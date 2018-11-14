«Избирательная цензура»: в ЕС призвали противостоять информационной войне и «агрессивным действиям России»

Польский евродепутат Анна Фотыга представила рекомендации к резолюции 2016 года о противодействии российским СМИ под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон». В документе, с которым ознакомился RT, предлагается разработать нормативно-правовую базу для противодействия «гибридной войне» и «агрессивным действиям России». Эксперты считают, что представленные выводы далеки от объективности и больше напоминают избирательную цензуру.

В ЕС предлагают разработать правовую базу для противодействия «гибридной войне» из-за «агрессивных действий» России. Такое предложение содержится в проекте доклада комитета по иностранным делам Европарламента.

Автором предварительного отчёта выступила евродепутат от Польши Анна Фотыга, которая в 2016 году стала инициатором доклада Европарламента о противодействии российским СМИ.

В том же году в ходе дебатов по резолюции она заявила, что руководствовалась личными мотивами при разработке документа. Депутаты Европарламента приняли резолюцию о противодействии российским СМИ 23 ноября 2016 года. В документе самыми опасными СМИ были названы агентство Sputnik и телеканал RT.

«Рассмотреть возможность создания нормативно-правовой базы, имеющей обязательную силу, для противодействия приёмам гибридной войны (включая методы кибернетической и информационной войны) как на уровне ЕС, так и на международном уровне. Необходимость в такой базе была, в частности, продемонстрирована агрессивными действиями России на вышеуказанных направлениях», — говорится в нынешнем докладе Европарламента.

В Москве не раз подчёркивали, что политика Запада в отношении России основана на бездоказательных утверждениях. Об этом, в частности, говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, в основе западной политики в отношении Москвы — такие формулировки, как «весьма вероятно» и «нет другого правдоподобного объяснения».

Согласно документу Европарламента, появляются «новые способы распространения дезинформации и пропаганды», и, как полагают в ЕП, именно Россия якобы преуспела в этой области.

«Обратить внимание на постоянное совершенствование инструментов, используемых для распространения недостоверных новостных сообщений, включая новые способы ведения пропаганды при помощи множества мелких интернет-сайтов, порталов и телеканалов, особенно с учётом деятельности России в этой области», — сказано в документе.

В связи с этим в Европарламенте подчёркивают необходимость поддержки государственных учреждений, исследовательских центров и неправительственных организаций, борющихся с распространением недостоверной информации. Кроме того, в ЕС также предлагают «уделить особое внимание» странам — кандидатам на вступление в ЕС и партнёрам Евросоюза из числа сопредельных государств, которые якобы «часто оказываются первоочередными мишенями российской пропаганды».

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT отметил, что в настоящее время в Европе наблюдается кризис информационного пространства, вызванный тем, что такие государства, как Россия и Китай, развивают собственные СМИ, что мешает западным странам навязывать свою повестку.

Израиль сделал свое дело, Израиль может уйти. Из Газы «В Евросоюзе и на Западе в целом наблюдается кризис информационного пространства. Западные средства массовой информации привыкли к бесконкурентной среде и к тому, что они не столько доносят информацию, сколько генерируют идеологические установки. Поэтому сейчас, когда появились независимые СМИ, прежде всего в России и Китае, западные страны чувствуют себя очень некомфортно и поэтому создают препятствия для стран, высказывающих объективную и не совпадающую с ними точку зрения», — подчеркнул эксперт.

«Субъективное мнение, или простая пропаганда»

Представленные в отчёте выводы о деятельности России в информационном и киберполях далеки от объективности. Такое мнение выразил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Эксперт предположил, что такие заявления могут использоваться евродепутатами в своих законодательных инициативах.

«Оценивать деятельность СМИ — это субъективное мнение, или простая пропаганда. На самом деле это не имеет ничего общего с реальной оценкой журналистской практики. Когда этим начинают пользоваться евродепутаты и на основании таких субъективных высказываний строят законодательные инициативы, это крайне негативно сказывается на политических и деловых отношениях в мире», — отметил он в разговоре с RT.

Отметим, что в резолюции 2016 года за авторством Анны Фотыги под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон» утверждалось, что Россия якобы пытается бросить вызов демократическим ценностям и разделить Европу с помощью так называемой пропаганды против ЕС. Кроме того, противодействие российским СМИ приравнивалось к борьбе с ИГ*.

В МИД России назвали резолюцию дискриминационной, нарушающей решения ОБСЕ, международные нормы о свободе СМИ, свободе самовыражения и законные права граждан стран Евросоюза. В ведомстве считают, что авторы таких инициатив боятся эффективной работы российских СМИ, новостных каналов, включая RT.

«Выборочная цензура»

В представленном Фотыгой предварительном отчёте с рекомендациями подчёркивается, что свобода слова должна быть одним из главных принципов демократических обществ. Вместе с тем в документе предлагается уделять особое внимание социальным сетям, которые рассматриваются Европарламентом как главный инструмент дезинформации и пропаганды.

«Учитывать, что блокировка подозрительных пользователей и удаление недопустимого контента могут быть восприняты как цензура, и, исходя из этого, уделять особое внимание тому, чтобы такие действия осуществлялись прозрачным образом во взаимодействии с компетентными органами и гражданским обществом и с исчерпывающим обоснованием данных мер», — говорится в документе.

Кроме того, предлагается регулировать действия компаний — владельцев социальных сетей, чтобы «гарантировать прозрачность» их деятельности.

Эксперт в области безопасности Александр Власов отметил, что такое предложение Европарламента можно расценивать как выборочную цензуру, что противоречит законодательству ряда европейских государств.

«Получается, что это выборочная цензура, и, какие бы сюда ни подкладывались основания, это никак не укладывается в европейское законодательное поле. Надо фактически переписывать половину европейских директив и менять основы конституционного строя многих государств для того, чтобы такая цензура могла быть разрешена», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

В отчёте особо подчёркивается, что все упомянутые в документе рекомендации будут направлены не только в Еврокомиссию, но и президенту, правительству и парламенту России.

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Российский лидер Владимир Путин после принятия Европарламентом резолюции о противодействии российским СМИ в 2016 году выразил надежду на то, что «здравый смысл восторжествует».

«Если такое решение принято, это говорит о том, что мы наблюдаем некоторую — причём совершенно очевидную — деградацию (в политическом смысле этого слова) представлений о демократии в западном обществе, в данном случае на уровне Европейского парламента. Очень рассчитываю на то, что всё-таки здравый смысл восторжествует и реально никаких ограничений мы здесь не увидим», — сказал Путин.

При этом он поздравил журналистов RT и Sputnik и отметил их результативную работу.

«Ну а тех наших представителей прессы, журналистов, которые побудили представителей представительного европейского органа принимать такие решения, хочу поздравить с тем, что они проводят, судя по всему, активно, результативно и талантливо свою работу», — сказал Путин.

18 октября в ходе пресс-конференции на сессии Валдайского клуба в Сочи Путин отметил, что в некоторых странах власти «создают проблемы» для RT, так как «боятся конкуренции». В частности, глава государства упомянул о ситуации во Франции, где в сентябре был опубликован доклад, в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. По его словам, если единственный российский телеканал за рубежом «вызывает такую изжогу и боязнь влияния на умы», то Россия выигрывает конкуренцию с мировыми СМИ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.