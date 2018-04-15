Избрание политического курса: сможет ли сторонник сближения с Россией стать президентом Черногории

В воскресенье, 15 апреля, в Черногории проходят выборы главы государства. Фаворит президентской гонки — бывший премьер-министр страны Мило Джуканович, лидер правящей партии социалистов. Политик, который привёл Черногорию в НАТО, стремится вернуться во власть. Ему противостоит независимый кандидат Младен Боянич, выступающий за укрепление отношений с Россией. Каковы шансы кандидатов на победу — выяснял RT.

«Запад на его стороне»

В воскресенье, 15 апреля, в Черногории проходят всенародные выборы президента. Небольшое южнославянское государство — парламентская республика, и премьер-министр здесь обладает гораздо большими властными полномочиями, чем президент. Глава государства назначает правительство в соответствии с тем, как распределились места в парламенте, представляет страну за рубежом, вручает награды и решает вопрос о помиловании осуждённых.

Несмотря на церемониальные функции президента, борьба за этот пост развернулась нешуточная. Фаворит предвыборной гонки — бывший премьер-министр страны Мило Джуканович. Один из самых известных черногорских политиков, Джуканович с 1991 по 2016 год возглавлял правительство страны с перерывом на президентство в 1998—2002 годах. В 2006—2008 годах он — после неожиданного ухода в отставку — был рядовым депутатом парламента.

Два года назад Джуканович снова ушёл с поста главы правительства, но сохранил доступ к рычагам власти, оставшись лидером правящей Демократической партии социалистов Черногории. Считается, что Джуканович де-факто управляет государством.

Согласно опросам общественного мнения, его могут поддержать более 50% избирателей. За кандидатуру Джукановича помимо его партии выступили Либеральная партия, «Социал-демократы Черногории» и политические силы национальных меньшинств — хорватов, албанцев и мусульман.

«У Джукановича в первом туре будет самое большое количество голосов, — отметил в беседе с RT президент общества русско-сербско-черногорской дружбы «Славянский мост» Любомир Радинович. — Во-первых, у него есть харизма, которая нравится многим. Во-вторых, в его руках административный ресурс. Финансовый ресурс Джукановича также несравнимо больше, чем у его оппонентов. Опыт проведения таких мероприятий — колоссальный. И конечно же, поддержка Запада на его стороне».

Сам Мило Джуканович объяснил своё решение баллотироваться на президентский пост стремлением сохранить то, чего он достиг за время, пока находился у власти: включение страны в НАТО, признание независимости Косова и формирование антироссийского политического курса страны. В 2015 году Черногория присоединилась к санкциям в отношении России, а в марте 2018-го выслала российского дипломата в знак солидарности с Великобританией, возложившей на Москву ответственность за инцидент в Солсбери. В этом же году республика завершила процедуру присоединения к НАТО, несмотря на то что почти два года в стране шли масштабные акции протеста оппозиции, требовавшей вынести этот вопрос на всенародное голосование.

Антинатовские протесты в Черногории

Reuters

© Stevo Vasiljevic

«Они могут отозвать решение о признании Косова, которое было важно для региональной стабильности. Они могут отозвать решение о нашей интеграции с Европейским союзом. Они могут отменить санкции против России, и конечно, они могут поставить под сомнение вопрос о независимости», — заявил 1 апреля местным СМИ Джуканович, говоря о своих соперниках в предвыборной гонке.

Заложник власти

«Он близок к истине, — отмечает Радинович. — Победа другого кандидата на выборах президента означала бы начало обрушения власти Демократической партии социалистов. И, естественно, начался бы демонтаж той системы и политического курса, который она проводила. Конечно, политика стала бы не антизападной, но по-настоящему прочерногорской».

Возможными последствиями эксперт считает проведение референдумов по вопросам членства в НАТО, признания Косова и потепление отношений с Москвой.

«Стремление сохранить власть напрямую связано с личной безопасностью Джукановича и с той мафиозной системой, которую он выстраивал долгие годы», — отметил в интервью RT сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич.

По словам политолога, это главная причина того, что Мило Джуканович, несмотря на периодические заявления о своём уходе из власти, постоянно возвращается на высшие государственные посты.

Мило Джуканович

Reuters

© Marko Djurica

Балканская и международная пресса неоднократно обвиняла политика в связях с преступными сообществами не только в Черногории, но также и в Албании и Италии. В частности, утверждалось, что в 90-х, пользуясь своим высоким положением, он наладил контрабанду сигарет в Черногорию, а затем — оружия, людей и наркотиков.

К тому же против Джукановича в Италии в 2003 году было возбуждено уголовное дело, которое в 2009-м пришлось прекратить, так как подозреваемый обладал дипломатическим иммунитетом.

«Эта искусственно взращённая система, которая держит в узде всё население Черногории, моментально распалась бы с уходом Джукановича из власти», — отметил Гайич.

Главный противник

Главный соперник Джукановича — независимый кандидат Младен Боянич. Его поддержали консервативный «Демократический фронт», выступавший против включения страны в НАТО, а также партии «Демократическая Черногория» и «Объединённое действие за реформы».

По данным соцопросов, за Боянича готовы проголосовать от 35,5 до 42,7% избирателей.

Третье место, как свидетельствуют опросы, может занять кандидат от Социал-демократической партии Черногории Драгинья Вуксанович — первая женщина, борющаяся за пост президента, в истории страны.

Накануне выборов Боянич заявил, что один из его приоритетов — реабилитация отношений с Россией.

«Буду стараться, чтобы вопрос санкций ушёл в прошлое. Они не были нужны, я уверен, что Европейский союз и Черногория поймут, что никто не получает пользу от этого», — заявил кандидат в президенты Черногории.

По его словам, дружба с Россией не препятствует вступлению в ЕС.

«Это человек, который не фигурировал в каких-либо проблемных ситуациях, с чистой биографией, прозападно ориентированный, но умеренный. Кроме того, он выступал против НАТО», — отметил Радинович.

Младен Боянич

Reuters

© Stevo Vasiljevic

По словам эксперта, остальные противники Мило Джукановича вряд ли смогут составить ему серьёзную конкуренцию.

«Главная загадка перед выборами в Черногории — будет ли второй тур, — подчеркнул политолог. — Если он состоится, то его участниками определённо станут Джуканович и Боянич. При таком раскладе, если опираться на ранее сделанные заявления остальных кандидатов, они так или иначе отдадут свои голоса за Младена Боянича».

По мнению эксперта, для нынешнего фактического лидера Черногории, если он не победит в первом туре, такой исход будет означать серьёзное психологическое поражение, что деморализует его сторонников накануне второго тура. В таком случае, считает эксперт, у Боянича будут все шансы на победу.

В последний раз Мило Джукановича и его партию пытались потеснить в октябре 2016 года на выборах в черногорский парламент — скупщину. Демократическая партия социалистов не смогла набрать более 50% голосов, но получила поддержку албанцев, хорватов и боснийцев и сформировала правительство. Одновременно начались репрессии против оппозиции.

Лидеров «Демократического фронта» Андрию Мандича и Милана Кнежевича обвинили в попытке государственного переворота вместе с рядом граждан России и Сербии. В июне 2017 года суд в столице Черногории Подгорице вынес обвинительный вердикт в отношении 14 человек, среди которых фигурировали руководители оппозиции. Организатором путча черногорские власти назвали Россию.

«Сила — в мафии»

«Считаю, что Мило Джуканович победит на этих выборах, особенно сейчас, когда Черногория оказалась втянута в НАТО, — отметил Стеван Гайич, — и когда мир стоит на грани войны в Сирии».

По словам эксперта, позиционирование Черногории как независимой от Сербии и враждебно настроенной по отношению к России державы выгодно НАТО, поскольку это отрезает сербов — потенциального союзника нашей страны — от выхода к Адриатике.

«То, что США и ЕС до сих пор поддерживают Джукановича, связано с тем, что ему нет альтернативы. Нет человека, который мог бы эффективно контролировать Черногорию как оплот атлантизма на Адриатике», — утверждает эксперт.

По мнению эксперта, сейчас сербское этническое пространство, частью которого является и Черногория, разбито на несколько государств: Сербию, Черногорию и входящую в состав Боснии и Герцеговины Республику Сербскую. Часть западной стратегии — поддержание такого состояния, а также дальнейшее провоцирование сепаратизма в Сербии. При этом Гайич полагает, что Черногория без помощи со стороны Белграда от западного диктата не избавится.

«В Черногории обстоятельства поменяются, когда Сербия начнёт вести чётко просербскую политику, прекратит оставаться в полувассальных отношениях с Западом. В самой же Сербии ситуация изменится, когда разрешится ситуация на Ближнем Востоке», — считает Гайич.

Политолог отмечает, что Балканы и Ближневосточный регион тесно связаны исторически. В то же время, по мнению эксперта, некоторые тенденции в Черногории говорят о начале заката эры Мило Джукановича.