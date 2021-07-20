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Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань

20 июля 2021, 06:20  •  588 • Политика
Депутат Верховной рады Олег Семинский "проговорился" об истинной цели закона о "коренных народах" на Украине. Его коллега по Раде, но от другой фракции Вадим Рабинович расценил высказывание как издевательство над русскими и перешёл на брань.
Семинский является депутатом от фракции "Слуга народа" и, соответственно, соратником Владимира Зеленского. На своей странице в Facebook он заявил, что принятие закона о "коренных народах Украины" обернётся для русских жителей страны лишением многих прав человека. Позднее депутат пост удалил, однако скриншот записи успел разлететься по соцсетям и Telegram-каналам.
Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович отреагировал на слова Семинского весьма категорично.
"Слуги" сами ответили на все вопросы: закон принят только для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке, закон лишил их элементарных прав. Такое просто невозможно, но власть сама это подтвердила: один идиот заявил, что "наконец-то все, кто разговаривает на русском языке, лишены всяких гражданских прав…" - высказался Рабинович.
Он сообщил, что партия ОПЗЖ намерена подать в суд на Олега Семинского. Мнение Рабиновича опубликовано на сайте ОПЗЖ.
Напомним, в принятом Верховной радой законе о "коренных народах Украины" отдельно прописаны крымчаки, караимы и крымские татары. Они указаны как народы, сформировавшиеся на территории Крыма. Русских в перечне коренных нет. С инициативой принятия такого законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Поддержку ему выразили 325 депутатов парламента. Закон в окончательном чтении уже принят Верховной радой. Он вступит в силу после подписания главой государства.

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