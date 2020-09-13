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Изгнание веником, срывание масок и "управляемые самки": Как прошёл "мирный женский марш" в Минске?
13 сентября 2020, 13:35 • 246 • Политика
Как на самом деле прошёл "мирный женский марш" в Минске? Его оценил представитель "другой" Белоруссии, который не принимает участия в несанкционированных акциях протеста и не пестрит страницы в соцсетях изображениями бело-красного флага: изгнание веником, срывание масок с силовиков и "управляемые самки".
Журналист RT Константин Придыбайло, освещающий ситуацию в Белоруссии, поместил на своём Telegram-канале сообщение от одного из представителей "другой" республики.
Отмечается, что речь о тех жителях страны, которые не принимают участия в несанкционированных акциях протеста и не пестрят страницы в соцсетях изображениями бело-красного флага.
Один из таких минчан через журналиста сказал спасибо силовикам, которые 12 сентября обеспечивали безопасность на так называемом "мирном женском марше".
Придыбайло также показал фото последствий беспорядков. На них запечатлены порванные маски правоохранителей, которые были сорваны участницами марша. Журналист напомнил, что насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел наказываются лишением свободы.
Также "одно из самых атмосферных" видео с прошедшего митинга показал Telegram-канал "Выпускайте Кракена!". На нём можно увидеть, как женщины под дикий гомон гоняли мужчину веником. Предположительно, он был силовиком в штатском.
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