Изделия Силиконовой долины – угроза человеку

Сотовый телефон сегодня – банальная примета времени, в том смысле, что не несёт уже ни обаяния новизны, ни стремления приобрести во что бы то ни стало, есть игрушки и покруче. Как следует из пресс-релиза компании Apple, по результатам работы в последнем квартале прошлого года, «благодаря таким фантастическим новым продуктам как iPhone 8 и iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 и Apple TV 4K, пополнившим нашу линейку, мы с нетерпением ждем отличного праздничного сезона, а запуск iPhone X позволяет нам с восхищением говорить о воплощении нашего видения будущего с помощью этого потрясающего устройства».

То, что новинки от Apple основательно потрясают не только умы, но и кошельки, подтверждают 52 миллиарда долларов прибыли этой компании за тот же квартал. И давно идущие разговоры о том, насколько опасны эти новомодные devices (облучают мозг, даже самовозгораются), со временем стали пугать всё меньше… А напрасно. Беда караулила не одиночек с бракованными аккумуляторами в мобильных телефонах. Как пишут американские исследователи, жертвой дорогого и модного увлечения становится целое поколение людей. Ему уже дали имя: iGeneration.

Издание The Atlantic опубликовало данные учёных о поколении американцев, родившихся между 1995-м и 2012 годами и выросших со смартфонами, инстаграммами, фэйсбуками, айпадами и прочими прелестями новых технологий. Это и есть iGeneration, отличительными признаками которого являются психологическая нестабильность и стремительно выросший с 2011 года уровень подростковой депрессии и самоубийств. «Вовсе не преувеличение характеризовать iGen как поколение, стоящее на грани худшего кризиса психического здоровья в последние десятилетия, – пишет The Atlantic. – Многие причины такого ухудшения состояния можно найти в их телефонах».

Оказывается, не электромагнитное излучение и не взрывающиеся аккумуляторы угрожают молодым американцам (и не только им), а тот образ жизни, который диктуют IT-технологии сегодня. Понятно, что поколение поколению рознь. Однако совершённый несколько лет назад двойной скачок в пользовании смартфонами и социальными сетями «был подобен землетрясению небывалой прежде магнитуды. Есть неопровержимые доказательства того, что устройства, которые мы вложили в руки молодых людей, оказали глубокое воздействие на их жизни – и сделали их глубоко несчастными».

Этот невесёлый пассаж можно перевести на язык цифр: только 56 процентов старшеклассников поколения iGen знакомы со своими сверстниками противоположного пола, тогда как предыдущие поколения в этом возрасте «дружили» на 85 процентов. В конце 70-х годов 77 процентов американских старшеклассников уже подрабатывали, желая добиться финансовой независимости от родителей – к 2015 году таких осталось только 55 процентов. Психологи отмечают, что сегодняшние 18-летние американцы действуют больше, как 15-летние, а 15-летние более похожи на 13-летних. Дети и подростки хуже социализируются не потому, что более прилежны или у них больше любви к родительскому гнезду, а потому, что их общественная жизнь по преимуществу сконцентрирована в телефоне, и им не надо выходить из дома, чтобы провести время с другом или подружкой. При этом собственная семья не стала значить для них что-то большее и даже «проводя время с подружкой», они остаются фактически одинокими. «Роликовый каток, баскетбольная площадка, городской бассейн, местное место свиданий – всё это было заменено виртуальным пространством, доступным через мобильные приложения и Интернет», – с сожалением констатирует The Atlantic. Однако, быть может, тут и не о чем сожалеть? Оказывается, есть. Американский National Institute on Drug Abuse проводит каждый год, начиная с 1975-го, исследование среди старшеклассников «Счастлив ли ты?». Результаты ясно показывают, что чем больше времени человек тратит на айфон и переписку, социальные сети и Интернет, тем чаще он может быть несчастным, а те, кто больше погружён в реальную жизнь, чаще называют себя счастливыми.

Подростковое одиночество, взлетевшее в 2013 году, не становится меньше. Совет исследователей поколению iGen в связи с этим прост: положи телефон, выключи ноутбук и делай что-нибудь – не важно, что – что не предполагает экрана. Вот только сколько человек этому совету последуют?

Пока лишь известно, что если американские подростки проводят три часа или более в день с электронными устройствами, то фактор риска суицида у них повышается на 35 процентов. А одно только присутствие сотового телефона перед глазами мешает им выполнять сложные механические задачи. Любопытный пример приводит Time: «Даже если вы весь день не прикасались к своему сотовому телефону ни разу, только то, что вы видите его рядом с вами, мешает вам делать сложную работу», – пишет журнал Social Psychology, поставивший эксперимент с двумя группами студентов, ремонтировавших моторы. Быстрее и лучше работа была сделана группой без телефонов.

И вместе с тем, это лишь цветочки той опасности, которую принесли в жизнь молодых людей Apple и социальные сети. Недавняя трагедия в индийском штате Джаркханд показала «ягодки». Служба сообщений WhatsApp распространил «новость» о том, что в штате появились неизвестные, крадущие детей. «Через несколько часов собралась толпа более чем в 500 человек, – пишет The NewYork Times, – которая забила насмерть случайного прохожего». Потом жители выставили патрули вокруг деревень, а всего в этот день жертвами толпы стали 7 человек – и все были ни в чём не виновны. А история с «похитителями детей» оказалась фальшивкой.

Этот случай ляжет в основу обвинений, которые будут предъявлены на текущей неделе Big Tech – корпорациям-гигантам Силиконовой долины: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook и Google, которые вместе стоят сегодня 2,8 триллиона долларов (столько же, сколько ВВП Франции). «Интересно, что самые важные свидетельства, которые будут представлены в деле против Big Tech, дадут те, кто действительно знают, о чем они говорят: работники этих компаний», – интригует читателей Fox News. Среди таковых Чамат Палихпапития, бывший исполнительный директор Facebook, обвиняющий Силиконовую долину в том, что она «создала инструменты, разрывающие на части социальное устройство общества». «Бог знает, что Facebook делает с мозгами наших детей», – обвиняет Силиконовую долину один из первых инвесторов этой корпорации Шон Паркер.

«Дело против Big Tech гораздо более тяжкое, чем дело против Big Tobacco просто потому, что Big Tech гораздо более мощная структура и играет гораздо большую роль в нашем современном мире», – говорит Паркер.

Телефон, лежащий сегодня в кармане у каждого, даёт возможность следить за каждым движением человека, собирать данные о том, куда он идёт, что он любит и что не любит, а благодаря «интеллектуальным помощникам» вроде Amazon Alexa и Google Home у Big Tech появилась возможность проникать внутрь семьи. Учитывая, что в Силиконовой долине разрабатывают компьютерные микросхемы, вживляемые в мозг человека, там готовится новый штурм личной жизни человека.