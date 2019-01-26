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Избирательная честность: Почему Англия отказалась возвращать Мадуро золото

26 января 2019, 19:09  •  150 • В мире
Банк Англии отказался вернуть президенту Венесуэлы Николасу Мадуро слитки золота на сумму $1,2 млрд. Это восхитительное решение было принято в связи с тем, что Великобритания вслед за США признала «президентом» Боливарианской республики главу оппозиции и спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.
Автор:
Полонский Андрей
Господин спикер уже успел заявить, что решение английских банкиров – это начало защиты венесуэльских активов.
Мы не позволим продолжаться злоупотреблениям и краже денег, предназначенных на еду, медицину и будущее наших детей,
- пафосно сообщил он, забыв уточнить, кто эти распрекрасные и отважные «мы».
В Вашингтоне дали добро
По сообщению Bloomberg, именно государственный секретарь США Майк Помпео и советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон настоятельно советовали Лондону денег Венесуэле не возвращать. В их планах «отрезать режим Мадуро от его зарубежных активов» с тем, чтоб облегчить самозванцу Гуайдо контроль над правительством страны.
По сведениям того же Bloomberg, все зарубежные активы Центрального банка Венесуэлы составляют около $8 млрд. Золотые слитки, хранящиеся в Британии, как мы видим, составляют существенную часть этой суммы. Куда вложены остальные средства, американским специалистам, к их досаде, пока неизвестно. Они будут, разумеется, искать, но могут и не дотянуться - и это обстоятельство их, безо всякого сомнения, беспокоит.
Николас Мадуро. Фото: Marcos Salgado/shutterstock.com
Если же говорить о попытке государственного переворота в целом, то на сегодняшний день совершенно очевидно, что бывший лидер молодёжного крыла оппозиционной венесуэльской партии «Народная воля» Хуан Гуайдо решился на неё отнюдь не на собственный страх и риск. Как рассказал The Wall Street Journal, «особый тайный план по перехвату власти» смогли запустить только после того, как венесуэльский оппозиционер переговорил по телефону с Майком Пенсом и получил гарантию поддержки от Дональда Трампа.

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