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Избрание политического курса: сможет ли сторонник сближения с Россией стать президентом Черногории
15 апреля 2018, 10:54 • 80 • В мире
В воскресенье, 15 апреля, в Черногории проходят выборы главы государства. Фаворит президентской гонки — бывший премьер-министр страны Мило Джуканович, лидер правящей партии социалистов. Политик, который привёл Черногорию в НАТО, стремится вернуться во власть. Ему противостоит независимый кандидат Младен Боянич, выступающий за укрепление отношений с Россией. Каковы шансы кандидатов на победу — выяснял RT.
Reuters
«Запад на его стороне»
В воскресенье, 15 апреля, в Черногории проходят всенародные выборы президента. Небольшое южнославянское государство — парламентская республика, и премьер-министр здесь обладает гораздо большими властными полномочиями, чем президент. Глава государства назначает правительство в соответствии с тем, как распределились места в парламенте, представляет страну за рубежом, вручает награды и решает вопрос о помиловании осуждённых.
Несмотря на церемониальные функции президента, борьба за этот пост развернулась нешуточная. Фаворит предвыборной гонки — бывший премьер-министр страны Мило Джуканович. Один из самых известных черногорских политиков, Джуканович с 1991 по 2016 год возглавлял правительство страны с перерывом на президентство в 1998—2002 годах. В 2006—2008 годах он — после неожиданного ухода в отставку — был рядовым депутатом парламента.
Два года назад Джуканович снова ушёл с поста главы правительства, но сохранил доступ к рычагам власти, оставшись лидером правящей Демократической партии социалистов Черногории. Считается, что Джуканович де-факто управляет государством.
Согласно опросам общественного мнения, его могут поддержать более 50% избирателей. За кандидатуру Джукановича помимо его партии выступили Либеральная партия, «Социал-демократы Черногории» и политические силы национальных меньшинств — хорватов, албанцев и мусульман.
Сам Мило Джуканович объяснил своё решение баллотироваться на президентский пост стремлением сохранить то, чего он достиг за время, пока находился у власти: включение страны в НАТО, признание независимости Косова и формирование антироссийского политического курса страны. В 2015 году Черногория присоединилась к санкциям в отношении России, а в марте 2018-го выслала российского дипломата в знак солидарности с Великобританией, возложившей на Москву ответственность за инцидент в Солсбери. В этом же году республика завершила процедуру присоединения к НАТО, несмотря на то что почти два года в стране шли масштабные акции протеста оппозиции, требовавшей вынести этот вопрос на всенародное голосование.
«Они могут отозвать решение о признании Косова, которое было важно для региональной стабильности. Они могут отозвать решение о нашей интеграции с Европейским союзом. Они могут отменить санкции против России, и конечно, они могут поставить под сомнение вопрос о независимости», — заявил 1 апреля местным СМИ Джуканович, говоря о своих соперниках в предвыборной гонке.
Заложник власти
«Он близок к истине, — отмечает Радинович. — Победа другого кандидата на выборах президента означала бы начало обрушения власти Демократической партии социалистов. И, естественно, начался бы демонтаж той системы и политического курса, который она проводила. Конечно, политика стала бы не антизападной, но по-настоящему прочерногорской».
Возможными последствиями эксперт считает проведение референдумов по вопросам членства в НАТО, признания Косова и потепление отношений с Москвой.
По словам политолога, это главная причина того, что Мило Джуканович, несмотря на периодические заявления о своём уходе из власти, постоянно возвращается на высшие государственные посты.
Балканская и международная пресса неоднократно обвиняла политика в связях с преступными сообществами не только в Черногории, но также и в Албании и Италии. В частности, утверждалось, что в 90-х, пользуясь своим высоким положением, он наладил контрабанду сигарет в Черногорию, а затем — оружия, людей и наркотиков.
К тому же против Джукановича в Италии в 2003 году было возбуждено уголовное дело, которое в 2009-м пришлось прекратить, так как подозреваемый обладал дипломатическим иммунитетом.
«Эта искусственно взращённая система, которая держит в узде всё население Черногории, моментально распалась бы с уходом Джукановича из власти», — отметил Гайич.
Главный противник
Главный соперник Джукановича — независимый кандидат Младен Боянич. Его поддержали консервативный «Демократический фронт», выступавший против включения страны в НАТО, а также партии «Демократическая Черногория» и «Объединённое действие за реформы».
По данным соцопросов, за Боянича готовы проголосовать от 35,5 до 42,7% избирателей.
Третье место, как свидетельствуют опросы, может занять кандидат от Социал-демократической партии Черногории Драгинья Вуксанович — первая женщина, борющаяся за пост президента, в истории страны.
Накануне выборов Боянич заявил, что один из его приоритетов — реабилитация отношений с Россией.
«Буду стараться, чтобы вопрос санкций ушёл в прошлое. Они не были нужны, я уверен, что Европейский союз и Черногория поймут, что никто не получает пользу от этого», — заявил кандидат в президенты Черногории.
По его словам, дружба с Россией не препятствует вступлению в ЕС.
«Это человек, который не фигурировал в каких-либо проблемных ситуациях, с чистой биографией, прозападно ориентированный, но умеренный. Кроме того, он выступал против НАТО», — отметил Радинович.
По словам эксперта, остальные противники Мило Джукановича вряд ли смогут составить ему серьёзную конкуренцию.
По мнению эксперта, для нынешнего фактического лидера Черногории, если он не победит в первом туре, такой исход будет означать серьёзное психологическое поражение, что деморализует его сторонников накануне второго тура. В таком случае, считает эксперт, у Боянича будут все шансы на победу.
В последний раз Мило Джукановича и его партию пытались потеснить в октябре 2016 года на выборах в черногорский парламент — скупщину. Демократическая партия социалистов не смогла набрать более 50% голосов, но получила поддержку албанцев, хорватов и боснийцев и сформировала правительство. Одновременно начались репрессии против оппозиции.
Лидеров «Демократического фронта» Андрию Мандича и Милана Кнежевича обвинили в попытке государственного переворота вместе с рядом граждан России и Сербии. В июне 2017 года суд в столице Черногории Подгорице вынес обвинительный вердикт в отношении 14 человек, среди которых фигурировали руководители оппозиции. Организатором путча черногорские власти назвали Россию.
«Сила — в мафии»
«Считаю, что Мило Джуканович победит на этих выборах, особенно сейчас, когда Черногория оказалась втянута в НАТО, — отметил Стеван Гайич, — и когда мир стоит на грани войны в Сирии».
По словам эксперта, позиционирование Черногории как независимой от Сербии и враждебно настроенной по отношению к России державы выгодно НАТО, поскольку это отрезает сербов — потенциального союзника нашей страны — от выхода к Адриатике.
«То, что США и ЕС до сих пор поддерживают Джукановича, связано с тем, что ему нет альтернативы. Нет человека, который мог бы эффективно контролировать Черногорию как оплот атлантизма на Адриатике», — утверждает эксперт.
По мнению эксперта, сейчас сербское этническое пространство, частью которого является и Черногория, разбито на несколько государств: Сербию, Черногорию и входящую в состав Боснии и Герцеговины Республику Сербскую. Часть западной стратегии — поддержание такого состояния, а также дальнейшее провоцирование сепаратизма в Сербии. При этом Гайич полагает, что Черногория без помощи со стороны Белграда от западного диктата не избавится.
«В Черногории обстоятельства поменяются, когда Сербия начнёт вести чётко просербскую политику, прекратит оставаться в полувассальных отношениях с Западом. В самой же Сербии ситуация изменится, когда разрешится ситуация на Ближнем Востоке», — считает Гайич.
Политолог отмечает, что Балканы и Ближневосточный регион тесно связаны исторически. В то же время, по мнению эксперта, некоторые тенденции в Черногории говорят о начале заката эры Мило Джукановича.
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