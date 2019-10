«Иждивенческий подход»: как «перезапуск» отношений с НАТО может повлиять на боеготовность ВСУ • 20 • В России Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что страна «перезапускает» отношения с НАТО и переходит к «новому формату» сотрудничества. Приоритетом для ВСУ станет внедрение стандартов альянса, а все направленные на это программы будут сведены в одну. При этом украинские журналисты отмечают, что «новый формат» призван открыть путь к интеграции государства в НАТО в обход Плана действия по членству (ПДЧ). По мнению экспертов, нынешние власти Украины продолжают курс предыдущей администрации, продвигая идею о необходимости вступления в военный блок. Однако они боятся очередного отказа на запрос о включении в ПДЧ и ищут иные пути, чтобы избежать дипломатического провала. Украинский военнослужащий на учениях НАТО Rapid Trident — 2019 © U.S. Army Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о достигнутых с НАТО договорённостях по запуску нового формата отношений. По его словам, до конца года Киев и представители альянса должны подписать комплекс соответствующих соглашений. «Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практичным. Рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году», — сказал Загороднюк по окончании встречи министров обороны альянса в Брюсселе. Как пояснил Загороднюк, «новый формат» сотрудничества предполагает сведение всех существующих программ, направленных на внедрение стандартов НАТО, в одну. Приоритетом отношений с альянсом останется переход украинской армии на западные стандарты с целью достижения «полной оперативной совместимости с НАТО». В частности, Киев намерен реформировать структуру Генштаба и изменить уставные документы. Характеризуя текущие отношения с альянсом, Загороднюк заявил, что Украину в Брюсселе «видят партнёром». При этом министр обороны подчеркнул, что военный блок продолжает поддерживать Киев. «У нас есть поддержка, и если раньше это было получение помощи, то сейчас это обмен опытом. У нас есть опыт, который мы получили трагическим путём: это пять лет войны с Россией. Ни у одной из этих стран такого опыта нет, и мы надеемся, что и не будет. Они понимают, что мы можем дать им не меньше, чем они нам», — заявил глава оборонного ведомства Украины. «Имитация бурного сотрудничества» В конце октября с визитом на Украину прибудут генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие представители руководства альянса. Иностранные гости посетят Киев и Одессу, сообщают украинские СМИ со ссылкой на постпреда Украины в альянсе Александра Винникова. По его словам, Столтенберг примет участие в заседании комиссии Украина — НАТО. Дипломат считает приезд делегации альянса свидетельством поддержки страны. Со ссылкой на источники украинское издание «Европейская правда» сообщает, что в настоящее время Брюссель и Киев согласовывают проект интеграции Украины в обход принятия Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). В этом, как пишет издание, и заключается смысл «нового формата» отношений. По словам журналистов, в основном он приведёт к изменению «подходов к тому, как Украина будет адаптировать стандарты НАТО» в своих вооружённых силах. Отсутствие ПДЧ является основным препятствием для Украины на пути вступления в альянс. В начале 2008 года Киев отправил Брюсселю письмо с просьбой присоединить страну к ПДЧ, однако военный блок оставил украинские власти без ответа. В апреле того же года на саммите альянса в Бухаресте Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Бельгия и Нидерланды не поддержали желание Украины вступить в ряды организации. Нынешние власти не собираются повторно направлять заявку на включение в ПДЧ. Такое поведение Киева объясняется нежеланием терпеть очередное дипломатическое фиаско, выразил мнение в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. «В команде Зеленского осознают, что перспектив предоставления ПДЧ нет. Запад из-за этого документа ссориться с Москвой не будет. Поэтому сейчас мы наблюдаем имитацию бурного сотрудничества с альянсом, например информационный шум вокруг перехода ВСУ на стандарты НАТО. Он действительно происходит, но это весьма длительный и затратный процесс», — сказал Кошкин. Совместные занятия солдат ВСУ и военнослужащих НАТО

Flickr

© Ministry of Defense of Ukraine Закрытые двери Одной из последних мер Киева, связанных с процессом интеграции в НАТО, стало принятие Верховной радой в середине октября законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об исполнении воинской обязанности и прохождении военной службы». Документ вводит новые звания для рядового и сержантского состава наподобие тех, что используются в американской армии. Законопроект был подготовлен близкими к Петру Порошенко политиками — экс-председателем Рады Андреем Парубием и его заместителем Ириной Геращенко. Несмотря на это, документ нашёл поддержку у их противников — депутатов из фракции «Слуга народа». В беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко констатировал, что в вопросе отношений с НАТО команда Зеленского демонстрирует преемственность режима Петра Порошенко. По его мнению, «Слуга народа» продолжит принимать законопроекты по интеграции страны в НАТО, в том числе инициированные предыдущим созывом Рады. «Украина движется тем путём, на который она вступила в 2014 году. Сейчас со стороны официального Киева мы наблюдаем ту же самую русофобскую прозападную риторику. Загороднюк и другие представители руководства страны продолжают кормить народ байками о поддержке альянса и выдумками про бесценный военный опыт, которым Украина готова делиться с НАТО», — сказал Ищенко. Как пояснил эксперт, Киев пытается доказать гражданам страны «полезность» Украины для альянса, хотя ранее Зеленский и его окружение придерживались более острожной позиции. В марте в интервью журналисту Дмитрию Гордону на вопрос о том, нужно ли Украине вступать в НАТО, будущий президент сообщил следующее: «Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут». По словам Зеленского, ему неприятно ощущение «ущербности» и «второсортности». Тогда он подчеркнул, что поддерживает интеграцию в НАТО, но выступает за принятие конкретных мер на этом пути. Одновременно он раскритиковал Порошенко за то, что его предшественник обеспечил себе пиар, закрепив в Конституции страны курс на членство в альянсе. В сентябре вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба с беседе с украинскими журналистами подчеркнул, что Киеву нет смысла «стучаться в закрытые двери и умолять: «Возьмите нас». По его словам, власти страны «должны работать таким образом, чтобы они (представители НАТО. — RT) поняли, что без нас они слабее, чем с нами». Президент Украины Владимир Зеленский и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг

© president.gov.ua «Хватит винить женщину!»: Депутат Поклонская требует не запрещать аборты Однако и Зеленский, и Кулеба сменили точку зрения в вопросе отношений страны с НАТО. В июне на встрече с генсекретарём военного блока Йенсом Столтенбергом президент Украины отметил, что текущее «партнёрство» Киева и альянса должно трансформироваться в «полноценное союзничество». В середине октября в интервью украинским журналистам Кулеба дал понять, что Киев намерен укреплять отношения с НАТО. В связи с этим, как отметил чиновник, «вся страна должна меняться для того, чтобы соответствовать критериям членства». Ростилав Ищенко назвал закономерной смену позиций Зеленского и Кулебы. Как пояснил эксперт, разумный взгляд на вопрос отношений с НАТО может вызвать всплеск недовольства радикалов и волну обвинений в «предательстве» национальных интересов. «Современная политическая реальность Украины такова, что любой оказавшийся у власти человек вопреки здравому смыслу должен заниматься пропагандой вступления страны в альянс и, как Загороднюк, периодически рассказывать о некоем новом формате отношений», — сказал Ищенко. «Сесть Западу на шею» Как полагает Андрей Кошкин, Киев рассчитывает, что переход на стандарты НАТО позволит существенно повысить боевые возможности ВСУ. «На Украине внедрение натовских стандартов воспринимают как панацею от всех проблем. Однако это ошибочный взгляд. Технические требования и изменения системы управления войсками нужны прежде всего для оперативной совместимости. На боеготовность армии такие нововведения напрямую не влияют», — констатировал Кошкин. В подтверждение этих слов собеседник RT привёл ситуацию с боеготовностью войск, которая сложилась в восточноевропейских странах — членах НАТО, ранее входивших в Организацию Варшавского договора (ОВД). Их интеграция в альянс, как отметил эксперт, не привела к росту военного потенциала. Между тем Ростислав Ищенко иначе смотрит на задачи, которые ставит перед собой Киев в отношениях с Брюсселем. Эксперт считает, что под предлогом перехода на стандарты военного блока офис Зеленского рассчитывает добиться от НАТО выделения масштабной военной помощи. Однако в Брюсселе не приветствуют такой «иждивенческий подход». «Украина тратит много денег на реформу армии. Есть ежегодная помощь США в размере $250 млн, но этих средств всё равно не хватает. Киев воспринимает евроатлантическую интеграцию как способ сесть Западу на шею. Однако Украина добилась противоположного эффекта: ЕС и США дистанцируются от Киева и всех его проблем», — подытожил Ищенко. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





20 Источник Похожие новости Шойгу заявил, что Запад пытается рассорить Россию и Белоруссию «Очень рада вернуться домой»: Мария Бутина прилетела в Москву Россия бросает в Сирию бойцов из Чечни «Создать хаос в системе ПВО противника»: какими возможностями будет обладать новый российский беспилотный комплекс «Хватит винить женщину!»: Депутат Поклонская требует не запрещать аборты Нужна ли России военная база в Африке? Эксперты прокомментировали заявление президента ЦАР Новости партнеров