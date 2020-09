Избирательные источники: к чему могут привести заявления спецслужб США об иностранном «вмешательстве» в выборы • 47 • В мире Федеральное бюро расследований и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США опубликовали заявление, в котором призвали американцев к бдительности во время президентских выборов. По мнению спецслужб, «зарубежные субъекты» могут попытаться распространить через соцсети и другие каналы «дезинформацию» об итогах голосования, поэтому гражданам следует доверять только «проверенным источникам», а также прибегать к инструментам социальных сетей, созданным для маркировки сомнительных публикаций. По мнению экспертов, это может привести к политической цензуре и блокировке мнений рядовых пользователей. Reuters © Paul Vernon Иностранные государства могут начать кампанию по дезинформации относительно результатов президентских выборов 2020 года в США. Об этом американских избирателей предупредило в совместном заявлении Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA). «Зарубежные субъекты и киберпреступники могут создавать новые и вносить изменения в уже существующие вебсайты, а также создавать и распространять соответствующие материалы в социальных сетях для распространения ложной информации в целях дискредитации электорального процесса и подрыва доверия к американским демократическим институтам», — говорится в заявлении спецслужб. Как уточняется в заявлении, для подтверждения окончательных итогов голосования требуется время, особенно если для волеизъявления активно используется такой канал, как почта. В ФБР предупреждают, что в этом году из-за пандемии COVID-19 голосование по почте будет распространено больше, чем обычно. Штаб-квартира ФБР

© Yuri Gripas ФБР и CISA призывают американских граждан критически оценивать и выбирать надёжные источники информации, такие как сотрудники избирательных комиссий. Особенно тщательно следует проверять сведения о проблемах с голосованием, прежде чем делиться такой информацией в социальных сетях, напоминают спецслужбы. Также гражданам предлагается прибегать к инструментам социальных сетей, созданным для маркировки сомнительных публикаций. С похожим предупреждением в начале августа выступил директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина. «В преддверии выборов 2020 года в США иностранные государства продолжат применять тайные и явные способы воздействия в стремлении повлиять на предпочтения и взгляды американского электората, добиться изменения американского политического курса, усугубить разногласия в США, а также подорвать доверие американцев к нашим демократическим процессам», — заявил он. Уильям Эванина также назвал страны, которые, по мнению американских спецслужб, могут предпринять такие попытки. В Национальном центре контрразведки и безопасности считают, что Пекин «болеет» за Джо Байдена, такую же позицию занимает Тегеран, поэтому иранская и китайская активность может быть направлена на поддержку этого кандидата. В то же время Москва якобы заинтересована в победе Трампа и поэтому старается очернить его противника Байдена. Политика взаимных обвинений Напомним, выборы президента США должны состояться 3 ноября. Предвыборная гонка проходит на фоне пандемии коронавируса, унесшей в США уже свыше 200 тыс. человеческих жизней. Численность заражений опасным вирусом в стране приближается к 7 млн. При этом политики, участвующие в предвыборной гонке, ещё больше взвинчивают напряжённость в обществе взаимными обвинениями, выходящими за пределы обычной политической полемики, отмечают эксперты. Так, четыре года назад демократы обвинили 45-го президента США Дональда Трампа в связях с Россией, которая якобы вмешивалась в избирательный процесс в его интересах. Расследование этих «связей» было начато в 2017 году под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера и продлилось два года. В результате следователи направили в конгресс заключение об отсутствии признаков связей между предвыборным штабом Трампа и Москвой. При этом в документе говорилось о том, что Россия якобы всё равно «вмешалась» в ход выборов президента США. Почта США

© Rebecca Cook Трамп не раз обвинял своих политических оппонентов, инициировавших расследование, в том, что они руководствовались сугубо политическими мотивами. Как заявил глава Белого дома в августе 2018 года, команда Мюллера и Демократическая партия пытаются оказать влияние на промежуточные выборы в США. При этом они «отказываются вскрывать действительно (имевшие место. — RT) коррупционные действия на стороне демократов», написал тогда Трамп в Twitter. Впоследствии сенатор-республиканец Рэнд Пол обвинил бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана, экс-директора Нацразведки Джеймса Клеппера и отставного главу ФБР Джеймса Коми в том, что они использовали это заведомо ложное досье, чтобы сместить Трампа с его поста. Об этом политик заявил в интервью Fox News. Однако сейчас кандидаты на пост президента США обмениваются не менее резкими обвинениями. Так, ранее кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что отмена разведкой брифингов по безопасности выборов для конгресса связана с желанием скрыть участие России в возможном переизбрании Трампа. По словам Байдена, распоряжение директора Нацразведки США Джона Рэтклиффа свернуть брифинги является «бесстыдной и предвзятой манипуляцией, цель которой — защитить личные интересы президента Трампа». Кроме того, Джо Байден заявлял о том, что Трамп может отказаться признать результаты ноябрьских выборов и тогда его придётся выдворять из Белого дома силой. «Я абсолютно убеждён, что (в случае победы кандидата от демократов. — RT) военные оперативно выведут его (Трампа. — RT) из Белого дома... Наибольшее беспокойство у меня вызывает то, что президент попытается украсть эти выборы. Мы говорим о человеке, который назвал голосование по почте мошенничеством», — заявил Байден в эфире программы The Daily Show. Главе Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генералу Марку Милли пришлось даже направить в конгресс письмо, в котором он сообщил, что армия не намерена участвовать в разрешении споров по поводу итогов выборов. Со своей стороны, Трамп не раз за последнее время заявлял о возможных фальсификациях голосования по почте, которое на фоне пандемии активно продвигают демократы. «ИСКЛЮЧЕНО (ВЕРОЯТНОСТЬ НУЛЕВАЯ!), что голосование по почте обернётся чем-то иным, кроме как серьёзными фальсификациями. Содержимое почтовых ящиков будут красть, бюллетени — подделывать и даже незаконно распечатывать и мошенническим образом подписывать. Губернатор Калифорнии рассылает бюллетени миллионам людей, любому человеку», — написал ранее глава Белого дома в Twitter. There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020 В Нью-Йорке построят удивительный извилистый небоскрёб: 1600 деревьев на 160 этажей Это заявление политика было помечено социальной сетью как «необоснованное» утверждение и сопровождено специальным опровергающим текстом. Внутреннее напряжение По мнению экспертов, призыв спецслужб использовать инструменты, предлагаемые соцсетями для маркировки сомнительных публикаций, граничит с призывом к введению настоящей цензуры. Такую точку зрения в беседе с RT высказал член-корреспондент Академии военных наук американист Сергей Судаков. «В результате подобной политики складывается ситуация, когда кому-то неугодное мнение может быть маркировано как ложная информация», — отметил эксперт. Похожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. Дональд Трамп

«По сути, это похоже на политическую цензуру, поскольку под таким предлогом могут блокироваться мнения рядовых пользователей интернета и даже экспертов. Получается, что достоверной признаётся только официальная информация, и это действительно может привести к цензуре», — пояснил эксперт в комментарии RT. По мнению экспертов, заявления спецслужб о возможном вмешательстве в выборы могут быть также использованы кандидатами как аргумент для инициирования волнений после ноябрьского голосования. «Кто бы ни победил на выборах, уже ясно, что США ждут новые уличные волнения, слишком накалена политическая обстановка в стране», — добавил Судаков. Похожей точки зрения придерживается и Павел Фельдман. «Именно из-за того, что оба кандидата явно готовы оспаривать результаты голосования, сейчас в США растёт напряжённость. Если проигравшим будет Трамп, он, скорее всего, попытается оспорить итоги в Верховном суде. А если он окажется победителем, то Байден может вывести на улицы своих сторонников. И тема вмешательства может использоваться тут как один из аргументов несогласия с итогами голосования», — подытожил эксперт.



