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Избившим русского мальчика в Киргизии закрыли путь в Россию

14 июля 2021, 17:20  •  162 • Политика
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил о том, что тех, кто избивал и издевался над русским мальчиком в Киргизии во время спортивных соревнований, в обменные программы поездок в Россию не допустит и лично за этим проследит.
Напомним, об издевательствах над русским мальчиком из-за его веры и национальности в Киргизии стало известно несколько дней назад. Ребёнка буквально затравили и избили во время спортивных соревнований другие ребята. Тренер смолчал. Родители ребёнка узнали обо всём, когда забрали сына домой с соревнований.
К разрешению ситуации подключилось Россотрудничество. Руководитель организации Евгений Примаков рассказал в своём Telegram-канале о результатах поездки своего сотрудника Виктора Нефёдова к семье мальчика и переговорах с уполномоченной по правам ребёнка Киргизии Жыпарисой Рысбековой.
Примаков напомнил местным чиновникам о том, что государство обязано защищать права своих граждан, - а семья избитого мальчика, как и он сам - граждане Киргизии. Кроме того, глава Россотрудничества призвал власти республики "беречь русских и тех, кто себя отождествляет с русскими и с Россией".
Рассказал он и о том, что семья пострадавшего ребёнка готова поехать в Москву и сейчас разрабатывается программа для их поездки. А вот тем, кто над мальчиком издевался, путь в Россию закрыт. Примаков пообещал лично проследить за тем, "чтобы в обменные программы поездок в Россию эти люди не попали".
"К ним же будет особое внимание в случае, если они попробуют в будущем поступать в российские вузы: никакой дискриминации, конечно же, всё будет очень-очень честно", - подчеркнул он.

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