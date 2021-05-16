Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов

Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс случайно сдала информаторов Вашингтона, прощаясь с Москвой.

Ребекка Росс попала в список американских дипломатических сотрудников, объявленных в нашей стране персонами нон грата. На её странице в Twitter появилась запись, в которой журналистка поблагодарила коллег, помогающих США делать выводы о России.

Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к истине и предлагают информацию, чтобы мы могли делать собственные выводы,

- пишет пресс-секретарь.

Женщина, судя по всему, уверена, что со временем вернётся в Москву, поскольку свой пост она закончила словами: "До новых встреч, прекрасная Россия!"

Скриншот:Twitter/@USEmbRuPress

Напомним, власти России приняли решение выдворить ряд американских дипломатов в ответ на санкции США. Кроме того, Соединённые Штаты были внесены в список недружественных стран и лишились возможности нанимать для работы в свои диппредставительства граждан России. В список также попала Чехия, которая ранее выслала из страны 18 русских дипломатов. Теперь ей разрешено брать на работу в посольство и консульства не более 19 граждан России.