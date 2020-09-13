Изгнание веником, срывание масок и "управляемые самки": Как прошёл "мирный женский марш" в Минске?

Журналист RT Константин Придыбайло, освещающий ситуацию в Белоруссии, поместил на своём Telegram-канале сообщение от одного из представителей "другой" республики.

Отмечается, что речь о тех жителях страны, которые не принимают участия в несанкционированных акциях протеста и не пестрят страницы в соцсетях изображениями бело-красного флага.

Один из таких минчан через журналиста сказал спасибо силовикам, которые 12 сентября обеспечивали безопасность на так называемом "мирном женском марше".

"Я не вижу там женщин - вижу стадо управляемых самок. Вижу, как деликатно ведут себя мужчины в форме. Силы духа им, чтобы вынести эту вакханалию", - написал он.

Придыбайло также показал фото последствий беспорядков. На них запечатлены порванные маски правоохранителей, которые были сорваны участницами марша. Журналист напомнил, что насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел наказываются лишением свободы.

"Силовики сегодня, правда, работали аккуратно, хоть на них кричали, с них сдирали маски, били", - добавил он.

Также "одно из самых атмосферных" видео с прошедшего митинга показал Telegram-канал "Выпускайте Кракена!". На нём можно увидеть, как женщины под дикий гомон гоняли мужчину веником. Предположительно, он был силовиком в штатском.