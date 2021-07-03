Избить-обматерить, волка задавить: Депутаты плевали на законы

Чиновники и депутаты самых разных уровней нередко ведут себя так, что простому избирателю хочется выбросить их в урну. И если депутаты Госдумы, понимая, что за ними наблюдают, блюдут политес, то региональные слуги народа порой ведут себя так, будто законы для них не писаны . «Царьград» вспоминает случаи, когда депутаты сделали неправильный выбор.

Отбивная по-депутатски

Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов - мужчина боевой. Любит ходить на дикого зверя. И, может быть, он не попал бы на карандаш местной прессы, если бы охота не превратилась в пытку.

На кадрах видео, попавшего в интернет, егери на снегоходе переезжают волка-подранка, затем один из охотников заталкивает животному в пасть дуло ружья, а второй комментирует «Давай я тебя сниму». Затем идет обсуждение «удачной охоты»: «ох, и погоняли мы их», «чёткое было сафари». Как оказалось, сам депутат волков сам не давил, но при экзекуции присутствовал. Сам он заявлял: «Не знаю, что там в голове у них (у егерей. - Ред.)». В партии тоже его не поняли и исключили из своих рядов.

Смылся от следствия

Криминальные нотки нередко звучат в депутатских симфониях . В 2020 году в Анапе слугой народа стал … подследственный. Об этой истории рассказывал "Царьград" в сентябре прошлого года. Причем история зазвучала после того, как результаты выборов были признаны и экс-глава Витязевской сельской администрации Леонид Кориафили стал депутатом совета депутатов Анапы.

Как человек, находившийся во время выборов под следствием, мог баллотироваться – вопрос отдельный. И дельного ответа на него пока никто не дал. Правда, народным избранником Кориафили был и в предыдущем созыве в статусе зампредседателя комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства, ЖКХ, промышленности, транспорту, энергетике и связи.

Расследование в отношении Кориафили велось с июля 2020 года. Его подозревали в афере, которая началась в 2014 году и продолжалась вплоть до 2017 года. Кориафили получил от предпринимателя 107 миллионов рублей, пообещав продать ему землю на берегу Черного моря. В итоге покупатель остался без денег и без земли.

Следствие шло, следком по Краснодарскому краю 11 сентября прошлого года поставил в известность председателя анапской думы о том, что Кориафили является фигурантом уголовного дела. В начале июня 2021 года депутата вызвали для проведения следственных действий, но на глаза следователям депутат так и не показался, и его объявили в розыск.

Собачья смерть

Не одним Кориафили славен Краснодарский край. В мае этого года в Темрюкском районе попал в неудобное положение народный избранник Владимир Ченчик . Его подвела его меткость. В станице Старотитаровской у него свое фермерское хозяйство – 400 голов крупного рогатого скота. Недалеко находится лиман, на который приехала позагорать супружеская пара с двумя собаками. Домой они вернулись без питомцев. Завидев чужих животных рядом со своими Ченичк, заявлявший в свое время, что «надо быть хозяином на своей земле», дважды выстрелил в каждую из собак. Французский бульдог скончался на месте. Четырёхмесячного щенка немецкой овчарки хозяева пытались спасти.

По словам Ченчика, хозяева собак сами виноваты: они проехали несанкционированно на территорию его фермы, а собак, которые гонялись за его овцами, он принял за бродячих. После он сокрушался:

Хозяйка собак написали на меткого депутата заявление в полицию, но Ченчик свою вину не признал. А вот из участников праймериз его фамилию вычеркнули.

Деньги в топку

Депутат горсовета Новосибирска от Академгородка Наталья Пинус в конце июня решила, что переросла местный уровень и будет баллотироваться в Госдуму. Однако на уровень федеральных СМИ Пинус, работающая в горсовете на общественных началах, то есть бесплатно, вышла еще в 2020 году. «Чего вы лепите?!» - могли бы ей написать разгневанные избиратели после того, как Наталья Ивановна отожгла в соцсетях. 47-летняя депутат на своей странице в Facebook попросила своих «френдов» (подписчиков её страницы. - Ред.) скинуться ей в честь дня рождения на муфельную печь для обжига керамики. Цена вопроса – сто тысяч рублей. Впроброс госпожа Пинус заметила, что у нее «рука не поднимется» на такую трату.

Фото: скриншот страницы депутата в Facebook

Часть её подписчиков такой подход не одобрила, но необходимую сумму Наталья собрала за пару дней. Даже со Средиземного моря вернуться не успела. И теперь ее подписчики и избиратели могут смело заявлять, что их деньги отправились в печь.

Вечеринка не удалась

То, что депутатам закон не указ, доказали прошлой осенью в Челябинской области. 20 ноября 2020 года в регионе запретили все музыкальные и другие аналогичные мероприятия, а в конце месяца полиция нагрянула в один из челябинских ночных клубов, где устроили закрытую вечеринку. По данным местных СМИ, одним из организаторов незаконного мероприятия был депутат Центрального райсовета города Марсель Хазиев.

Попасть на вечеринку можно было по специальному коду, судя по всему, являвшемуся приглашением. За вход брали по две тысячи рублей, а сумма депозита начиналась с 20 000 рублей. На кадрах с праздника видно, что людей много, масок нет, а социальная дистанция в клуб не заходила.

Фото: скриншот телеграм-канала cheltodayru

Депутатом Хазиев представляться не стал, заявив, что он юрист. И это при том, что адвокатской лицензии у него на самом деле нет. После приезда полиции он мешал оформлять протоколы на нарушителей.

Хазиев утверждал, что лишь представляет интересы человека, организовавшего вечеринку. По одной из версий, депутат ещё в октябре приглашал коллег на вечеринку и обещал устроить все по высшему классу. В итоге заведение временно закрыли и оштрафовали на 30 тысяч рублей, а сам Хазиев, кроме огласки, никак не пострадал.

Коронавирус помог

Декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при Президенте России, политолог Сергей Козлов считает, что и здесь не обошлось без коронавируса.