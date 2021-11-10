Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодов...
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной б...
Главная / Политика

Излишне впечатлительного Зеленского защищали от критики в соцсетях

10 ноября 2021, 16:25  •  207 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Президенту запрещали читать разгромные комментарии о его персоне
Всплыли любопытные подробности об особенностях бывшего комика, а ныне главнокомандующего Украины Владимира Зеленского. Оказалось, этот юморист-политик настолько "раним", что даже критика в интернете разбивает ему сердце. По крайней мере, об этом рассказал бывший коллега Зеленского по студии "Квартал 95" Юрий Великий.
Артист дал подробное интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором поделился любопытными подробностями о лидере Незалежной. По словам Великого, нынешний глава украинцев очень переживает из-за того, что о нем думают и говорят простые люди. При этом раньше подобного рода кривотолки Зеленского не сильно интересовали. А вот после вступления в должность первого лица государства он стал очень впечатлительным в этом плане.
Бесконечные переживания и расстройства главы государства после чтения неприятных комментариев в интернете надоели его окружению. Дошло до того, что президенту даже в какой-то момент запретили читать мнения пользователей Сети на таких популярных ресурсах, как "Фейсбук" или "Ютуб".
Великий подчеркнул, что в высоком кресле Зеленский стал очень ранимым человеком. При этом юморист затруднился рассказать, откуда получил такую сенсационную информацию. Юрий отметил, что скорее всего, артистам об этом давно сообщили представители ближайшего окружения украинского президента.
Стоит отметить, что в состоятельности Зеленского сомневаются и депутаты Верховной рады. Так, представитель оппозиционной партии Илья Кива недавно заявил, что спасти провального украинского политика может только глава Российской Федерации Владимир Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





207
Источник
Похожие новости
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
10 ноября 2021, 01:15
Названы две главные ошибки водителей на ночной дороге: Автоэксперт подсказал, как их избежать
10 ноября 2021, 14:40
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский решится на вторжение"
10 ноября 2021, 07:05
Кличко заявил о главной цели Путина
10 ноября 2021, 10:35
Самолёт ВВС США 5 часов испытывал русских в Чёрном море. Смелости хватило на 35 км
10 ноября 2021, 08:50
Скандал года? Спецслужбы подбросили в Минск второго "убийцу Кеннеди"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
10 ноября 2021, 01:15
Названы две главные ошибки водителей на ночной дороге: Автоэксперт подсказал, как их ...
10 ноября 2021, 14:40
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский решится...
10 ноября 2021, 07:05
Кличко заявил о главной цели Путина
10 ноября 2021, 10:35
Самолёт ВВС США 5 часов испытывал русских в Чёрном море. Смелости хватило на 35 км
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 ноября 2021, 21:35
Украинский блогер узнал, как на самом деле живут русские: "Киеву уже не догнать Россию"
07 ноября 2021, 05:00
"А чё этот Путин?": Скабеева предложила агрессивную "ответку" русских для США
05 ноября 2021, 08:40
В США применили биооружие во имя свежего воздуха: есть погибшие
05 ноября 2021, 11:00
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
09 ноября 2021, 00:45
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
08 ноября 2021, 02:00
В МИД России прокомментировали новый инцидент с беспилотником в Донбассе
09 ноября 2021, 00:45
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.