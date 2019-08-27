Избыточная или недостаточная компетенция: почти 34 млн работающих россиян попали в «квалификационную яму»

Компетенции почти 34 млн работающих россиян или избыточны, или недостаточны для занимаемой ими должности. Всего в «квалификационной яме» находятся 1,3 млрд людей, и за ближайшие 10 лет их станет на 100 млн больше, отмечается в докладе международного консалтингового агентства BCG и организации World Skills, подготовленном совместно с «Росатомом». Авторы предлагают внедрять систему социальных контрактов, которые помогут людям сменить профессию или начать собственное дело. В Совфеде отметили, что подобные программы в России уже реализуются. По мнению экспертов, ситуацию на рынке труда также поможет исправить адаптация системы образования под новые условия.

Почти 34 млн работающих россиян имеют слишком высокую квалификацию для своей должности либо, наоборот, недостаточную. Об этом говорится в докладе, подготовленном международной консалтинговой компанией BCG, некоммерческой организацией World Skills и госкорпорацией «Росатом». Его результаты публикует РИА Новости.

Авторы документа ссылаются на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым по всему миру в подобном положении находятся 1,3 млрд работников, или 23% от их общего числа. Для этого явления также существует термин — так называемая квалификационная яма. Согласно прогнозу, в течение ближайших десяти лет число людей, оказавшихся в такой ситуации, вырастет ещё на 100 млн.

Авторы убеждены: это одна из главных проблем на рынке труда. Мировой ВВП в 2017 году потерял из-за этого около $5 трлн, отмечается в докладе.

Усугубляет текущее положение то, что современные технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет лишают многих людей работы, считает гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Также во вторник, 27 августа, были опубликованы результаты опроса, проведённого сервисом по поиску работы и сотрудников «Работа.ру». Согласно исследованию, половина работодателей не готовы повышать зарплату сотрудникам с высокой квалификацией.

«Половина опрошенных работодателей принимают на работу специалистов с более высокой квалификацией, но не предлагают им зарплату или должность выше, чем это изначально предполагалось в вакансии. 30% работодателей готовы предложить таким соискателям более высокую зарплату и должность или создать для них новые рабочие места», — говорится в исследовании.

Избыточная компетенция в России обуславливается особенностями образования, которое даёт знания широкого профиля, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Что касается избыточности компетенции, это, в общем, сложившаяся система трудовых отношений и образования. У нас образование всегда было нацелено на то, чтобы дать образование широкого профиля. Ничего страшного в этом нет. Мы всегда славились таким, что называется, инженерным типом образования», — сказал он RT.

РИА Новости

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«Индивидуальная программа поддержки»

В докладе предложен также и механизм по снижению числа людей, попавших в «квалификационную яму», — качественный переход к новому типу социального контракта. Отметим, что в некоторых российских регионах эта методика уже применяется.

Предполагается, что государство помогает человеку, оказавшемуся за чертой бедности, либо повысить квалификацию, либо пройти переобучение. Предусмотрено также финансирование частного дела. В частности, о более широком применении этой практики в ходе послания Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин.

«Подчеркну: для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берёт эти ресурсы, одновременно берёт на себя определённые обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом», — сказал глава государства 20 февраля.

Он отметил и несколько регионов, в которых успешно применяются социальные контракты: это Калужская, Ульяновская, Томская, Вологодская и Нижегородская области. По словам Путина, за пять лет такой поддержкой «смогут воспользоваться более 9 млн человек».

После того как человек будет обеспечен социальным контрактом, необходимо продолжить наблюдение за ним и его семьёй с тем, чтобы трудовые доходы стали стабильными, подчеркнул Валерий Рязанский.

«Опыт регионов, безусловно, нужно пропагандировать, он очень важен. И вопросы социального контракта — это не только выход на траекторию собственного бизнеса. Не каждый сможет выйти на бизнес. Должны быть и другие формы организации экономической жизни. Это также может быть освоение новой профессии, нужной в том или ином населённом пункте. Когда семья выходит на траекторию самостоятельного обеспечения, ей ещё требуется режим сопровождения», — добавил сенатор.

РИА Новости

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Требования рынка

Другим механизмом преодоления этой ситуации может быть реформирование системы образования под меняющиеся требования рынка труда, считают эксперты. По мнению старшего преподавателя МГИМО, политолога Алексея Зудина, Россия движется в этом направлении.

«Есть разрыв между образованием и требованиями рынка труда. Этот разрыв необходимо сокращать. Понятно, что это стоит делать разумно. Потому что высшее образование даёт, кроме прикладных знаний, прежде всего фундаментальные знания. А большой плюс фундаментальных знаний в том, что они-то и позволяют проходить переподготовку. Потому что при приобретении новых, более прикладных навыков необходима некая база знаний и умений», — сказал он RT.

На данный момент есть сильные различия между лучшим опытом профессиональной подготовки и тем, как в целом работает система, считает спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

«Анализ более ста проектов, которые сегодня были представлены в рамках национального трека, показывает, что разрыв между лучшими передовыми практиками и общей системой подготовки в настоящий момент только увеличился, — сказал он по итогам ЧМ по профмастерству и стандартам WorldSkills. — Нам как стране необходимо принять очень серьёзные меры изменения государственной политики по итогам чемпионата WorldSkills, чтобы мы от отдельных чемпионатных практик перешли к системным преобразованиям».

О том, что условия изменились, говорил и министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Однако в России за прошедшие два десятилетия изменилось очень многое. Речь не только об обычных условиях жизни, но и об условиях труда. Почти любой из нас, вспомнив, в каких условиях и с какой техникой он работал в 2000 году, может оценить гигантские перемены, случившиеся за это относительно небольшое время», — написал министр в своей колонке для РИА Новости.

В частности, Топилин отметил исчезновение нескольких специальностей, изменение существовавших и появление новых профессий. Об этом он говорил в контексте пересмотра списка профессий, которые не могут занимать женщины — с 1 января число таких должностей сократится более чем в четыре раза.

«К сказанному остаётся добавить, что сама скорость, с которой, по историческим меркам, в несколько раз сократилось число работ, ограничивающих труд женщин, говорит о нарастающей скорости модернизации нашей жизни», — подчеркнул он.