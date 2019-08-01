«Изгоняла бесов»: в Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой

Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой. По словам мальчика, женщина таким образом пыталась «изгнать из него бесов». Избитого ребёнка обнаружили сотрудники гостиницы, куда Майер заехала вместе с детьми. При осмотре номера сотрудники полиции обнаружили ампулы из-под неизвестного препарата, который мать предположительно колола сыну.

Ребёнок со следами побоев на теле был обнаружен в гостинице «Ностальгия» на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде вечером 28 июля. Мальчик более суток провёл один в гостиничном номере, где не было еды и воды. В СУ СК по Нижегородской области полагают, что мать мальчика Майя Майер неоднократно избивала сына.

«По версии следствия, с июня по 25 июля 2019 года подозреваемая систематически наносила своему 12-летнему сыну побои, связывая и избивая его, в том числе и хоккейной клюшкой. 25 июля 2019 года в вечернее время в квартире дома по ул. Тимирязева города Нижний Новгород женщина связала сына, а затем нанесла ему несколько ударов хоккейной клюшкой по телу и ввела мальчику инъекцию неизвестного препарата», — сообщают в областном управлении СУ СК.

Ситуацией с избитым ребёнком заинтересовались в аппарате детского омбудсмена по Нижегородской области. Уполномоченный по правам ребёнка Маргарита Ушакова сообщила местным СМИ, что взяла ситуацию под контроль.

В Нижнем Новгороде мать хоккейной клюшкой "изгоняла бесов" из малолетнего сына

Избивала в гостинице

Майер с двумя детьми заселилась в гостиницу «Ностальгия» 22 июля, а спустя четыре дня женщина уехала оттуда вместе с месячной дочерью, предупредив персонал отеля, что сын на время останется в номере один. Дочь она отвезла к знакомой, попросив, чтобы та за ней присмотрела. После этого Майер пропала.

«Наша сотрудница общалась с той женщиной — та говорила что-то о том, что спасает своих детей, что якобы ей нужно в больницу с маленькой дочкой, поэтому придётся на время оставить сына одного. Она сказала, что пока не может оплатить номер. Сейчас за ней числится долг. Наша сотрудница пошла ей навстречу, она же не могла выгнать ребёнка на улицу. Но пригрозила матери, что вызовет полицию, если та не заберёт мальчика», — рассказала RT одна из сотрудниц отеля.

Майер так и не вернулась за сыном, поэтому вечером 28 июля в номер вошли сотрудники гостиницы. Они и обнаружили брошенного там в одиночестве мальчика. Прибывшие на место происшествия следователи осмотрели номер и отправили ребёнка на медицинское обследование. Они также нашли в помещении ампулы от препаратов, которые, как предполагается, женщина колола сыну, — на его теле нашли следы от инъекций. Во время опроса мальчик признался, что мать его била — якобы таким образом женщина пыталась «изгнать из него бесов».

Дети в безопасности

29-летнюю мать брошенных детей Майю Майер задержали 29 июля. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье об истязании заведомо несовершеннолетнего лица (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). 31 июля суд отправил её в СИЗО на два месяца. Женщине также будет назначена судебно-психологическая экспертиза. Детей Майер изъяли органы опеки, сейчас они в безопасности.

«Малолетние дети подозреваемой изъяты: мальчик помещён в социально-реабилитационный центр, а месячная девочка — в медицинское учреждение», — говорится в сообщении СУ СК по Нижегородской области.

Пресс-секретарь ведомства Юлия Склярова заверила RT, что старший ребёнок получает всю необходимую медицинскую помощь, с мальчиком также работают психологи. Склярова уточнила, что пока преждевременно говорить о степени тяжести травм, причинённых ребёнку.

«Была в бешеном состоянии»

Майя Майер с детьми проживала в закрытом городе Сарове, работала мастером по наращиванию волос. В июне она родила дочь и вскоре уехала в Нижний Новгород, не сообщив об этом родственникам, рассказала RT её сестра Ольга Кургозова.

«По словам её сожителя, она уехала из Сарова на грузовой «газели». 31 июля моя сестра появилась на даче у родителей в бешеном состоянии, — сообщила Кургозова. — Я приехала к ним, забрала маму, и мы отправились в Саров писать заявление. Её (Майю. — RT) искали в Первомайске, Сарове, Нижнем Новгороде. Но объявилась она в итоге сама, там же, где оставила дочку, — у подруги».

Ольга призналась, что не виделась с сестрой восемь лет и не знает, могла ли Майя вступить в какую-то секту. Кургозова допускает, что её родственница страдала от послеродовой депрессии — по её мнению, это могло быть причиной всего случившегося.

Свою племянницу Ольга видела только на фото, когда ребёнка нашли полицейские. По словам женщины, на снимке был виден синяк на лице девочки. Со старшим ребёнком она пока не виделась, но отмечает, что с ним придётся работать психологу.

«Он очень спортивный мальчик, занимается самбо, всю жизнь играл в хоккей, они ездили по разным городам с командой. Что касается состояния мальчика, физическое у него сейчас нормальное, а вот в психологическом плане он очень удручён. И он тоже думает, что в нём сидит дьявол», — вздыхает Ольга.

Родственники Майер планируют оформить над её детьми временную опеку, однако, по словам Кургозовой, ей пока не отдадут старшего ребёнка. Женщина добавила, что сейчас она пытается выяснить, где поселилась её сестра после переезда в Нижний Новгород, — она хочет забрать оттуда вещи детей.