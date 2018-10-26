Избирательные посылки: как отправка бомб американским политикам может повлиять на выборы в конгресс

В преддверии дня голосования на промежуточных выборах в конгресс главной темой американских СМИ стали посылки с самодельными взрывными устройствами, которые были отправлены по почте политическим оппонентам президента США Дональда Трампа. Глава телеканала CNN, куда был доставлен один из взрывоопасных грузов, заявил, что инциденты стали следствием нападок на прессу со стороны главы Белого дома и его администрации. В то же время известные сторонники американского лидера подозревают, что за этой акцией стоят демократы. Эксперты считают, что инциденты напрямую связаны с грядущими выборами и могут повлиять на их исход.

ФБР и Секретная служба США за последние два дня перехватили не менее 10 посылок с самодельными взрывными устройствами. Они были адресованы Хиллари Клинтон, Бараку Обаме, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану и бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру.

Также спецслужбам удалось перехватить посылки, адресованные финансисту Джорджу Соросу, актёру Роберту де Ниро, бывшему вице-президенту США Джо Байдену и конгрессмену от Демократической партии Максин Уотерс. Все эти лица неоднократно подвергали резкой критике Дональда Трампа, а также действия его администрации. Одна из посылок была направлена в штаб телеканала CNN, также известного сложными отношениями с нынешним президентом.

Ни одно из устройств не взорвалось, никто из адресатов к посылкам не прикасался. Во всех случаях опасный груз, о котором сообщали ассистенты получателей, был изъят силовиками.

Президент США осудил действия злоумышленников и отметил, что американские силовые ведомства и спецслужбы бросят все силы на расследование, чтобы подтвердить недопустимость политического насилия в США.

«В это время нам нужно объединиться, нужно быть вместе, чтобы послать чёткий и мощный сигнал о том, что таким действиям или угрозам политического насилия в любом виде не место в США», — приводит его заявление телеканал NBC.

(Верхний ряд) Дебби Вассерман-Шульц, Хиллари Клинтон, Джордж Сорос, Барак Обама, (нижний ряд) бывший генпрокурор США Эрик Холдер, конгрессмен США Максин Уотерс, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо и бывший директор ЦРУ Джон Бреннан

Reuters

При этом оппоненты Трампа и либеральные СМИ уже возложили ответственность за инциденты на американского лидера. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, один из тех, кому была направлена посылка, в ответ на комментарий Трампа посоветовал президенту «взглянуть в зеркало».

«Хватит перекладывать ответственность на других. Посмотрите в зеркало — ваша радикальная риторика, оскорбления, враньё и подстрекательство к насилию просто позорны. Займитесь своим поведением. Постарайтесь вести себя как президент», — приводит его слова The Washington Post.

Политтехнолог Стив Шмидт, бывший начальником избирательного штаба Джона Маккейна в 2008 году, также возложил ответственность за происходящее на Трампа.

«Трамп своими действиями провоцирует в стране холодную гражданскую войну. Митинги в его поддержку полны ненависти, а сам он называет журналистов врагами народа. Попытка убить своих политических оппонентов — это не отклонение от нормы, а прямое последствие провокаций Трампа», — написал он в своём Twitter.

«В Белом доме полностью отсутствует понимание того, какие серьёзные последствия влекут за собой их бесконечные нападки на СМИ. Президент и в особенности пресс-секретарь Белого дома должны осознавать, что их словам придают большое значение. Пока что они такого понимания не демонстрируют», — приводит канал CNN слова своего президента Джеффа Цукера.

Косвенную ответственность за этот инцидент на администрацию Трампа возложил и Александр Сорос — сын миллиардера Джорджа Сороса, которого президент США неоднократно обвинял в спонсировании протестов против него.

В колонке для газеты The New York Times, озаглавленной «Ненависть, которая поглощает нас», Александр Сорос заявил, что выдвижение Трампа в президенты в 2016 усилило антисемитские настроения, направленные против его отца.

«До этого ненависть исходила лишь от небольшой группы экстремистов среди националистов и сторонников превосходства белой расы, которые стремятся подорвать саму основу демократических институтов. Но после того предвыборной кампании Дональда Трампа положение дел ухудшилось», — пишет Сорос.

Президент США, в свою очередь, обвинил ряд СМИ в разжигании ненависти в американском обществе на фоне инцидентов с отправкой подозрительных посылок.

«Очень большая доля гнева, который мы сегодня наблюдаем в нашем обществе, вызвана намеренно лживыми и не соответствующими действительности сообщениями, распространяемыми в мейнстримных СМИ... Ситуация стала настолько ужасной, что не поддаётся описанию. Мейнстримные СМИ должны образумиться», — написал американский лидер в Twitter.

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2018

Провокационные действия

В то же время целый ряд сторонников Трампа предположили, что за отправкой подозрительных посылок стоят не последователи американского лидера, а его противники.

«Я прямо заявляю: шансы на то, что эти «подозрительные посылки» были отправлены консерваторами, стремятся к нулю. Единственная подозрительная в этих посылках деталь — время их отправки. Караваны с беженцами, ложные угрозы о бомбах — «леваки» ни перед чем не остановятся на выборах в конгресс», — заявила активистка Кэндис Оуэнс.

Её версию поддержал и журналист Джон Кардильо, который посоветовал искать виновных среди леворадикальных групп и антифашистов.

«Следователям нужно серьёзно заняться левыми группами вроде антифа, расследуя историю с рассылкой бомб, которые были отправлены Соросу, Обаме и Клинтонам. Всё это похоже на провокационные действия ненормальных «леваков», которые знают, что на выборах их ждёт проигрыш», — приводит слова Кардильо The Washington Post.

Радиоведущий Билл Митчелл пошёл ещё дальше, заявив, что за рассылкой взрывоопасных пакетов стоит сам Сорос, который якобы хочет навредить репутации республиканцев.

«Эти «посылки с бомбами», которые отправили в СМИ и высокопоставленным демократам, являются провокацией со стороны самого Сороса, чтобы дать медийщикам повод представить Республиканскую партию как опасную толпу. Полная чушь», — написал Митчелл в своём Twitter.

These "explosive packages" being sent to the #Media and high profile Democrats has Soros astro-turfing written all over it so the media can paint the #GOP as "the dangerous mob."



Pure BS. — Bill Mitchell (@mitchellvii) 24 октября 2018 г.

Запущенная болезнь

К подобным инцидентам привели межпартийный раскол и атмосфера ненависти, которую нагнетают американские СМИ, считает президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский.

«Определить, кто за этим стоит, практически невозможно. Есть спецслужбы, но к ним нет особого доверия после избирательной кампании 2016 года, когда стало известно, что они были на стороне Демократической партии Хиллари Клинтон и участвовали в заговоре против Трампа», — заявил эксперт в беседе с RT.

Лозанский согласен, что инцидент с бомбами напрямую связан с грядущими промежуточными выборами в конгресс США.

«Голубая волна» демократов должна была обеспечить им победу в обеих палатах конгресса — сенате и палате представителей. Теперь в результате успехов Трампа в экономической области и проведения им своих кандидатов в Верховный суд Республиканская партия получила дополнительные энергетические вливания и разрыв сокращается. Сенат точно останется в руках республиканцев. У демократов пока сохраняется преимущество в палате представителей, но оно каждый день уменьшается», — предположил эксперт.

Робот-сапёр

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По его словам, сейчас сложно предсказать, как бомбовый скандал может повлиять на исход промежуточных выборов.

«Какую-то роль этот фактор сыграет, но непонятно, в чью пользу, поскольку каждая сторона обвиняет противоположную. В стратегическом плане вряд ли это будет иметь определяющее значение. Главным фактором для американцев всегда была экономика. На этом направлении при Трампе добились больших успехов, достигнут исторический минимум безработицы. Это и волнует в основном обычных граждан», — рассказал Лозанский.

В то же время ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что акция может сыграть на руку демократам.

«Эта акция определённо направлена на формирование мнения американских избирателей перед днём голосования на выборах в конгресс», — заявил он.

«Это может мобилизовать демократический электорат... Ещё одно подобное событие — толпа мигрантов, идущая из Гондураса. Очевидно, Трамп столкнётся с выбором: либо остановить их, использовав насилие, либо быть более либеральным и попытаться открыть границы, что, безусловно, оттолкнёт от него белых республиканцев», — заключил эксперт.