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Изгнание веником, срывание масок и "управляемые самки": Как прошёл "мирный женский марш" в Минске?

13 сентября 2020, 13:35  •  246 • Политика
Как на самом деле прошёл "мирный женский марш" в Минске? Его оценил представитель "другой" Белоруссии, который не принимает участия в несанкционированных акциях протеста и не пестрит страницы в соцсетях изображениями бело-красного флага: изгнание веником, срывание масок с силовиков и "управляемые самки".
Журналист RT Константин Придыбайло, освещающий ситуацию в Белоруссии, поместил на своём Telegram-канале сообщение от одного из представителей "другой" республики.
Отмечается, что речь о тех жителях страны, которые не принимают участия в несанкционированных акциях протеста и не пестрят страницы в соцсетях изображениями бело-красного флага.
Один из таких минчан через журналиста сказал спасибо силовикам, которые 12 сентября обеспечивали безопасность на так называемом "мирном женском марше".
"Я не вижу там женщин - вижу стадо управляемых самок. Вижу, как деликатно ведут себя мужчины в форме. Силы духа им, чтобы вынести эту вакханалию", - написал он.
Придыбайло также показал фото последствий беспорядков. На них запечатлены порванные маски правоохранителей, которые были сорваны участницами марша. Журналист напомнил, что насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел наказываются лишением свободы.
"Силовики сегодня, правда, работали аккуратно, хоть на них кричали, с них сдирали маски, били", - добавил он.
Также "одно из самых атмосферных" видео с прошедшего митинга показал Telegram-канал "Выпускайте Кракена!". На нём можно увидеть, как женщины под дикий гомон гоняли мужчину веником. Предположительно, он был силовиком в штатском.

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