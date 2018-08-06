Избирком не зарегистрировал Шестуна на выборы главы Серпуховского района Подмосковья

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Территориальная избирательная комиссия Серпуховского района Подмосковья отказала в регистрации на выборах главы района арестованного Александра Шестуна. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель избиркома Александр Рабочих.

"Отказ в регистрации на основании того, что подписные листы изготовлены не за счет избирательного фонда", - сказал он.

Шестун, находящийся в СИЗО "Лефортово", передал документы в избирательную комиссию через адвоката. В избиркоме сразу заявили, что вопреки требованию закона подписи в поддержку кандидата собирались без открытия специального избирательного счета. Ранее администрация СИЗО, ссылаясь на отсутствие разрешения следователя, отказалась допустить нотариуса или самостоятельно заверить подпись Шестуна на документе, необходимом для открытия специального избирательного счета и подачи бумаг в избирком.

При этом избирком зарегистрировал кандидатом на пост главы Серпуховского района супругу Шестуна Юлию Шестун. Она сообщила ТАСС, что отказ ее мужу в регистрации на выборах будет обжалован в судебных инстанциях, не исключив и обращения в Конституционный суд РФ.

30 июля Шестун в знак протеста объявил в СИЗО голодовку.

Председатель ЦИК Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявляли журналистам, что позицию представителей ФСИН, неоднократно отказывавших в заверении подписи Шестуна на документах для участия в выборах, расценивают как нарушение избирательных прав кандидата, и сообщали, что направляли соответствующие обращения в Генпрокуратуру РФ.

Глава Серпуховского района Шестун неоднократно заявлял о намерении баллотироваться на новый срок. Он обращался с жалобами на отказ администрации СИЗО заверить его подпись на бумагах, которые позволяют его представителям подать в избирком документы о выдвижении его кандидатуры на выборах. ФСИН же утверждает, что заверение таких документов невозможно без согласия следователя, который ведет дело.

Шестун обвиняется в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков стоимостью около 62 млн рублей под строительство торговых центров. Вину не признает, считая, что дело в отношении него возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов. Срок ареста Шестуна судом установлен до 13 августа. Наказание по инкриминируемой статье - лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Серпуховской муниципальный район, где ранее прошли митинги против расширения мусорного полигона, - единственный в Московской области, где сохранился институт избрания главы администрации.

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