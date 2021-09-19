Избранный глава Северной Осетии Сергей Меняйло вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в воскресенье, 19 сентября.

«Сергей Иванович Меняло вступил в должность главы Республики Северная Осетия-Алания», — сказал зампред конституционного суда региона Александр Севастьянов в ходе мероприятия.

До избрания на пост главы Северной Осетии Меняйло был временно исполняющим обязанности руководителя региона. Его кандидатуру поддержали 57 депутатов, воздержавшихся и выступивших против не было.

Президент России Владимир Путин 30 августа представил кандидатов на должность главы республики, напоминает «Газета.ру». Ими стали врио главы региона Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова.

9 апреля российский лидер подписал заявление о досрочном прекращении полномочий экс-главы республики Вячеслава Битарова по собственному желанию. Тогда же Путин предложил полпреду президента в Сибирском федеральном округе Меняйло стать врио главы Северной Осетии, тот согласился.

Одновременно с выборами в Госдуму, которые в 2021 году впервые проходят в новом, трехдневном формате, в единый день голосования выбираются главы девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Согласно закону, главу региона избирают депутаты парламента из числа кандидатур, которые представит российский лидер по представлению политических партий.