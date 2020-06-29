Избирательный задаток: как голосуют по Конституции в России и мире

Общественная палата совместно с региональными отделениями зарегистрировала более 510 тыс. наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, что свидетельствует о высоком уровне гражданской активности и интересе к изменениям . Об этом «Известиям» заявил первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич. За первые три дня уже около 30% россиян успели отдать свой голос, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. За рубежом в 144 странах организовано 254 участка, однако явка на них может быть ниже общероссийской, считают в Совете по правам человека при президенте.

В середине пути

Очное голосование по поправкам проходит в России с 25 июня до 1 июля с 8:00 до 20:00 по местному времени каждого региона. На территории страны организовано 85 избирательных комиссий субъектов, 2769 территориальных избирательных комиссий и более 96,5 тыс. участковых комиссий.

За первые три дня более 30 млн человек приняли участие в голосовании, явка составила 28,46%. Об этом в воскресенье заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Накануне член рабочей группы по Конституции Лилия Гумерова сообщила «Известиям», что недельный избирательный марафон могут посетить около 70% граждан.

При этом такие прогнозы уже начинают сбываться в дистанционном формате. Онлайн-явка, согласно данным штаба по наблюдению за электронным голосованием, уже достигла 80%. Возможность сделать свой выбор «на удаленке» есть только в Москве и Нижегородской области — в онлайне процедура будет проходить до 20:00 30 июня.

Избирательный участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ на одном из вокзалов Москвы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Подсчет результатов начнется после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням. Согласно данным ВЦИОМа, более половины россиян (61%), сообщивших о намерении прийти на общероссийское голосование, выскажутся скорее за изменения Основного закона страны, против — 21%, остальные затрудняются ответить.

Общественная палата уделяет активное внимание недостоверной информации о голосовании по поправкам к Конституции, которая распространяется в интернете. Об этом «Известиям» рассказал первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.

— Совместно с Лигой безопасного интернета мы выявили более 4 тыс. фейков о голосовании в период с 5 по 26 июня . Огромную численность фейков признают и в руководстве страны. Некоторые граждане, например, распространяют информацию о том, что после голосования в России «снова объявят карантин» . Такие ложные сообщения гуляют в Татарстане, в слухах уже фигурируют конкретные города, которые «закроют», — отметил политик.

Непроверенная информация активно обсуждается не только в соцсетях, но и в СМИ . Так, несколько изданий сообщили об «ошибке» в системе подсчета: якобы высказаться в отношении поправок можно дважды — очно и дистанционно. Журналист Павел Лобков заявил, что сумел проголосовать и на своем участке, и с помощью электронного формата. Однако председатель ЦИК Элла Памфилова назвала это провокацией, сотрудники полиции опросили его. Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в свою очередь, пообещал провести проверку на участке.

Впрочем, подобные сообщения опроверг глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, убедившийся сам, что изъявить свою волю дважды невозможно. Помимо этого ЦИК в своем Telegram-канале сообщила, что сайт Конституция2020.рф активно подвергается DDoS-атакам, предположительно, из Великобритании и Сингапура.

На избирательном участке во время голосования по поправкам в Конституцию РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Несмотря на вбросы и покушения на систему безопасности, само голосование проходит в обычном режиме, а члены избирательных комиссий и наблюдатели ответственно выполняют свою работу , считает Александр Малькевич.

— Мне при входе на участок измерили температуру, опрыскали руки, выдали перчатки и маску. Строго соблюдается социальная дистанция. Всё безопасно и комфортно. Не подведут и наблюдатели. К 28 июня ОП совместно с региональными палатами зарегистрировала более 510 тыс. наблюдателей. Это свидетельство беспрецедентного уровня гражданской активности и интереса к поправкам. Потому что все понимают их историческую значимость и роль в развитии государства, — заявил Александр Малькевич.

Без границ

Для проведения общероссийского голосования за рубежом открыто 254 участка в 144 государствах. Однако явка в других странах будет традиционно отличаться небольшими показателями, заявил «Известиям» Игорь Борисов , член СПЧ при президенте, председатель совета общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права».

— На выборах федерального уровня явка там была ниже общероссийской. Это связано с объективными причинами. Консульство находится в одном месте, а люди размещаются по всей стране, куда они приехали, — сказал он.

Голосование проходит в зданиях посольств, то есть де-юре на территории Российской Федерации, объяснил эксперт. Центральная избирательная комиссия, собирающая сведения с участков за рубежом, оперативно отрабатывает все обращения. Это касается различных неточностей и накладок. То есть ЦИК выполняет задачу и контроля, и реагирования в случае возникновения каких-то внештатных ситуаций.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в посольстве Российской Федерации в Париже Фото: РИА Новости/Виктория Иванова

— Гражданское общество должно быть начеку и помогать в том числе на зарубежных избирательных участках. Мы этим занимаемся в рамках мониторинговой группы СПЧ, которая была создана специально для голосования. При необходимости мы готовы оперативно связаться с ЦИК, чтобы все проблемы были решены и права граждан были реализованы, — заявил Игорь Борисов.

Обращения, связанные с работой иностранных участков, могут направляться в МИД через систему посольств либо напрямую в ЦИК, сообщил «Известиям» председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев .

— Мне как члену рабочей группы по Конституции и сенатору никакие жалобы не поступали. На мой взгляд, всё проходит в соответствии с планами, — заявил сенатор.