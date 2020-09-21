Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в...
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не с...
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала не...
«А что делать, если по нам ударят «Градами»?» – британский инструктор оконфузилс...
Главная / Украина

Изделие №2: киевский атошник-налоговик украл сотню презервативов и интимную смазку в магазине

21 сентября 2020, 15:55  •  104 • Украина

В Киеве продолжают смаковать новость о том, как столичный налоговик попался на краже в супермаркете. Налогового полисмена задержали в тот момент, когда он тырил пачки дорогих кондомов и интимную смазку «Клубничка». Хотел сэкономить на любовных утехах, ведь неоплаченный товар влетел в копеечку: почти 1000 гривен.

«Кражу товара налоговик попытался провернуть через кассу, просто вынеся в барсетке презервативы и интимный гель на общую сумму 961 грн», - подтвердили охранники магазина, где прокололся любвеобильный чиновник.

Похититель «резинок» «Дюрекс» Василий Мариноха был передан охраной супермаркета сотрудникам Оболонского районного управления полиции Киева.

Сам он попытался оправдать кражу «ответственным заданием», к которому готовился по приказу начальства. Не иначе, намеревался по примеру антикоррупционера Шабунина с помощью «Клубнички» выведать стратегические тайны у какой-нибудь дамы из посольства США, не меньше. Пользователи соцсетей тут же предложили дать вору подпольную кличку «АНАЛоговик» и учредить премию «Кража года». А кое-кто даже советует изготовителю презервативов «Дюрекс» сделать украинского силовика рекламным лицом компании.

Кстати, по инсайдерским данным, секс-гигант служил в АТО, и это обстоятельство, скорей всего, смягчит приговор вору презервативов. В столичной налоговой пока никак не комментируют конфуз со своим сотрудником, тем более, как шутят некоторые коллеги «Васи Клубнички», все эти предметы интимной гигиены были необходимы полицейскому для посещения кабинета руководства, где обычно проводят воспитательные беседы без смазки. Впрочем, украденные кондомы могут пригодиться Василию Маринохе в камере СИЗО - если, конечно, его туда отправят.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
20 сентября 2020, 13:20
О вреде виски с пивом и Марии Певчих
21 сентября 2020, 06:45
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
20 сентября 2020, 19:45
Политолог Корнилов объяснил, почему Зеленский не поддерживает Лукашенко
21 сентября 2020, 00:20
Каждый год теряем по Полтаве: Азаров рассказал о масштабной убыли населения на Украине
20 сентября 2020, 11:30
«Русская поэзия очень опасна»: на Украине сделали «удивительное открытие»
20 сентября 2020, 22:30
Посол США в Молдове даёт указания по проведению выборов
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 сентября 2020, 12:15
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
21 сентября 2020, 02:10
"Жара" в Белоруссии: В Минске - задержания, в Бресте - слезоточивый газ и с...
21 сентября 2020, 07:40
У России есть "козырь в рукаве", чтобы забрать Белоруссию и Украину: слово ...
21 сентября 2020, 06:45
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
21 сентября 2020, 09:30
Украинцы передали часть русского наследства Китаю: в Пекине "чуть не расплакалис...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2020, 17:20
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в Киеве
14 сентября 2020, 17:05
Разговор Путина и Лукашенко рассекретили: о чем договорились президенты
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
17 сентября 2020, 00:05
Военное превосходство РФ в Чёрном море стало абсолютно неприличным – киевский эксперт
16 сентября 2020, 03:00
ЕС получил 9 неудобных вопросов по Навальному: "Берлин знал то, о чём не знали ни Москва, ни Омск?"
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Федерации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.