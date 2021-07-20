Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань

Депутат Верховной рады Олег Семинский "проговорился" об истинной цели закона о "коренных народах" на Украине. Его коллега по Раде, но от другой фракции Вадим Рабинович расценил высказывание как издевательство над русскими и перешёл на брань.

Семинский является депутатом от фракции "Слуга народа" и, соответственно, соратником Владимира Зеленского. На своей странице в Facebook он заявил, что принятие закона о "коренных народах Украины" обернётся для русских жителей страны лишением многих прав человека. Позднее депутат пост удалил, однако скриншот записи успел разлететься по соцсетям и Telegram-каналам.

Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович отреагировал на слова Семинского весьма категорично.

"Слуги" сами ответили на все вопросы: закон принят только для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке, закон лишил их элементарных прав. Такое просто невозможно, но власть сама это подтвердила: один идиот заявил, что "наконец-то все, кто разговаривает на русском языке, лишены всяких гражданских прав…" - высказался Рабинович.

Он сообщил, что партия ОПЗЖ намерена подать в суд на Олега Семинского. Мнение Рабиновича опубликовано на сайте ОПЗЖ.

Напомним, в принятом Верховной радой законе о "коренных народах Украины" отдельно прописаны крымчаки, караимы и крымские татары. Они указаны как народы, сформировавшиеся на территории Крыма. Русских в перечне коренных нет. С инициативой принятия такого законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Поддержку ему выразили 325 депутатов парламента. Закон в окончательном чтении уже принят Верховной радой. Он вступит в силу после подписания главой государства.