Избирательная информация: в WikiLeaks опубликовали письмо сотрудника ОЗХО об искажении данных по химатаке в Сирии

Портал WikiLeaks опубликовал письмо одного из сотрудников ОЗХО своему начальству, в котором утверждается, что в процессе подготовки доклада о предполагаемой химической атаке 7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума допускались серьёзные искажения фактов. Автор послания пишет, что лично участвовал в расследовании. По его словам, в результате внесённых в текст документа правок из него исчезли важные детали, а другие были неверно интерпретированы. Сотрудник ОЗХО замечает, что эти изменения ставят под вопрос достоверность отчёта организации.

A rocket launcher is seen at the city of Douma, Damascus, Syria April 16, 2018. REUTERS/Ali Hashisho Reuters © Ali Hashisho