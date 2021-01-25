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Избившего полицейских на акции в Петербурге настигло возмездие: Его судьбу определил суд

25 января 2021, 19:55  •  402 • Политика
Суд в Петербурге арестовал напавшего на полицейских во время несогласованной акции. Им оказался Николай Девятый. Суд постановил отправить мужчину в СИХО.
Напавший на двух полицейских во время протестной акции в Санкт-Петербурге Николай Девятый арестован и отправлен в СИЗО. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Речь идёт о протестной акции в поддержку Навального, которая прошла в центре Петербурга в субботу 23 января. Мужчина, который был позднее идентифицирован как Николай Девятый, ударил в лицо одного из полицейских, затем ударил второго, после чего скрылся с места происшествия.
Уже в воскресенье он был найден и задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти. Суд Петербурга постановил отправить бузотёра в СИЗО.
Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга заключил под стражу Николая Девятого,
- цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

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