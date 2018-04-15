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«Издевательство над людьми»: украинские власти предложили хоронить умерших в городских парках
15 апреля 2018, 01:09 • 86 • Украина
Украинский кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект об изменении законодательства в сфере погребения. Согласно документу, умерших можно будет хоронить в парках и скверах на территории городов и других населённых пунктов. По словам чиновников, на существующих кладбищах мест почти не осталось. Между тем эксперты считают, что подобные захоронения могут повлечь проблемы не только морального, но и эпидемиологического характера. Поддержат ли украинские парламентарии новый проект — в материале RT.
globallookpress.com © Camille Gazeau
Табличка вместо надгробия
Кабинет министров Украины на днях зарегистрировал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании сферы погребения». Согласно документу, хоронить усопших можно будет не только на кладбище, но также в парках, скверах, лесопосадках.
Авторы инициативы допускают, что под погребение можно выделить даже часть территории действующего парка культуры и отдыха. Соответствующее решение должны будут принимать местные власти.
Правда, при захоронении «нового типа» украинцам придётся отказаться от привычной на постсоветском пространстве траурной и религиозной атрибутики — не будет ни надгробий, ни скамеек, ни оград и венков из искусственных цветов. Над местом упокоения человека предполагается лишь установка таблички с его именем и датами рождения и смерти.
Более того, законопроект запрещает использование гробов: тела умерших предполагается заворачивать в специальную ткань, которая разлагается в течение пяти лет.
В документе предусмотрена своеобразная «иерархия» усопших. В парках откроются отдельные зоны, где будут покоиться известные спортсмены, писатели, политики, военные. При этом в законопроекте уточняется, что «купить» место на «территории для избранных» будет невозможно. В нём также прописано, что правоохранительным органам запрещено сообщать сведения об умерших компаниям, предоставляющим ритуальные услуги.
К тому же политики считают, что такая форма захоронений не исключает возможности помещать умерших в уже существующие могилы. Однако сделать это можно будет только по прошествии 20 лет с момента предыдущего погребения и с согласия родственников или местных властей.
За осквернение могил «нового типа» предусмотрены существенные штрафы, размер которых может доходить до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4 тыс. грн, или $131), или лишение свободы на срок до трёх лет.
Украинские власти считают, что если законопроект будет принят, то это решит проблему нехватки кладбищенских земель. В пояснительной записке к документу говорится, что реализация проекта позволит «реформировать отрасль за счёт экономии земельных ресурсов территориальных общин, необходимых для жизнедеятельности».
Источник RT в Киевской областной администрации подтверждает, что мест для новых погребений на специализированных территориях действительно практически не осталось, а расширить границы кладбищ «очень сложно».
«Что делать в такой ситуации, непонятно, поэтому мы поддерживаем инициативу правительства», — заявил собеседник RT.
По данным властей республики, в настоящий момент на территории Украины расположено свыше 32 тыс. кладбищ, из которых подавляющее большинство — около 29 тыс. — находится в сельской местности. При этом 90% кладбищ переполнено и должно быть закрыто. Чтобы похоронить умерших родственников, украинцы зачастую вынуждены нарушать закон.
Притом смертность на Украине существенно не снижается — по этому показателю страна занимает одно из первых мест в мире. По данным Государственной службы статистики, в 2017 году в стране похоронили более 570 тыс. человек, в 2016 году — 583,6 тыс.
Царство коррупции
Отрасль ритуальных услуг — одна из наиболее коррумпированных на Украине, говорят аналитики. По их оценкам, объём рынка нелегальных ритуальных услуг доходит до $10 млрд в год.
Примеров того, как в стране наживаются на смерти, очень много.
«Две недели назад у меня умер дедушка, и буквально через час после того, как мы сообщили об этом в надлежащие инстанции, мне позвонили два представителя разных компаний, предоставляющих ритуальные услуги. Как они узнали мои контакты? Получается, что правоохранительные органы мгновенно передают им информацию», — рассказала в беседе с RT киевлянка Елена Балова.
Источник RT в Национальной полиции сообщил, что «никакой ответственности за разглашение личной информации родственников погибшего правоохранители не несут». К тому же многих прельщает значительное «посредническое вознаграждение», которое может быть в два-три раза больше средней зарплаты полицейского — по данным Государственной службы статистики, она составляет порядка 8 тыс. грн ($308) в месяц.
«Некоторые сотрудники полиции могут получать до $1 тыс. за предоставление информации о только что умерших гражданах, поэтому бороться с этим сложно», — подчеркнул собеседник RT.
В середине марта была принята поправка в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, подготовленная депутатом от Радикальной партии Андреем Лозовым. Это существенно усложнило процесс погребения.
Ранее после смерти человека приезжали медики и следователь, который возбуждал уголовное дело и отправлял тело на экспертизу в морг. Сейчас решение об экспертизе может назначать только суд, причём не ранее чем через три дня после смерти, что нарушает существующие традиции захоронения в стране. Назначить похороны удаётся в лучшем случае через пять дней — это уже вызвало негодование родственников умерших.
«Представьте, в каком состоянии будет тело умершего и особенно в каком состоянии будут близкие родственники. Каждый день отсрочки захоронения — это плюс к инфарктам и инсультам близких родственников, которые будут всё время в стрессе, оттого что не могут в конце концов проститься с любимым человеком», — написал на своей странице в Facebook один из мусульманских духовных лидеров Украины Саид Исмагилов.
Религиозный деятель также предположил, что законопроект открывает новые возможности для коррупционеров.
Эту точку зрения разделяют и эксперты.
«Будет огромный скандал»
При составлении законопроекта украинские власти, похоже, упустили из виду экологический аспект. В интервью украинским СМИ вице-президент Международной ассоциации профессионалов похоронного дела Татьяна Годоцкая заявила, что захоронение в парках может быть опасно.
«Урбанизированные территории нуждаются в экологическом совершенствовании в области захоронения. В северной части Украины грунтовые воды залегают очень высоко. Есть опасность распространения инфекционных болезней. У нас не всегда идентифицируются инфекционные болезни у умерших людей», — сказала Годоцкая.
В свою очередь, эксперты считают, что Украина скоро столкнётся с массовым нелегальным захоронением.
«Всё это приведёт к попаданию микробов в сточные воды, что отразится на уровне жизни людей. Украина вводит «прогрессивные инновации», по-другому и не скажешь», — подчеркнул в беседе с RT Кошкин.
Украинские парламентарии ещё не пришли к единому мнению относительно спорного документа. Так, источник RT в партии «Народный фронт» говорит, что он не возражает против правительственного законопроекта, ведь он поможет решить проблему.
«Нет у нас свободной земли для расширения кладбищ, а люди редко кремируют своих родственников. Ничего страшного в предложении кабинета министров я не вижу», — заявил он.
В то же время источник RT в партии «Самопомощь» называет инициативу кабмина «издевательством над людьми».
«Допустим, человека похоронят в парке. И к нему на могилу захотят прийти родственники, а на соседней поляне другие люди жарят шашлыки. Или проходит уличный концерт. Как будут чувствовать себя эти люди? Кто-то о них подумал?» — сказал собеседник RT.
Источник RT в партии «Батькивщина» рассказал, что убедить парламентариев поддержать законопроект будет очень сложно.
Аналитики отмечают, что люди сталкиваются с проблемами при расширении кладбищ во всех странах мира, но они решают эти вопросы цивилизованным способом.
«Захоронение в парках — это бомба замедленного действия. Местные власти очень скоро столкнутся с массовым недовольством граждан. Украина поступает таким образом из-за экономических трудностей. Но это решение приведёт к очень серьёзным моральным проблемам», — прогнозирует Кошкин.
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