганистана — это декаданс американской геополитики. Но я больше уверен, что на этот раз Вашингтон использует особую стратегию, разработанную одним из ведущих американских учёных в области международных отношений — Робертом Гилпином, который стоял у истоков принятого Белым домом решения покинуть Афганистан. В её основе лежит теория гегемонистской стабильности (Hegemonic Stability Theory) в реальной политике, согласно которой нестабильность бьёт по всему региону, когда гегемонистское государство отказывается от своего присутствия или намеренно выводит свои силы.

В данном случае это относится как к самому Афганистану, так и ко всему региону, особенно к России, Китаю и Ирану. Поэтому в Кремле успешно разгадали американский кроссворд и пригласили лидеров ДТ на переговоры в Москву. Возникшие риски просчитал и Пекин, который рассмотрел в действиях американцев угрозу реализации своей долгосрочной логистической стратегии «Один пояс — один путь» и уже выразил готовность к установлению дружественных отношений с ДТ.

«Талибан» как freedom fighters

Когда США впервые появились в Афганистане и начали превращать весь регион в антисоветский бастион, они не предусмотрели печальный исторический опыт других стран (естественно, прежде всего — Британской империи и СССР). Вашингтон надеялся, что музыка с талибами будет вечной, но, как оказалось, зря.

Читателю предлагаю небольшой исторический экскурс во взаимоотношения официального Вашингтона и ДТ.

Ещё в 1981 году в американском военном журнале Soldier of Fortune (SOF) началась активная информационная кампания в поддержку афганских моджахедов — основоположников современного ДТ (напомню: само движение образовалось в 1994 году). Западные СМИ чествовали моджахедов как борцов за свободу и демократию, а также принимали самое непосредственное участие в сборе денежных средств для их поддержки. В материалах SOF этого периода мы можем прочитать, например, следующее: «Поддержите храбрый афганский народ в борьбе за свободу против советской агрессии и оккупации. Собранные денежные средства будут переданы афганским прозападным группировкам сопротивления сотрудниками SOF», и т. д.

В 1985 году президент США Рональд Рейган пригласил на дружескую беседу командиров афганских моджахедов, чем обеспечил им необходимую международную поддержку в самый разгар афганской войны.

1993 год. Влиятельное западное издание The Independent поддерживает «террориста №1», как его потом будут называть в самих США, — Усаму бен Ладена. Но это потом. А сейчас в западных СМИ его называют «героем нашего времени», «голубем мира и рыцарем западной демократии», «борцом против СССР и мирового коммунистического движения», сражающимся за свободу и права человека. Но трагедия 11 сентября 2001 года расставила всё по своим местам.

Вернувшиеся к власти 20 лет спустя талибы назвали нового лидера Афганистана — это мулла Абдул Гани Барадар. Именно он является будущим руководителем государства новой формации — «исламского эмирата».

Жизнь этого деятеля, оказавшегося внезапно для мира лицом №1 новой власти в Афганистане, напоминает американские горки. Ещё относительно недавно Абдул Гани Барадар сидел в пакистанской тюрьме. Оттуда его освободили по запросу США (лично Дональда Трампа) менее трёх лет назад.

В иерархии ДТ мулла Барадар формально занимает пост политического заместителя лидера движения — «амира правоверных» Хайбатуллы Ахундзады. Ахундзада и Барадар состоят в очень тесных отношениях со спецслужбами США: лидеры ДТ активно сотрудничали с Пентагоном в борьбе против «Аль-Каиды»** и ИГИЛ***.

23 августа этого года директор ЦРУ Уильям Бёрнс провёл тайную встречу с Барадаром, результаты которой, скорее всего, дадут о себе знать в недалеком будущем.

Талибан новой формации

Коллективный Запад во главе США зря устрашает мировое сообщество своим детищем. Сейчас ДТ, которому для развития Афганистана не нужны ни внутренние противоречия, ни внешние конфликты, приступило к формированию будущего облика политической архитектуры в стране и выстраиванию отношений с соседними государствами.

По заявлениям лидеров ДТ, они позитивно настроены в адрес региональных государств и исключают конфронтацию. Из этого следует, что талибы сделали необходимые выводы из предыдущего этапа существования «афганского эмирата» (1996—2001) и осознают, что без конструктивного подхода к построению международных взаимоотношений ДТ не сможет функционировать как субъект международного права. Поэтому ДТ внесло на повестку дня реформированную концепцию государственного правления. Новая концепция носит гораздо более прогрессивный характер, чем, например, политическая и законодательная система в Саудовской Аравии, где ваххабизм является официальной государственной идеологией.

Вот перечень тезисов, которые обозначило ДТ в качестве платформы государственной политической системы:

1) смертная казнь за выращивание или продажу наркотиков;

2) отмена кровной мести. Все споры решаются только через шариатский суд;

3) приглашение инженеров, врачей и других специалистов для восстановления Афганистана. Высокие зарплаты гарантируются;

4) запрет на гадание, привороты, прорицание, многобожие на могилах;

5) смертная казнь за разврат бача (гомосексуальная педофилия);

6) женщины могут самостоятельно выходить из дома, но только в хиджабе;

7) отменяются ростовщическая деятельность, все долги и проценты.

Это максимально показательно на фоне той пропасти, в которую толкала Афганистан американская оккупация, благоприятствовавшая установлению в стране средневекового института «бача-бази», производству тяжёлых наркотиков, развитию трансграничного наркотрафика и проявлению других деструктивных явлений.

Теперь всё зависит от того, смогут ли талибы реализовать декларированные правила в масштабе государства или нет.

Панджшерский вариант

Запад не был бы Западом, если бы не имел в кармане запасного варианта действий в разыгранной им афганской партии. Белый дом с подачи Лондона сделал тактический ход в виде появления Ахмад-Шаха Масуда — младшего, которое способно значительно усложнить и без того непростую позицию на афганской шахматной доске.

Судя по последним заявлениям бывшего вице-президента страны Амруллы Салеха и самого Ахмад-Шаха Масуда — младшего, в Панджшере скапливаются значительные силы как местных вооружённых формирований, так и наиболее боеспособных частей афганской армии, а лидеры формирующейся силы заинтересованы в создании инклюзивного правительства Афганистана. К обсуждению этого вопроса они приступили 16 августа. Думаю, основной замысел здесь не в том, чтобы начать новый полномасштабный вооружённый конфликт в Афганистане, а в том, чтобы оказать дополнительное давление на талибов и подтолкнуть их к формированию переходных властных структур.

В Японии забили тревогу из-за "почерневшей" вакцины из США Группировка во главе с Масудом и Салехом, выступающая против талибов, находится в сложном положении с военной точки зрения. Делать прогнозы о масштабах антиталибского сопротивления, на мой взгляд, представляется бесперспективным.

Не исключается также, что действия Масуда и Салеха ориентированы на реакцию внешних игроков. Вашингтон уже заявил, что будет поддерживать антиталибскую группировку, но эти заявления — скорее, формальность. Однако если ДТ пойдёт на обострение ситуации, лидеры панджшерской группировки смогут обоснованно рассчитывать на поддержку отдельных членов мирового сообщества.

В этой связи символичен визит в Панджшер глобалиста‑философа Бернара-Анри Леви, который является серым кардиналом американской «демократии на экспорт». Визит Леви и его поддержку лидера сопротивления Ахмад-Шаха Масуда — младшего можно оценить как солидарность коллективного Запада. Вашингтон и его союзники сейчас рассчитывают на то, что талибы вполне могут пойти на обсуждение компромиссных фигур, которые войдут в новую власть. Таким образом, Белый дом и Букингемский дворец, де-факто отказавшись от сохранения контроля над Афганистаном, по-прежнему претендуют на ведущие роли в формировании внутриполитической повестки дня за счёт конструктивного взаимодействия с лидерами Панджшера.

А пока американское правительство заморозило активы Центрального банка Афганистана на сумму почти $9,5 млрд и прекратило поставки наличных денег. США пытаются помешать экономической стабильности страны, используя излюбленные ими финансовые санкции в качестве одного из инструментов давления.

США как деструктивный субъект международного права

Сейчас США искусственно создают напряжённость вокруг Афганистана. Панику западных либеральных СМИ вокруг деятельности ДТ можно назвать дешёвым буллингом. На самом деле, ничего нового не происходит. В период американской оккупации Афганистана внутриполитическая обстановка в стране была не намного лучше.

Сейчас многие СМИ и эксперты ведут подсчёты количества и стоимости вооружения и техники, оставленной американцами талибам. Конечно, возникает закономерный вопрос: как талибы смогут использовать высокотехнологичное американское оружие (например, те же вертолёты Black Hawk, о которых так переживал Дональд Трамп). Но, как известно, если ружьё висит, значит, нужно только дождаться второго акта, в котором и станут ясными конкретные аспекты реализуемой американцами стратегии.

Интересно также, будут ли американцы (и если будут, то каким образом) обеспечивать защиту и безопасность сотрудничавших с ними граждан Афганистана. Дело в том, что благодаря Пентагону талибы получили доступ к американским биометрическим устройствам, которые могут помочь им идентифицировать афганцев, работавших на США. Портативное оборудование для обнаружения личности (HIIDE) содержит данные радужной оболочки глаз, отпечатков пальцев, а также биографические сведения, использующиеся для доступа к большим централизованным базам данных.

Завершающаяся военная миссия США в Афганистане стала самой продолжительной войной Америки и её союзников. Взгляд на военное присутствие в Афганистане, которое обошлось американскому бюджету в несколько триллионов долларов (без углубления в абсолютные цифры), поистине устрашает: сотни терактов, лишившееся надежды на будущее мирное население страны, героиновая игла в масштабе всей планеты, разрушение и деградация социально-экономической сферы и политической системы государства, сотни убитых американских солдат и погибших военнослужащих вооружённых сил других стран, отстаивавших в Афганистане интересы дяди Сэма.

Reuters

© U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell

На этом фоне европейские государства уже приступили к обсуждению квот на размещение афганских беженцев. Знакомый сценарий, не правда ли?

В гремучую смесь миграционных потоков, хлынувших в Европу из Северной Африки и с Ближнего Востока, внепланово добавился Афганистан. А это значит, что Европа будет опять расхлёбывать плоды американских геополитических решений. И опять за свой счёт.

Но это всё отдалённая перспектива. А в текущих реалиях ДТ указало США и Великобритании на необходимость завершить эвакуацию своих граждан из Афганистана до 31 августа под угрозой неминуемых последствий.

Можно ли утверждать, что, глядя на происходящее в Афганистане, мир затаил дыхание? Наверное, отчасти можно. Проявить адекватную реакцию на происходящие в регионе события, по сути, смогли только Россия, Иран и Китай.

Было ли решение американцев покинуть Афганистан стратегической ошибкой или, наоборот, дальновидным расчётом, покажет время.

А текущие события указывают нам лишь на то, что в результате десятилетнего пребывания на территории этой страны Америка получила свой афганский излом, а Афганистан в очередной раз может утвердить себя в статусе кладбища империй.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.





*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.





Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.