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Избиратели в Германии высказались за отставку преемника Меркель

27 сентября 2021, 23:25  •  75 • Политика
В Германии избиратели высказались за отставку главы блока ХДС/ХСС Армина Лашета после неудачи на выборах.
Больше половины сторонников блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в ФРГ высказались за отставку Армина Лашета с поста главы ХДС после неудачи на выборах.
За отставку Лашета высказались 51% опрошенных после выборов, 19% жителей Германии поддержали его кандидатуру, 11% затруднились с ответом. Опрос проводился по заказу медиагруппы Funke 26-27 сентября.
Ранее Лашет заявил, что несёт ответственность за результат блока на выборах. Он подчеркнул, что второе место блока не изменило его желания возглавить новое правительство ФРГ, передаёт ТАСС.
По предварительным данным, на выборах ХДС/ХСС набрал 24,1%, что стало худшим результатом за всю историю консерваторов. СДПГ получила 1-е место с результатом 25,7% голосов.

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