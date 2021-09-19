Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Про уродов и людей": 1,5 минуты речи Марии Захаровой перевесили "...
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт&q...
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие...
Австралия отомстила Франции за Россию. Радоваться нечему, на пороге большая войн...
Главная / Политика

Избранный глава Северной Осетии Сергей Меняйло вступил в должность

19 сентября 2021, 16:30  •  30 • Политика
Избранный глава Северной Осетии Сергей Меняйло вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в воскресенье, 19 сентября.
«Сергей Иванович Меняло вступил в должность главы Республики Северная Осетия-Алания», — сказал зампред конституционного суда региона Александр Севастьянов в ходе мероприятия.
До избрания на пост главы Северной Осетии Меняйло был временно исполняющим обязанности руководителя региона. Его кандидатуру поддержали 57 депутатов, воздержавшихся и выступивших против не было.
Президент России Владимир Путин 30 августа представил кандидатов на должность главы республики, напоминает «Газета.ру». Ими стали врио главы региона Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова.
9 апреля российский лидер подписал заявление о досрочном прекращении полномочий экс-главы республики Вячеслава Битарова по собственному желанию. Тогда же Путин предложил полпреду президента в Сибирском федеральном округе Меняйло стать врио главы Северной Осетии, тот согласился.
Одновременно с выборами в Госдуму, которые в 2021 году впервые проходят в новом, трехдневном формате, в единый день голосования выбираются главы девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Согласно закону, главу региона избирают депутаты парламента из числа кандидатур, которые представит российский лидер по представлению политических партий.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





30
Источник
Похожие новости
19 сентября 2021, 00:55
Экс-посла США "порвало" на теме выборов в России: "Google и Apple сдались" в угоду Путину
19 сентября 2021, 11:00
Украина поплатилась за слова Зеленского о "грязном российском газе"
19 сентября 2021, 00:55
"Союзники так себя не ведут": МИД Франция тремя неприятными словами отозвался о подставивших его США
19 сентября 2021, 12:50
Во Франции призывают "как можно быстрее" признать Крым российским
19 сентября 2021, 14:40
США подставили Францию. И теперь успешно добивают
19 сентября 2021, 12:50
Президент Эквадора: "Второй Евросоюз" усилит влияние Латинской Америки
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 сентября 2021, 01:15
Трамп впервые сделал столько комплиментов русским
16 сентября 2021, 17:55
Австралия отомстила Франции за Россию. Радоваться нечему, на пороге большая война
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото
18 сентября 2021, 00:10
Депутат, увильнувший от вопроса о Крыме, устроил дебош на участке
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
18 сентября 2021, 19:25
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие из Донбасса
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.