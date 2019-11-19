Излишний возврат кораблей: Эксперты признали Украину непредсказуемой

Несмотря на открытость со стороны России, украинская линия пока не меняется. Об этом заявил rueconomics.ru политолог Владимир Брутер.

Ранее стало известно о том, что российская сторона передала украинцам корабли, которые были задержаны во время провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Однако Киев не намерен отзывать иски из суда в Гааге.

По мнению эксперта, все уступки должны носить двусторонний характер. А поведение властей Украины показывает, что жест доброй воли был излишним со стороны Москвы.

"Так можно будет оценивать ситуацию в том случае, если эти уступки не дадут результата ни сейчас, ни в перспективе", - уточнил он.

Непосредственно член Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что резкое заявление о суде исходило не от офиса президента Украины, а от МИД. В стране не выстроена вертикаль власти, что делает украинскую политику непредсказуемой.

"Когда верховный главнокомандующий требует выполнения от войск команды, а войска не подчиняются, и ему приходится приезжать в Донбасс и уговаривать их, или когда украинский МИД заявляет одно, а Зеленский говорит совсем другое", - добавил он.