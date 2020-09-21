Изделие №2: киевский атошник-налоговик украл сотню презервативов и интимную смазку в магазине

В Киеве продолжают смаковать новость о том, как столичный налоговик попался на краже в супермаркете. Налогового полисмена задержали в тот момент, когда он тырил пачки дорогих кондомов и интимную смазку «Клубничка». Хотел сэкономить на любовных утехах, ведь неоплаченный товар влетел в копеечку: почти 1000 гривен.«Кражу товара налоговик попытался провернуть через кассу, просто вынеся в барсетке презервативы и интимный гель на общую сумму 961 грн», - подтвердили охранники магазина, где прокололся любвеобильный чиновник.Похититель «резинок» «Дюрекс» Василий Мариноха был передан охраной супермаркета сотрудникам Оболонского районного управления полиции Киева.Сам он попытался оправдать кражу «ответственным заданием», к которому готовился по приказу начальства. Не иначе, намеревался по примеру антикоррупционера Шабунина с помощью «Клубнички» выведать стратегические тайны у какой-нибудь дамы из посольства США, не меньше. Пользователи соцсетей тут же предложили дать вору подпольную кличку «АНАЛоговик» и учредить премию «Кража года». А кое-кто даже советует изготовителю презервативов «Дюрекс» сделать украинского силовика рекламным лицом компании.Кстати, по инсайдерским данным, секс-гигант служил в АТО, и это обстоятельство, скорей всего, смягчит приговор вору презервативов. В столичной налоговой пока никак не комментируют конфуз со своим сотрудником, тем более, как шутят некоторые коллеги «Васи Клубнички», все эти предметы интимной гигиены были необходимы полицейскому для посещения кабинета руководства, где обычно проводят воспитательные беседы без смазки. Впрочем, украденные кондомы могут пригодиться Василию Маринохе в камере СИЗО - если, конечно, его туда отправят.