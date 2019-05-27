«Избиратель вновь забеспокоился о своём будущем»: автор Telegram-канала ИА «Стекломой» об итогах выборов в Европарламент

«Можно сколько угодно винить «руку Кремля», «деньги Сороса» и прочие журналистские штампы — дело совсем не в этом. Произошло самое главное: европейский избиратель вновь забеспокоился о своём будущем, пожалуй, впервые с момента падения Берлинской стены. Удручающие результаты центристов и социал-демократов свидетельствуют о том, что у этих традиционно доминирующих партий образ будущего отсутствует, в отличие от правых популистов и зелёных».

В Евросоюзе завершились выборы в Европейский парламент. В ближайшие пять лет 751 депутат будет представлять интересы порядка 500 миллионов жителей 28 государств. Главные итоги: утверждение двух новых сил в политическом пространстве Европы — правых и зелёных. Причём утверждение это произошло за счёт массового оттока голосов избирателей от социал-демократов и центристов. Иными словами, мы наблюдаем фрагментацию и поляризацию политического пространства Европы.

Правые партии стали главными политическими силами во Франции, Италии, Великобритании, Польше и Венгрии.

В других европейских странах их позиции заметно укрепились: так, в Германии «кремлёвские агенты» из AfD получили сразу 11 мест (четвёртый результат) против двух на прошлых выборах. Даже от самозабвенно левацкой Испании в Европарламент смогли пролезть несколько представителей ультраправой партии Vox, ранее вовсе не участвовавших в выборах!

Успех Партии брексита в Великобритании был в целом предсказуем, спасибо «блестящей» политике Терезы Мэй (увы, прощальные слёзы не помогли). Однако убедительную победу Марин Ле Пен над Эммануэлем Макроном во Франции или подлинный триумф итальянской «Лиги Севера» под руководством неутомимого Маттео Сальвини, прямо скажем, спрогнозировать было непросто. Как мы помним, после поражения Ле Пен на президентских выборах во Франции западная пресса поспешила списать её в когорту политических аутсайдеров, попутно объявив о «закате правого популизма» (судя по результатам нынешнего голосования, правый популизм если и закатился, то уже снова взошёл). Что касается Сальвини, то на прошлых европейских выборах никому не известные маргиналы из «Лиги Севера» набрали жалкие 6%. Пять лет спустя они стали первыми с рекордными 35% поддержки от итальянского народа!

Отдельного внимания заслуживает ситуация в Австрии, где, как известно, буквально за неделю до выборов разгорелся грандиозный политический скандал, в который оказались втянуты первые лица государства: уже бывший вице-канцлер и лидер ультраправой партии FPÖ Хайнц-Кристиан Штрахе, а также канцлер и лидер правоцентристской партии ÖVP Себастьян Курц. Многие тогда предрекли катастрофу не только этим партиям, но и всем правым силам Австрии чуть ли не на десятилетия вперед. Что произошло на выборах? ÖVP Себастьяна Курца вышла абсолютным победителем, а якобы «уничтоженная» FPÖ стала третьей, пропустив вперёд лишь традиционных социал-демократов из SPÖ. В общем, перефразируя нашего вечно живого классика, правые партии в Европе — это всерьёз и надолго.

На противоположном полюсе европейской политики в полный рост заявили о себе так называемые зелёные, традиционно придерживающиеся несистемных левых и ультралевых взглядов (нередко основателями таких партий числятся самые настоящие коммунисты). Так, наибольшей популярности «экопартии» достигли в Германии, Португалии и Нидерландах. Однако для правящих социал-демократов и центристов (назовём их условно евробюрократами) эти движения не менее опасны, чем правые популисты. Скажем, в Германии зелёные стали второй по популярности партией, уступив лишь политическому тяжеловесу ХДС/ХСС, но оставив далеко позади коллапсирующих социал-демократов из SPD. В Нидерландах зелёные (кстати, вместе с правыми из FvD под руководством Тьерри Бодо) наступают на пятки социал-демократам PvdA и либералам VVD.

Напрашивается вполне однозначный вывод: по всей Европе многочисленные правые и зелёные буквально обескровливают евробюрократов, переманивая избирателей на свою сторону. Но почему так происходит?

Почему миллионы человек уверенно голосуют не за одобренных Брюсселем уважаемых людей с правильными лицами, а, скажем, за вчерашнего политического маргинала, знаменитого своей фотографией на Красной площади в футболке с изображением Владимира Путина? Как такое могло произойти?

Можно сколько угодно винить «руку Кремля», «деньги Сороса» и прочие журналистские штампы — дело совсем не в этом. Произошло самое главное: европейский избиратель вновь забеспокоился о своём будущем, пожалуй, впервые с момента падения Берлинской стены. Удручающие результаты центристов и социал-демократов свидетельствуют о том, что у этих традиционно доминирующих партий образ будущего отсутствует, в отличие от правых популистов и зелёных. Если правящие (пока что) европейские элиты продолжат игнорировать волнующие граждан темы, будь то массовая миграция или глобальное потепление, то к следующим выборам Евросоюз станет напоминать Веймарскую республику конца 1920-х годов со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями.

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