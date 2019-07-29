Избирательное наблюдение: в США обвинили Россию во «влиянии» на украинский электорат

Национальный демократический институт США представил отчёт о прошедших выборах в Верховную раду. Как следует из документа, с которым ознакомился RT, «российская дезинформация» якобы затрудняла доступ украинцев к достоверным данным. По мнению наблюдателей от института, сведения, которые распространяли пророссийские СМИ о ситуации в Донбассе, «сбивали с толку» жителей. Кроме того, члены делегации считают, что медиа якобы дискредитировали ЕС и НАТО и создавали негативный образ некоторых кандидатов. Работу наблюдателей финансировало американское Агентство по международному развитию (USAID). Как отметили российские политологи, отчёт был составлен с учётом интересов Вашингтона, а обвинения в адрес СМИ являются явным ограничением свободы слова.

Национальный демократический институт США (NDI) опубликовал отчёт наблюдателей с парламентских выборов на Украине. Как отмечается в документе, с текстом которого ознакомился RT, работу миссии финансировало американское Агентство по международному развитию.

Наблюдатели пришли к выводу, что избирательный процесс в целом соответствовал украинским законам и международным стандартам. Однако, как следует из отчёта, есть ряд проблем, над которыми Киеву ещё следует поработать. Среди них — роль СМИ, финансирование избирательных кампаний, гендерное равенство, включение маргинальных групп и расширение избирательных прав граждан. Ранее член американской миссии Лора Джуетт заявила, что нарушения во время выборов на Украине носили в основном технический характер.

Выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. По итогам голосования в парламент прошли пять фракций. Более 40% избирателей поддержали партию действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа», на втором месте оказалась «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13%, за ней следует блок Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 8%. В Раду прошли также «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Голос» рок-звезды Святослава Вакарчука.

Между тем, как подчёркивается в отчёте миссии, центральным элементом украинской политики остаётся «кремлёвская агрессия», включающая в себя кампании по дезинформации и расколу общества.

«Продолжаются оккупация Россией Крыма, контроль над территорией на востоке Украины и другие проявления гибридной войны, нацеленной на подрыв демократических и европейских стремлений Украины. Ключевую роль играют дезинформационные кампании и другие действия, направленные на разжигание розни и дестабилизацию», — говорится в документе.

По словам наблюдателей, российская «дезинформация» якобы затрудняла доступ украинских избирателей к достоверным данным. Специалисты из США считают, что пророссийские СМИ на Украине изображали власти в Киеве и военных как агрессоров в Донбассе. В результате это «сбивало с толку» граждан.

«Согласно исследованию «Детектор медиа», такая подача информации могла действительно сбивать людей с толку. На востоке страны на вопрос, Россия или Украина несёт ответственность за задержание РФ украинских моряков в Керченском проливе, 48% опрошенных затруднились ответить, а 33% обвинили Украину», — поясняют члены миссии.

Как отметил в разговоре с RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, отчёт наблюдателей за выборами составлен согласно американским интересам. Документ в очередной раз подтвердил, что сегодня «свобода слова» — это то, что выражает принятую на Западе точку зрения, в то время как всё остальное подаётся как пропаганда и искажение действительности.

«Если кто-то говорит не так, как принято у центральных американских и европейских СМИ, значит, его точка зрения враждебная и выходит за понятие «свобода слова». Мы видим, как искажаются основополагающие принципы, запрещается иметь своё мнение. Это серьёзный сдвиг мировоззрения западного общества», — считает он.

Ранее в российском МИД рассказали, как несколько ведущих новостных агентств, включая Reuters, CNN, The Guardian и BBC, растиражировали новость о задержании радикалов, якобы участвовавших в боевых действиях в Донбассе «на стороне пророссийских сепаратистов». На самом же деле в источнике — коммюнике полиции Италии — говорилось о людях, связанных с ультраправым движением, которые сражались на юго-востоке Украины «против сторонников независимости».

«Принимая во внимание особую чувствительность темы, делаем вывод об умышленной подмене понятий для продвижения прозападных подходов к конфликту на Украине в глазах широкой общественности. Считаем, что речь идёт о зомбировании аудитории с целью увязать вооружённый конфликт в Донбассе с Россией, при этом используется любой, даже самый неподходящий информационный повод», — заявили в ведомстве.

© Наталья Селивёрстова/РИА Новости

«Говорить больше не о чем»

Как утверждают американские наблюдатели, во время избирательной кампании на Украине российские СМИ дискредитировали Евросоюз и НАТО, характеризовали украинские выборы как «цирк» и критиковали некоторых политических деятелей и партии. Например, Владимир Зеленский и Пётр Порошенко якобы изображались в более негативном свете, чем политики из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Такое же явление наблюдатели зафиксировали в Telegram-каналах.

«Порошенко, процент негативных публикаций о котором выше, чем о каком-либо другом кандидате, часто изображался как неудачник. С другой стороны, Зеленского представляли как человека, который нарушает предвыборные обещания и заигрывает с Западом», — сообщается в отчёте.

Несмотря на попытки правительства блокировать российское телевидение, сайты и соцсети, 5% украинцев по-прежнему получают новости из российских СМИ. При этом медиа активно пытаются увеличить свою аудиторию на Украине, чтобы «влиять на общественное мнение», утверждают в Национальном демократическом институте.

«Попытка предъявить претензии к России просто смешна. Мы не вмешивались и не вмешиваемся в дела суверенных государств. Россия реагирует исключительно на угрозы своей национальной безопасности. А подобные утверждения наших партнёров являются явным ограничением свободы слова, за которую они сами так «отчаянно борются», — прокомментировал выводы миссии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

В отчёте также указывается, что российская «дезинформация» якобы была направлена и на то, чтобы препятствовать расширению прав ЛГБТ-сообщества на Украине. По словам наблюдателей, украинцы хотят жить в обществе, где уважается равенство, но, несмотря на это, тему о поддержке ЛГБТ в политическую программу включила только одна партия.

«Российская дезинформационная кампания пыталась связать поддержку прав ЛГБТ с якобы исходящим от Европы отвержением «традиционных украинских ценностей», и многие партии и кандидаты сообщали NDI о нежелании прямо возражать такому посылу», — пишут наблюдатели.

По мнению Мухина, американская миссия искусственно создала эту связку, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем избирательного процесса на Украине.

«Говорить, видимо, больше не о чем. Хотя нужно было бы сказать о тысячах нарушений, попытках давления, подкупа избирателей и ещё много о чём. Но американцы предпочитают рассуждать о ЛГБТ и отвлекать внимание», — сказал политолог.

Напомним, по итогам выборов украинские правоохранители открыли 516 уголовных дел. Было зарегистрировано 10,6 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях.

«Демократический» путь

В отчёте американские специалисты дали ряд рекомендаций по улучшению ситуации на Украине. Так, в сфере медиа и информации, на их взгляд, парламент страны должен полностью финансировать общественного вещателя, а международное сообщество — заставить соцсети взять ответственность за смягчение эффекта дезинформации. Кроме того, наблюдатели посоветовали украинским властям поддерживать контакты с представителями ЛГБТ, чтобы продвигать политику терпимости и равенства.

Успешные усилия Украины по созданию независимого и демократического будущего важны для глобального благополучия, поэтому Вашингтон и Брюссель должны поддерживать Киев на этом пути, отмечается в документе. При этом солидарность Запада с Киевом выражается в гарантии «открытых дверей» НАТО и Евросоюза.

«Международное сообщество демократий во главе с США и Европой должно как морально, так и материально поддержать Украину на её пути вперёд. Главным выражением солидарности является заверение в том, что двери к вступлению в ЕС и НАТО остаются открытыми», — указано в документе.

Запад использует Украину как средство достижения своих целей на евразийском пространстве, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Это инструмент по сдерживанию России, которая проводит независимую политику, а сама по себе Украина никого не интересует», — заявил он.

Даже если однажды Украина станет частью евроатлантического сообщества, это не даст ей никаких гарантий на светлое будущее, подчеркнул эксперт.

«Если кто-то и возьмёт Украину в НАТО и ЕС, это станет исключительно обременением как для Киева, так и для самого Евросоюза. Украина официально потеряет часть своего суверенитета в вопросах военной безопасности и политической независимости», — заключил Безпалько.

Между тем в апреле директор Центра информации и документации НАТО на Украине Барбора Маронкова заявила, что для Киева нет «короткого пути» в альянс. Чтобы попасть в блок, стране необходимо провести ряд реформ.

Перспективы вступления в ЕС в ближайшее время также маловероятны. Как сказал глава МИД Украины Павел Климкин, это может произойти примерно в 2035 году.

Напомним, согласно официальным данным, в 2019 году минимальная заработная плата на Украине составила $148,4 (4173 грн.). До кризиса 2013 года этот показатель равнялся $152,4. Средний уровень зарплаты за прошлый год — $320,9, тогда как до «евромайдана» украинцы зарабатывали в среднем $408,6. При этом, по данным «Нафтогаза», тарифы на газ выросли в 11,8 раза.