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Избраны вице-спикеры Госдумы

12 октября 2021, 13:30  •  53 • Политика
Вице-спикерами Государственной думы от «Единой России» избраны Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Алексей Гордеев, Сергей Неверов и Шолбан Кара-Оол. Это следует из решения, вынесенного 12 октября на пленарном заседании ГД VIII созыва.
Депутаты Госдумы также проголосовали об избрании двух первых вице-спикеров. Ими стали Александр Жуков от фракции «Единая Россия» и Иван Мельников от фракции КПРФ. Они занимали эти посты и в Госдуме, предыдущего, седьмого созыва.
От ЛДПР вице-спикером избрали Бориса Чернышова, от «Новых людей» им стал Владислав Даванков. Заместителем председателя Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» стал Александр Бабаков.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее говорил, что партия выдвинет в вице-спикеры экс-главу комитета по спорту Бориса Пайкина, но его кандидатуру поменяли на экс-замруководителя Рособрнадзора Бориса Чернышова.
Спикером Госдумы переизбран Вячеслав Володин. Его кандидатуру поддержали 360 депутатов.
Ранее во вторник ГД приняла постановление о создании 32 комитетов и трех комиссий. В новом созыве будет работать на шесть комитетов больше, чем в Госдуме VII созыва, которая состояла из 26 комитетов. Первое пленарное заседание нижней палаты парламента открыла Валентина Терешкова.
4 октября в Госдуме прошли консультации с руководством партий, прошедших в парламент, фракции определились со структурой и распределением комитетов. Больше всего руководящих должностей получит «Единая Россия».
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