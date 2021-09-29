Избранная депутатом экс-мэр Якутска сравнила себя с солдатом Джейн

Избранный депутат Государственной думы от партии «Новые люди», бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева призвала женщин не бояться идти в политику, поскольку они с мужчинами по-разному смотрят на одни и те же вопросы, что может помочь в политической деятельности.

«Когда я говорю о том, что в политике нужно больше женщин, речь не о том, что кто-то хуже, а кто-то лучше. Мы разные, и у нас есть разные взгляды, например, на законопроекты. Разнообразие, толерантность, разнообразие — в этом смысл. А пока в очередной раз придется быть солдатом Джейн», — заявила она на международном форуме о гендерном равенстве Forbes Woman Day, передает «РИА Новости».

По мнению Сарданы Авксентьевой, для участия в политике не важен ни пол, ни возраст, ни социальный статус.

«Само мое появление, скажем так, на политическом небосклоне внезапное. В первую очередь для меня самой. Я из актрис, которые получают роль в позднем возрасте. До 48 лет я была обычным жителем Якутска. Поэтому шанс есть у всех», — добавила она.

На выборах в Госдуму, прошедших 17–19 сентября 2021 года, «Новые люди», в список которых вошла Сардана Авксентьева, получили поддержку 5,32% избирателей. Таким образом, впервые за 18 лет в нижнюю палату парламента прошли пять партий.