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Избирательная помощь: США планируют поддержать «гражданское общество» на северо-востоке Сирии
28 мая 2019, 10:24 • 34 • В мире
Госдеп планирует выделить $75 млн на поддержку местных органов власти и гражданского общества в Сирии. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT. Соединённые Штаты намерены нанять подрядчиков, которые помогут «достижению целей американской политики в Сирийской Арабской Республике». Эксперты считают, что посредством подобного гранта США намерены поддержать политические силы в САР, которые не подчиняются Дамаску, но готовы продемонстрировать лояльность Вашингтону.
Идлиб, Сирия © Khalil Ashawi
Госдепартамент США намерен выделить $75 млн на поддержку местных органов власти и гражданского общества в Сирии. Так, в Вашингтоне планируют нанять подрядчиков, которые помогут «достижению целей американской политики в Сирийской Арабской Республике». Об этом говорится в описании гранта Бюро ближневосточных дел Госдепа, с которым ознакомился RT.
Так, в документе отмечается, что Дамаск «отказывается» предпринимать шаги в направлении политического перехода в соответствии с резолюцией ООН и полагается на военные формирования, поддерживаемые Россией и Ираном.
«Дамаск отказывается предпринимать значимые шаги по обеспечению политического переходного процесса, предусмотренного резолюцией 2254 Совбеза ООН, и в деле укрепления своей безопасности полагается на вооружённые формирования, поддерживаемые Россией и Ираном», — сообщается в описании гранта.
Напомним, что согласно основному принципу резолюции СБ ООН, принятой в 2015 году, будущее Сирии должен определить сирийский народ. В документе также говорится, что политический процесс осуществят сами сирийцы при содействии ООН.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия поддерживает режим президента Сирии Башара Асада, и назвали при этом позицию Москвы ошибочной.
Между тем российская сторона не раз подчёркивала, что не оказывает поддержку никакому политику в арабской республике и не нарушает положения резолюции ООН.
«Что касается вопроса о Башаре Асаде, мы неоднократно заявляли, что не поддерживаем никакую политическую фигуру в Сирии. Мы уважаем резолюцию СБ ООН и Женевское коммюнике от июня 2012 года, где однозначно говорится, что процесс урегулирования в Сирии должны вести и направлять граждане Сирии», — отмечал глава МИД России Сергей Лавров.
Как следует из описания гранта Госдепа, «режим Асада» мешает объединениям гражданского общества функционировать независимо от государства, а их активность проявляется только в рамках гуманитарных организаций, которые «сознательно не могут привлечь режим к ответственности».
«Сирийский режим продолжает вытеснять гражданское общество из публичной сферы, где оно могло бы функционировать независимо от государства, партии «Баас» и вооружённых формирований, поддерживаемых зарубежными странами. Та версия «гражданского общества», которая санкционирована государством, проявляется главным образом в лице Сирийского фонда по вопросам развития и различных гуманитарных организаций, которые не достигают значимых результатов в плане привлечения режима к ответственности», — говорится в документе.
С помощью подобного гранта Штаты намерены поддержать политические силы в Сирии, которые не подчиняются Дамаску, но готовы продемонстрировать лояльность Вашингтону. Такое мнение в беседе с RT выразил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Его мнение разделяет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, цель США в арабской республике — поддержать противников действующей власти и добиться раздела республики.
«США отложили на неопределённое время свой уход из Сирии, решили оставить не то миротворческий контингент, не то наблюдателей. Вся старая политика по поддержке оппозиции Асаду остаётся в силе», — добавил он.
В феврале пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс завила, что США намерены сохранить «миротворческий» контингент численностью в 200 человек после вывода основных сил из арабской республики.
План раздела Сирии
Как отмечается в документе, в рамках гранта планируется осуществить работу в основном в районах, неподконтрольных сирийским властям. Так, Госдепартамент предлагает сконцентрировать внимание на северо-востоке страны. В тексте гранта отмечается, что «содействие местным партнёрам из Сирии, преследующих там общие с США цели, будет и впредь одним из важнейших компонентов американской стратегии».
«С 2011 года на неподконтрольных режиму территориях Сирии, а также за рубежом образовались многочисленные структуры местного самоуправления и сотни организаций гражданского общества. Местное самоуправление и гражданское общество Сирии продолжают естественный рост, но при этом сохраняется и необходимость в помощи международных спонсоров для реализации широкого спектра программ, значительно меняющих ситуацию», — считают в дипломатическом ведомстве США.
Описывая тяжёлую гуманитарную ситуацию в САР после военных действий, сотрудники Госдепартамента США подчёркивают, что провинции Алеппо, Ракка и Дейр-эз-Зор были зачищены от террористов «Исламского государства»* Сирийскими демократическими силами. Этот альянс оппозиции официально поддерживает Белый дом.
«С момента освобождения из-под контроля ИГИЛ провинций Алеппо, Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор Сирийскими демократическими силами гражданское население страны испытывает трудности с возвращением домой и к нормальной жизни», — утверждают в США.
Однако стоит отметить, что в освобождении Алеппо основную роль сыграли правительственные войска Сирии при поддержке российских Вооружённых сил. А в штурме Ракки принимала участия западная коалиция во главе с Соединёнными Штатами. Как позже выяснила международная правозащитная организация Amnesty International, войска США и их союзников использовали во время бомбардировки города фосфор, уничтожали объекты жизненно важной инфраструктуры и мародёрствовали. В итоге правозащитники обвинили коалицию в совершении военных преступлений.
Что же касается активности Соединённых Штатов в северо-восточной части САР, то она связана с их желанием создать там квазигосударство, как заявил ранее Сергей Лавров.
«Их цель — теперь это становится всё более очевидным — Сирию расколоть и создать на восточном берегу квазигосударство. Они в него уже активно вкладывают средства, в том числе заставляют союзников платить за обустройство этой части САР», — сказал он.
Как пояснил политолог Владимир Васильев, администрация США намерено подпитывает сепаратистские силы, чтобы способствовать расколу Сирии.
«Помощь» без спроса
В Госдепартаменте США предполагают, что подрядчики в Сирии восстановят инфраструктуру в освобождённых от ИГ районах, повысят потенциал местного самоуправления и будут работать со СМИ. Также планируется предоставлять финансовую поддержку лицам, способствующим политическому переходу.
«Предоставить специально отобранным лицам из числа содействующих политическому переходному процессу финансовую и техническую помощь, в том числе в виде стипендий и возмещения текущих расходов», — обозначается одна из задач.
Ранее американское внешнеполитическое ведомство планировало нанять некоммерческие организации, чтобы провести расследование преступлений в Сирии, включая геноцид. На это Вашингтон был готов потратить $4,5 млн. При этом было решено отстранить официальный Дамаск от процесса.
«Помощь» по восстановлению страны после боевых действий США оказывают, по всей видимости, без согласия сирийских властей. В марте в МИД республики заявили, что страна не нуждается в помощи Запада в реконструкции. Однако Дамаск требует выплатить денежную компенсацию за причинённый коалицией ущерб.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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