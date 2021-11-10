Излишне впечатлительного Зеленского защищали от критики в соцсетях

Владимир Зеленский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Президенту запрещали читать разгромные комментарии о его персоне

Всплыли любопытные подробности об особенностях бывшего комика, а ныне главнокомандующего Украины Владимира Зеленского. Оказалось, этот юморист-политик настолько "раним", что даже критика в интернете разбивает ему сердце. По крайней мере, об этом рассказал бывший коллега Зеленского по студии "Квартал 95" Юрий Великий.



Артист дал подробное интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором поделился любопытными подробностями о лидере Незалежной. По словам Великого, нынешний глава украинцев очень переживает из-за того, что о нем думают и говорят простые люди. При этом раньше подобного рода кривотолки Зеленского не сильно интересовали. А вот после вступления в должность первого лица государства он стал очень впечатлительным в этом плане.

Бесконечные переживания и расстройства главы государства после чтения неприятных комментариев в интернете надоели его окружению. Дошло до того, что президенту даже в какой-то момент запретили читать мнения пользователей Сети на таких популярных ресурсах, как "Фейсбук" или "Ютуб".

Великий подчеркнул, что в высоком кресле Зеленский стал очень ранимым человеком. При этом юморист затруднился рассказать, откуда получил такую сенсационную информацию. Юрий отметил, что скорее всего, артистам об этом давно сообщили представители ближайшего окружения украинского президента.

Стоит отметить, что в состоятельности Зеленского сомневаются и депутаты Верховной рады. Так, представитель оппозиционной партии Илья Кива недавно заявил, что спасти провального украинского политика может только глава Российской Федерации Владимир Путин.