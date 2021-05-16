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Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов

16 мая 2021, 00:30  •  63 • Политика
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс случайно сдала информаторов Вашингтона, прощаясь с Москвой.
Ребекка Росс попала в список американских дипломатических сотрудников, объявленных в нашей стране персонами нон грата. На её странице в Twitter появилась запись, в которой журналистка поблагодарила коллег, помогающих США делать выводы о России.
Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к истине и предлагают информацию, чтобы мы могли делать собственные выводы,
- пишет пресс-секретарь.
Женщина, судя по всему, уверена, что со временем вернётся в Москву, поскольку свой пост она закончила словами: "До новых встреч, прекрасная Россия!"
Скриншот:Twitter/@USEmbRuPress
Напомним, власти России приняли решение выдворить ряд американских дипломатов в ответ на санкции США. Кроме того, Соединённые Штаты были внесены в список недружественных стран и лишились возможности нанимать для работы в свои диппредставительства граждан России. В список также попала Чехия, которая ранее выслала из страны 18 русских дипломатов. Теперь ей разрешено брать на работу в посольство и консульства не более 19 граждан России.

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