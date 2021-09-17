Избирательные участки открылись в Приморье, Хабаровском крае и ЕАО

Избирательные участки на выборах в Госдуму открылись в 8:00 (1:00 мск) 17 сентября в Хабаровском крае, Приморье и Еврейской автономной области (ЕАО).

В Хабаровском крае работают 807 избирательных участков, там смогут отдать свой голос 967 297 избирателей. Жителям региона также предстоит выбрать губернатора края. На этот пост претендуют действующий с 20 июля 2020 года врио Михаил Дегтярев, а также телеведущая Марина Ким, хабаровский бизнесмен Бабек Мамедов и пенсионер Владимир Парфенов.

Также будет избираться один депутат регионального парламента.

В Приморье заработали 1297 участков. Там выбирают депутатов Госдумы и краевого законодательного собрания, а также ряд региональных парламентариев. В Приморье поучаствовать в выборах могут 1 433 850 избирателей.

В Еврейской автономной области начали работу 183 участка. Там голосуют за депутатов Госдумы и регионального парламента. В регионе зарегистрированы примерно 122 тыс. избирателей.

Ранее 17 сентября заработали первые избирательные участки на Камчатке и Чукотке.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем для голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.

14 сентября глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о создании в стране тотальной системы видеонаблюдения за ходом голосования на выборах в Государственную думу. 96% избирательных участков охвачены камерами видеонаблюдения и иными видами видеорегистрации.

Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.