Избившего полицейских на акции в Петербурге настигло возмездие: Его судьбу определил суд

Напавший на двух полицейских во время протестной акции в Санкт-Петербурге Николай Девятый арестован и отправлен в СИЗО. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Речь идёт о протестной акции в поддержку Навального, которая прошла в центре Петербурга в субботу 23 января. Мужчина, который был позднее идентифицирован как Николай Девятый, ударил в лицо одного из полицейских, затем ударил второго, после чего скрылся с места происшествия.

Уже в воскресенье он был найден и задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти. Суд Петербурга постановил отправить бузотёра в СИЗО.

Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга заключил под стражу Николая Девятого,

- цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.