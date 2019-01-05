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Изгнанный из России Мацейчук похвастал подготовкой военного преступления в Британии - Корнилов
05 января 2019, 21:54 • 135 • Политика
Депортированный из России с запретом на въезд "журналист" Томаш Мацейчук похвастал в соцсети, что поехал в Британию выбирать русских детей-заложников. Политолог и историк Владимир Корнилов напомнил, что институт заложников является военным преступлением.
Изгнанный из России польский "журналист" Томаш Мацейчук отправился в Великобританию, чтобы помочь британцам с выбором русских детей-заложников. Об этом он написал сам в социальной сети Facebook.
Историк и политический аналитик Владимир Корнилов отмечает, что Томаш Мацейчук, по сути, публично признался в подготовке военного преступления. Российский эксперт напоминает, что институт заложников запрещён международными конвенциями и признан военным преступлением.
Напомним, что Томаш Мацейчук был депортирован из России с запретом на въезд после многократных антироссийских высказываний в эфире российских политических ток-шоу. Также польский журналист был неоднократно бит за свои слова, также в прямом эфире. Как отмечают в комментариях, без дохода от выступлений на ТВ поляк уже не знает, что ему предпринять, чтобы вновь вернуть скандальную славу и деньги.
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